https://ria.ru/20211210/kongress-1763079103.html

"Конгресс молодых ученых" должен проводиться ежегодно, заявил Фальков

"Конгресс молодых ученых" должен проводиться ежегодно, заявил Фальков - РИА Новости, 10.12.2021

"Конгресс молодых ученых" должен проводиться ежегодно, заявил Фальков

Проведение конгресса для молодых ученых должно стать ежегодным, заявил журналистам министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 10.12.2021

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сочи

валерий фальков

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СОЧИ, 10 дек – РИА Новости. Проведение конгресса для молодых ученых должно стать ежегодным, заявил журналистам министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.В Сочи с 8 по 10 декабря проходит "Конгресс молодых ученых", организованный министерством науки и высшего образования РФ."Конгресс молодых ученых" должен стать ежегодным", - сказал Фальков на итоговом заседании мероприятия.Он добавил, что главным достижением Года науки стала исследовательская вовлечённость школьников."Главным достижением Года науки стало то, что сама наука стала ближе к школьникам", - отметил министр.Указом президента РФ 2021 год был объявлен "Годом науки и технологий", в рамках которого необходимо было разработать и утвердить план основных научных мероприятий.

https://ria.ru/20211207/nauka-1762541236.html

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сочи, валерий фальков, россия