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Ночь на пятницу стала самой холодной в этом сезоне в Москве
Ночь на пятницу стала самой холодной в этом сезоне в Москве - РИА Новости, 10.12.2021
Ночь на пятницу стала самой холодной в этом сезоне в Москве
Ночь на пятницу стала самой холодной в текущем сезоне в Москве, а в Подмосковье ударили 20-градусные морозы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды РИА Новости, 10.12.2021
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общество
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Ночь на пятницу стала самой холодной в текущем сезоне в Москве, а в Подмосковье ударили 20-градусные морозы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, это еще не окончательные результаты минимальной температуры, которые могут оказаться еще ниже. Последний раз такая морозная погода фиксировалась метеорологами в начале марта текущего года."Ночь на субботу также будет аномально морозной. И лишь с воскресенья холод станет медленно отступать и в начале следующей недели температура вернется в свое климатическое русло", - добавил синоптик.
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Во всеоружии: как Москва встретила сильнейший снегопад
В начале декабря в Москву пришел рекордный за последние десятилетия снегопад. Городским службам удалось ликвидировать его последствия менее чем за двое суток. На уборку улиц, дорог, тротуаров и пешеходных зон города задействовали 10 тысяч единиц специализированной коммунальной техники и 71 тысячу специалистов комплекса городского хозяйства Москвы. Ежедневно коммунальные службы города по несколько раз проведили механизированное подметание проезжей части и тротуаров. После каждого подметания специалисты дополнительно обрабатывают улично-дорожную сеть противогололедными материалами.
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общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец
08:02 10.12.2021 (обновлено: 08:03 10.12.2021)
 
Ночь на пятницу стала самой холодной в этом сезоне в Москве

Сотрудник "Фобоса" Тишковец: ночь на пятницу стала самой холодной в этом сезоне в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина идет по улице во время снегопада в Москве
Мужчина идет по улице во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Ночь на пятницу стала самой холодной в текущем сезоне в Москве, а в Подмосковье ударили 20-градусные морозы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Минувшей ночью на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров застыли на отметке минус 15,6, что в 2 раза холоднее климатической нормы, - это самая холодная ночь текущего сезона. В Подмосковье студенее всего было в Клину минус 24,1, Волоколамске минус 23,4, Черустях минус 23,0, Талдоме минус 22,9, Электростали минус 22,7, Дмитрове минус 22,1, Солнечногорске минус 21,0, Ново-Иерусалиме минус 20,9, Егорьевске минус 20,3. Такие температуры на 7-10 градусов ниже средних показателей метеостатистики, что является аномалией. Мало того, это даже на несколько градусов холоднее, чем положено в самые морозные сутки года, которые в Москве приходятся на 31 января", - рассказал Тишковец.

По его словам, это еще не окончательные результаты минимальной температуры, которые могут оказаться еще ниже. Последний раз такая морозная погода фиксировалась метеорологами в начале марта текущего года.
"Ночь на субботу также будет аномально морозной. И лишь с воскресенья холод станет медленно отступать и в начале следующей недели температура вернется в свое климатическое русло", - добавил синоптик.
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваЕвгений Тишковец
 
 
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