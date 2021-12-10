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Государство и бизнес вместе подготовят кадры для российской экономики
Государство и бизнес вместе подготовят кадры для российской экономики - РИА Новости, 10.12.2021
Государство и бизнес вместе подготовят кадры для российской экономики
С 1 сентября 2022 года 150 тысяч студентов приступят к обучению по программе "Профессионалитет". О том, как будет работать новая программа, и в чем будет... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T12:19
2021-12-10T13:34
общество
кадры
россия
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. С 1 сентября 2022 года 150 тысяч студентов приступят к обучению по программе "Профессионалитет". О том, как будет работать новая программа, и в чем будет выражаться сотрудничество государства и бизнеса, предприниматели и чиновники обсудили на заседании комитета по профессиональному обучению и профессиональным квалификациям Российского союза промышленников и предпринимателей.Недостаток квалифицированных кадров"Проект "Профессионалитет" предоставляет бизнесу уникальную возможность участвовать в системе подготовки кадров совместно с государственными колледжами, формировать свои запросы к программам, к управлению образовательным учреждениям, становиться его соучредителем и готовить востребованные на своих производствах кадры", - отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.По словам министра, сегодня трудоустройство выпускников со средним профессиональным образованием составляет порядка 60%, однако благодаря проекту этот показатель может достигнуть 95%."Порядка 80% программ просто не соответствуют рынку труда", - заявил министр, комментируя анализ программ среднего профессионального образования по Северо-Кавказскому федеральному округу, проведенный министерством просвещения совместно с министерством экономического развития.Программа "Профессионалитет", по словам Кравцова, предназначена для решения этих проблем.Также министр отметил, что ключевые инициативы проекта предусматривают вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями, сокращение сроков обучения студентов, интенсификацию общеобразовательных программ, максимальную практикоориентированность обучения, внедрение цифровых образовательных платформ, а для поддержки в регионах производственно-образовательных кластеров будет предусмотрена система грантов.Льготы за обучениеПрограмма "Профессионалитет" может быть рассчитана не только на выпускников общеобразовательных школ, но и на взрослых."Очень важно вовлекать взрослое население не только в рамках программ переподготовки и повышения квалификации, но и для получения первой рабочей профессии", - отметила на заседании заместитель начальника управления президента РФ по научно-образовательной политике Юлия Линская.Представители власти и предприниматели были солидарны в том, что консолидированное мнение бизнес-сообщества может стать основой для принятия решений, которые сделают реализацию федерального проекта "Профессионалитет" более эффективной.С этой точкой зрения солидарен и известный ресторатор Александр Новиков, который отметил, что адекватной мерой со стороны государства стало бы уменьшение налога на прибыль, если деньги пойдут на обучение сотрудников.По словам ресторатора, за это время было обучено почти 19,5 тысяч студентов. Однако по профессиональному направлению обучалось только 23%. Причина, по мнению ресторатора, состоит в нежелании работодателей оплачивать "не низкую" стоимость обучения."За два последних года мы заключили всего 7% договоров от общего числа с работодателями. Я считаю, что этого мало", - отметил Новиков.Городу нужны всеВ 2022 году ожидается участие в проекте предприятий атомной промышленности, железнодорожного транспорта, металлургии, машиностроения, сельского хозяйства, легкой промышленности, химической и фармацевтической отраслей. Эти восемь отраслей экономики сформируют 71 кластер для пилотной апробации в 44 субъектах РФ.Участники заседания отметили необходимость расширения списка отраслей. По мнению предпринимателей, в программу "Профессионалитет" должны быть включены такие активно развивающиеся отрасли, как ИТ, строительство, креативная индустрия.Как отметил руководитель Центра урбанистики при экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова, председатель совета директоров Московского центра урбанистики Сергей Капков, Москва и Подмосковье нуждаются не только в поварах уровня Novikov Group, но и в поварах школьных столовых, сантехниках, людях самых разнообразных специальностей.Стратегическая инициатива "Профессионалитет", разработанная министерством просвещения РФ, вошла в перечень инициатив социально-экономического развития, утвержденный распоряжением правительства РФ 6 октября 2021 года. Запуск проекта намечен на 1 сентября 2022 года. Ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщала, что на реализацию проекта из федерального бюджета до 2024 года предполагается выделить около 30 миллиардов рублей, однако субъекты РФ тоже будут вкладывать свои средства.
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общество, кадры, россия, навигатор абитуриента
12:19 10.12.2021 (обновлено: 13:34 10.12.2021)
 

Государство и бизнес вместе подготовят кадры для российской экономики

© Фото : Пресс-служба РСППГосударство и бизнес вместе подготовят кадры для российской экономики
Государство и бизнес вместе подготовят кадры для российской экономики - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Фото : Пресс-служба РСПП
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. С 1 сентября 2022 года 150 тысяч студентов приступят к обучению по программе "Профессионалитет". О том, как будет работать новая программа, и в чем будет выражаться сотрудничество государства и бизнеса, предприниматели и чиновники обсудили на заседании комитета по профессиональному обучению и профессиональным квалификациям Российского союза промышленников и предпринимателей.

Недостаток квалифицированных кадров

"Проект "Профессионалитет" предоставляет бизнесу уникальную возможность участвовать в системе подготовки кадров совместно с государственными колледжами, формировать свои запросы к программам, к управлению образовательным учреждениям, становиться его соучредителем и готовить востребованные на своих производствах кадры", - отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
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По словам министра, сегодня трудоустройство выпускников со средним профессиональным образованием составляет порядка 60%, однако благодаря проекту этот показатель может достигнуть 95%.
"Порядка 80% программ просто не соответствуют рынку труда", - заявил министр, комментируя анализ программ среднего профессионального образования по Северо-Кавказскому федеральному округу, проведенный министерством просвещения совместно с министерством экономического развития.
Программа "Профессионалитет", по словам Кравцова, предназначена для решения этих проблем.
Также министр отметил, что ключевые инициативы проекта предусматривают вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями, сокращение сроков обучения студентов, интенсификацию общеобразовательных программ, максимальную практикоориентированность обучения, внедрение цифровых образовательных платформ, а для поддержки в регионах производственно-образовательных кластеров будет предусмотрена система грантов.
"Недостаток квалифицированных кадров – по-прежнему наиболее острая проблема для ряда промышленных отраслей. Российский бизнес не может полностью укомплектовать штат по ряду профессиональных групп независимо от конъюнктуры рынка – и в кризисы, и в периоды подъёма экономики", - заявил на заседании президент РСПП Александр Шохин. Он привел результаты опроса компаний, согласно которому 56% предприятий бизнеса испытывают недостаток в квалифицированных кадрах.

Льготы за обучение

Программа "Профессионалитет" может быть рассчитана не только на выпускников общеобразовательных школ, но и на взрослых.
"Очень важно вовлекать взрослое население не только в рамках программ переподготовки и повышения квалификации, но и для получения первой рабочей профессии", - отметила на заседании заместитель начальника управления президента РФ по научно-образовательной политике Юлия Линская.
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Представители власти и предприниматели были солидарны в том, что консолидированное мнение бизнес-сообщества может стать основой для принятия решений, которые сделают реализацию федерального проекта "Профессионалитет" более эффективной.
"Для кардинальных изменений и привлечения работодателей необходимы значимые механизмы стимулирования бизнеса в виде налогового вычета, закрепленного в налоговом законодательстве Российской Федерации", - заявил член правления РСПП, сопредседатель Партнерского совета министерства просвещения РФ Андрей Комаров.
С этой точкой зрения солидарен и известный ресторатор Александр Новиков, который отметил, что адекватной мерой со стороны государства стало бы уменьшение налога на прибыль, если деньги пойдут на обучение сотрудников.
"На разные профессии в ресторанах нужны, конечно, люди. Где их взять? Негде. Потому что рынок подготовки, на мой взгляд, не сильный. И сотрудников профессиональных нет. Мы много думали о том, что сделать, и в итоге пять лет назад решили сами открыть кулинарную школу", - рассказал Новиков.
По словам ресторатора, за это время было обучено почти 19,5 тысяч студентов. Однако по профессиональному направлению обучалось только 23%. Причина, по мнению ресторатора, состоит в нежелании работодателей оплачивать "не низкую" стоимость обучения.
"За два последних года мы заключили всего 7% договоров от общего числа с работодателями. Я считаю, что этого мало", - отметил Новиков.

Городу нужны все

В 2022 году ожидается участие в проекте предприятий атомной промышленности, железнодорожного транспорта, металлургии, машиностроения, сельского хозяйства, легкой промышленности, химической и фармацевтической отраслей. Эти восемь отраслей экономики сформируют 71 кластер для пилотной апробации в 44 субъектах РФ.
Участники заседания отметили необходимость расширения списка отраслей. По мнению предпринимателей, в программу "Профессионалитет" должны быть включены такие активно развивающиеся отрасли, как ИТ, строительство, креативная индустрия.
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Как отметил руководитель Центра урбанистики при экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова, председатель совета директоров Московского центра урбанистики Сергей Капков, Москва и Подмосковье нуждаются не только в поварах уровня Novikov Group, но и в поварах школьных столовых, сантехниках, людях самых разнообразных специальностей.
"Городу нужны все – от тьюторов для детей с особенностями и галеристов до парикмахеров, пекарей, уборщиков. Города сами являются огромнейшим работодателем. Если государство не будет закрывать этот дефицит, то его будет закрывать рынок. А рынок будет закрывать это миграцией", - отметил Капков.
Стратегическая инициатива "Профессионалитет", разработанная министерством просвещения РФ, вошла в перечень инициатив социально-экономического развития, утвержденный распоряжением правительства РФ 6 октября 2021 года. Запуск проекта намечен на 1 сентября 2022 года. Ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщала, что на реализацию проекта из федерального бюджета до 2024 года предполагается выделить около 30 миллиардов рублей, однако субъекты РФ тоже будут вкладывать свои средства.
 
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