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Голикова назвала регионы, где снизился уровень коллективного иммунитета

Голикова назвала регионы, где снизился уровень коллективного иммунитета - РИА Новости, 10.12.2021

Голикова назвала регионы, где снизился уровень коллективного иммунитета

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился в Магаданской области и Чечне, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T15:35

2021-12-10T15:35

2021-12-10T15:51

распространение коронавируса

общество

магаданская область

татьяна голикова

здоровье - общество

чеченская республика (чечня)

коронавирусы

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился в Магаданской области и Чечне, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."При этом небольшое снижение уровня коллективного иммунитета произошло в Магаданской области и Чеченской республике", - приводят слова Голиковой в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В октябре на совещании у президента страны Владимира Путина Голикова обращала внимание, что на показатель коллективного иммунитета в стране будет влиять ревакцинация населения от коронавируса. Тогда, по ее словам, для достижения коллективного иммунитета надо было в течение месяца привить порядка 22 миллионов человек и ревакцинировать порядка 9 миллионов человек.Вице-премьер страны отметила, что если это не будет сделано, то "мы тот темп, который набираем, потеряем, и нам придется снова идти на круг ревакцинации, потому что показатели коллективного иммунитета не будут изменяться из-за того, что люди, которые в более ранние сроки вакцинировались, у них подойдет ревакцинация".

магаданская область

россия

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