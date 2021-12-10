https://ria.ru/20211210/khakery-1763191687.html

Хакеры пойдут под суд за взлом мобильных банков россиян

Хакеры пойдут под суд за взлом мобильных банков россиян - РИА Новости, 10.12.2021

Хакеры пойдут под суд за взлом мобильных банков россиян

Шесть хакеров из разных регионов России будут судить в Ярославской области за 80 эпизодов мошенничества в интернете – они подключались к мобильным банкам людей... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T18:18

2021-12-10T18:18

2021-12-10T18:18

происшествия

технологии

ярославская область

ирина волк

мошенничество

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Шесть хакеров из разных регионов России будут судить в Ярославской области за 80 эпизодов мошенничества в интернете – они подключались к мобильным банкам людей и похищали их деньги, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.По данным следствия, мошенники брали телефоны людей из объявлений, которые те размещали на различных интернет-площадках, после его рассылали им sms со ссылками на вирусы.Преступную схему полицейские раскрыли в 2016 году. Потерпевшими по делу проходят жители 27 субъектов России, а объем уголовного дела превысил 200 томов.Общий ущерб, однако, не называется, как и точное число потерпевших. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Рыбинский городской суд.

https://ria.ru/20211210/obman-1763138807.html

ярославская область

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происшествия, технологии, ярославская область, ирина волк, мошенничество, россия