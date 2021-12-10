08:02 10.12.2021 (обновлено: 08:03 10.12.2021)
Ночь на пятницу стала самой холодной в этом сезоне в Москве
Сотрудник "Фобоса" Тишковец: ночь на пятницу стала самой холодной в этом сезоне в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина идет по улице во время снегопада в Москве
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Ночь на пятницу стала самой холодной в текущем сезоне в Москве, а в Подмосковье ударили 20-градусные морозы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Минувшей ночью на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров застыли на отметке минус 15,6, что в 2 раза холоднее климатической нормы, - это самая холодная ночь текущего сезона. В Подмосковье студенее всего было в Клину минус 24,1, Волоколамске минус 23,4, Черустях минус 23,0, Талдоме минус 22,9, Электростали минус 22,7, Дмитрове минус 22,1, Солнечногорске минус 21,0, Ново-Иерусалиме минус 20,9, Егорьевске минус 20,3. Такие температуры на 7-10 градусов ниже средних показателей метеостатистики, что является аномалией. Мало того, это даже на несколько градусов холоднее, чем положено в самые морозные сутки года, которые в Москве приходятся на 31 января", - рассказал Тишковец.
По его словам, это еще не окончательные результаты минимальной температуры, которые могут оказаться еще ниже. Последний раз такая морозная погода фиксировалась метеорологами в начале марта текущего года.
"Ночь на субботу также будет аномально морозной. И лишь с воскресенья холод станет медленно отступать и в начале следующей недели температура вернется в свое климатическое русло", - добавил синоптик.