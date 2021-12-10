https://ria.ru/20211210/immunitet-1763147432.html

В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 73,5%

В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 73,5% - РИА Новости, 10.12.2021

В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 73,5%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье составляет 73,5%, сообщили на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T15:46

2021-12-10T15:46

2021-12-10T15:46

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587557925_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_14e9da0796d893747c55c104a3241dc1.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье составляет 73,5%, сообщили на портале стопкоронавирус.рф."Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в МО составляет 73,5% на 10 декабря", - говорится в сообщении.Неделю назад, по данным портала, этот показатель составлял 72,5%. По состоянию на 10 декабря, первым компонентом вакцинированы 4 588 468 человек, завершили курс вакцинации 4 286 460 человек, сообщается на сайте.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19