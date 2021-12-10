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Финляндия закупила у США истребители F-35 на десять миллиардов евро
Финляндия закупила у США истребители F-35 на десять миллиардов евро - РИА Новости, 10.12.2021
Финляндия закупила у США истребители F-35 на десять миллиардов евро
Американская Lockheed Martin, выпускающая истребители F-35, получила крупнейший оборонный контракт в истории Финляндии и стала новым поставщиком боевых машин... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T15:40
2021-12-10T15:40
2021-12-10T16:08
финляндия
f-35
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минобороны финляндии
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 дек — РИА Новости. Американская Lockheed Martin, выпускающая истребители F-35, получила крупнейший оборонный контракт в истории Финляндии и стала новым поставщиком боевых машин для ВВС страны, следует из сообщения кабмина Финляндии.Как сообщалось в октябре 2020 года, Конгресс США получил уведомление о возможной продаже Финляндии многоцелевых истребителей и связанного с ними оружия и оборудования."Правительство сегодня приняло решение приобрести F-35 компании Lockheed Martin в качестве следующего истребителя, который будет поставляться в Финляндию. В поставку входят 64 самолета, адаптированные под нужды Финляндии, вооружение и другие необходимые системы", - говорится в сообщении.Минобороны Финляндии рассматривало пять вариантов: Boeing F/A-18 Super Hornet, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, Lockheed Martin F-35 и Saab Gripen. Запросы были направлены через правительства Швеции, Франции, Великобритании и Соединенных Штатов.Министерство обороны Финляндии намеревается направить на эти цели около 10 миллиардов евро. Поставить истребители должны в период 2025-2030 годов.
https://ria.ru/20211130/krushenie-1761368551.html
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финляндия, f-35, в мире, сша, lockheed martin , минобороны финляндии
15:40 10.12.2021 (обновлено: 16:08 10.12.2021)
Финляндия закупила у США истребители F-35 на десять миллиардов евро
Корпорация Lockheed Martin поставит Финляндии истребители F-35 на десять миллиардов евро