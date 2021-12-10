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"Конгресс молодых ученых" должен проводиться ежегодно, заявил Фальков
"Конгресс молодых ученых" должен проводиться ежегодно, заявил Фальков - РИА Новости, 10.12.2021
"Конгресс молодых ученых" должен проводиться ежегодно, заявил Фальков
Проведение конгресса для молодых ученых должно стать ежегодным, заявил журналистам министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T11:11
2021-12-10T11:11
2021-12-10T11:11
сочи
валерий фальков
россия
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СОЧИ, 10 дек – РИА Новости. Проведение конгресса для молодых ученых должно стать ежегодным, заявил журналистам министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.В Сочи с 8 по 10 декабря проходит "Конгресс молодых ученых", организованный министерством науки и высшего образования РФ."Конгресс молодых ученых" должен стать ежегодным", - сказал Фальков на итоговом заседании мероприятия.Он добавил, что главным достижением Года науки стала исследовательская вовлечённость школьников."Главным достижением Года науки стало то, что сама наука стала ближе к школьникам", - отметил министр.Указом президента РФ 2021 год был объявлен "Годом науки и технологий", в рамках которого необходимо было разработать и утвердить план основных научных мероприятий.
https://ria.ru/20211207/nauka-1762541236.html
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сочи, валерий фальков, россия
"Конгресс молодых ученых" должен проводиться ежегодно, заявил Фальков
Министр Фальков призвал проводить "Конгресс молодых ученых" каждый год