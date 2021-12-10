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Голикова назвала регионы, где снизился уровень коллективного иммунитета
Голикова назвала регионы, где снизился уровень коллективного иммунитета - РИА Новости, 10.12.2021
Голикова назвала регионы, где снизился уровень коллективного иммунитета
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился в Магаданской области и Чечне, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T15:35
2021-12-10T15:35
2021-12-10T15:51
распространение коронавируса
общество
магаданская область
татьяна голикова
здоровье - общество
чеченская республика (чечня)
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился в Магаданской области и Чечне, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."При этом небольшое снижение уровня коллективного иммунитета произошло в Магаданской области и Чеченской республике", - приводят слова Голиковой в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В октябре на совещании у президента страны Владимира Путина Голикова обращала внимание, что на показатель коллективного иммунитета в стране будет влиять ревакцинация населения от коронавируса. Тогда, по ее словам, для достижения коллективного иммунитета надо было в течение месяца привить порядка 22 миллионов человек и ревакцинировать порядка 9 миллионов человек.Вице-премьер страны отметила, что если это не будет сделано, то "мы тот темп, который набираем, потеряем, и нам придется снова идти на круг ревакцинации, потому что показатели коллективного иммунитета не будут изменяться из-за того, что люди, которые в более ранние сроки вакцинировались, у них подойдет ревакцинация".
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общество, магаданская область, татьяна голикова, здоровье - общество, чеченская республика (чечня), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:35 10.12.2021 (обновлено: 15:51 10.12.2021)
Голикова назвала регионы, где снизился уровень коллективного иммунитета
Голикова: уровень коллективного иммунитета снизился в Магаданской области и Чечне