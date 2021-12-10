https://ria.ru/20211210/knigi-1763117128.html
Борис Акунин стал самым популярным автором из России внутри страны и в мире
Борис Акунин стал самым популярным автором из России внутри страны и в мире - РИА Новости, 10.12.2021
Борис Акунин стал самым популярным автором из России внутри страны и в мире
Борис Акунин — самый популярный писатель в России и в мире в категории "История" по состоянию на 2021 год по данным сервиса аудиокниг Strorytel, сообщает... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T13:47
2021-12-10T13:47
2021-12-10T15:31
культура
дмитрий глуховский
борис акунин
стивен кинг
новости культуры
книги
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Борис Акунин — самый популярный писатель в России и в мире в категории "История" по состоянию на 2021 год по данным сервиса аудиокниг Strorytel, сообщает пресс-служба компании."Самым популярным автором, произведения которого россияне в 2021 году слушали больше всего, стал Борис Акунин. А одна из его аудиокниг "Алмазная колесница" вошла в топ-20 самых прослушиваемых в России — она заняла 12-е место", — говорится в сообщении.Список наиболее популярных у россиян аудиокниг возглавила "Дюна" Фрэнка Герберта. Впервые за последние четыре года 17-часовой нон-фикшен "Sapiens. Краткая история человечества" Юваля Ноя Харари ушел на второе место. Следующие в рейтинге "Тревожные люди" Фредрика Бакмана, на четвертом месте его же произведение — "Вторая жизнь Уве". На пятом — бестселлер последних двух лет "Полночная библиотека" Мэтта Хейга.В пятерку любимых россиянами авторов в 2021 году, помимо возглавляющего список Акунина, также вошли: автор вселенной Дюна Фрэнк Герберт (второе место), далее Дмитрий Глуховский, Стивен Кинг и Фредрик Бакман."Традиционно самыми популярными жанрами в России остаются "фантастика и фэнтези" (первое место рейтинга), и "художественная литература" (второе место рейтинга). Надо отметить, что прослушивание аудиокниг жанра "фантастика и фэнтези" за 2021 год еще увеличилось на 25 процентов", — говорится в сообщении.Согласно данным, приводимым сервисом, на третьем месте в России второй год подряд оказываются детективы. Также, в уходящем году классическая литература обогнала по прослушиваниям жанр "психология и персональное развитие" и оказалась на четвертом месте — теперь аудиокниги по психологии занимают пятое место по популярности в 2021 году."Шестое место, как и в 2020 году, у триллеров. На седьмом месте детская литература. Впервые любовные романы вошли в топ-10 самых популярных жанров среди российской аудитории, они занимают девятое место. На почетном десятом — нон-фикшен", — приводит статистические данные пресс-служба сервиса.Любимые и самые прослушиваемые жанры различаются у российской и зарубежной аудитории. В 25 странах присутствия аудиосервиса Storytel традиционно самыми популярными остаются детективы. На втором месте по прослушиваниям раздел "художественная литература". На третьем месте в мире любовные романы — они после "карантинного" 2020 года опередили детскую литературу, которая оказалась на четвертом месте. Пятое место в мире у триллеров.Storytel — сервис аудиокниг по подписке. В библиотеке Storytel собраны аудиокниги практически всех жанров, от классики и нон-фикшена до лекций, стендапов и подкастов. Также сервис создает и записывает собственный контент — лекционные проекты, подкасты, аудиосериалы.
https://ria.ru/20210927/ekranizatsiya-1751611799.html
https://ria.ru/20211125/detektiv-1760757638.html
https://ria.ru/20211205/knigi-1761995602.html
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дмитрий глуховский, борис акунин, стивен кинг, новости культуры, книги
13:47 10.12.2021 (обновлено: 15:31 10.12.2021)
Борис Акунин стал самым популярным автором из России внутри страны и в мире
По данным сервиса аудиокниг, Борис Акунин стал самым популярным автором из России в мире
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Борис Акунин — самый популярный писатель в России и в мире в категории "История" по состоянию на 2021 год по данным сервиса аудиокниг Strorytel, сообщает пресс-служба компании.
"Самым популярным автором, произведения которого россияне в 2021 году слушали больше всего, стал Борис Акунин. А одна из его аудиокниг "Алмазная колесница" вошла в топ-20 самых прослушиваемых в России — она заняла 12-е место", — говорится в сообщении.
Список наиболее популярных у россиян аудиокниг возглавила "Дюна" Фрэнка Герберта. Впервые за последние четыре года 17-часовой нон-фикшен "Sapiens. Краткая история человечества" Юваля Ноя Харари ушел на второе место. Следующие в рейтинге "Тревожные люди" Фредрика Бакмана, на четвертом месте его же произведение — "Вторая жизнь Уве". На пятом — бестселлер последних двух лет "Полночная библиотека" Мэтта Хейга.
В пятерку любимых россиянами авторов в 2021 году, помимо возглавляющего список Акунина, также вошли: автор вселенной Дюна Фрэнк Герберт (второе место), далее Дмитрий Глуховский, Стивен Кинг и Фредрик Бакман.
"Традиционно самыми популярными жанрами в России остаются "фантастика и фэнтези" (первое место рейтинга), и "художественная литература" (второе место рейтинга). Надо отметить, что прослушивание аудиокниг жанра "фантастика и фэнтези" за 2021 год еще увеличилось на 25 процентов", — говорится в сообщении.
Согласно данным, приводимым сервисом, на третьем месте в России второй год подряд оказываются детективы. Также, в уходящем году классическая литература обогнала по прослушиваниям жанр "психология и персональное развитие" и оказалась на четвертом месте — теперь аудиокниги по психологии занимают пятое место по популярности в 2021 году.
"Шестое место, как и в 2020 году, у триллеров. На седьмом месте детская литература. Впервые любовные романы вошли в топ-10 самых популярных жанров среди российской аудитории, они занимают девятое место. На почетном десятом — нон-фикшен", — приводит статистические данные пресс-служба сервиса.
Любимые и самые прослушиваемые жанры различаются у российской и зарубежной аудитории. В 25 странах присутствия аудиосервиса Storytel традиционно самыми популярными остаются детективы. На втором месте по прослушиваниям раздел "художественная литература". На третьем месте в мире любовные романы — они после "карантинного" 2020 года опередили детскую литературу, которая оказалась на четвертом месте. Пятое место в мире у триллеров.
Storytel — сервис аудиокниг по подписке. В библиотеке Storytel собраны аудиокниги практически всех жанров, от классики и нон-фикшена до лекций, стендапов и подкастов. Также сервис создает и записывает собственный контент — лекционные проекты, подкасты, аудиосериалы.