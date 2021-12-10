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Голикова рассказала, как можно достичь коллективного иммунитета
Голикова рассказала, как можно достичь коллективного иммунитета - РИА Новости, 10.12.2021
Голикова рассказала, как можно достичь коллективного иммунитета
Достигнуть уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в 80% можно только, если каждый, у кого нет противопоказаний, привьется, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T15:46
2021-12-10T15:46
2021-12-10T15:46
общество
вакцинация
татьяна голикова
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коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Достигнуть уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в 80% можно только, если каждый, у кого нет противопоказаний, привьется, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Достигнуть уровня в 80% можно только, если каждый гражданин, не имеющий противопоказаний, защитит себя и своих близких с помощью вакцины. Записаться можно по номеру 122 или через портал Госуслуг", - приводят слова Голиковой в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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Голикова рассказала, как можно достичь коллективного иммунитета
Голикова: достигнуть коллективного иммунитета к COVID-19 можно, если привьется каждый