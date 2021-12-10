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Ночь на пятницу стала самой холодной в этом сезоне в Москве

Ночь на пятницу стала самой холодной в этом сезоне в Москве - РИА Новости, 10.12.2021

Ночь на пятницу стала самой холодной в этом сезоне в Москве

Ночь на пятницу стала самой холодной в текущем сезоне в Москве, а в Подмосковье ударили 20-градусные морозы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T08:02

2021-12-10T08:02

2021-12-10T08:03

общество

московская область (подмосковье)

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Ночь на пятницу стала самой холодной в текущем сезоне в Москве, а в Подмосковье ударили 20-градусные морозы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, это еще не окончательные результаты минимальной температуры, которые могут оказаться еще ниже. Последний раз такая морозная погода фиксировалась метеорологами в начале марта текущего года."Ночь на субботу также будет аномально морозной. И лишь с воскресенья холод станет медленно отступать и в начале следующей недели температура вернется в свое климатическое русло", - добавил синоптик.

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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Во всеоружии: как Москва встретила сильнейший снегопад В начале декабря в Москву пришел рекордный за последние десятилетия снегопад. Городским службам удалось ликвидировать его последствия менее чем за двое суток. На уборку улиц, дорог, тротуаров и пешеходных зон города задействовали 10 тысяч единиц специализированной коммунальной техники и 71 тысячу специалистов комплекса городского хозяйства Москвы. Ежедневно коммунальные службы города по несколько раз проведили механизированное подметание проезжей части и тротуаров. После каждого подметания специалисты дополнительно обрабатывают улично-дорожную сеть противогололедными материалами. 2021-12-10T08:02 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец