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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211210/immunitet-1763147432.html
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 73,5%
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 73,5% - РИА Новости, 10.12.2021
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 73,5%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье составляет 73,5%, сообщили на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T15:46
2021-12-10T15:46
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье составляет 73,5%, сообщили на портале стопкоронавирус.рф."Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в МО составляет 73,5% на 10 декабря", - говорится в сообщении.Неделю назад, по данным портала, этот показатель составлял 72,5%. По состоянию на 10 декабря, первым компонентом вакцинированы 4 588 468 человек, завершили курс вакцинации 4 286 460 человек, сообщается на сайте.
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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
15:46 10.12.2021
 
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 73,5%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Московской области достиг 73,5%

© Фото : пресс-службы правительства Московской областиВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Фото : пресс-службы правительства Московской области
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье составляет 73,5%, сообщили на портале стопкоронавирус.рф.
"Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в МО составляет 73,5% на 10 декабря", - говорится в сообщении.
Неделю назад, по данным портала, этот показатель составлял 72,5%. По состоянию на 10 декабря, первым компонентом вакцинированы 4 588 468 человек, завершили курс вакцинации 4 286 460 человек, сообщается на сайте.
 
Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
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