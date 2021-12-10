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В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 72,2%
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 72,2% - РИА Новости, 10.12.2021
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 72,2%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 72,2%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T15:35
2021-12-10T15:35
2021-12-10T15:42
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 72,2%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 10 декабря коллективный иммунитет 72,2%", - сообщается на сайте в разделе о Москве.Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошли 6 495 552 человека, полную вакцинацию - 5 976 362 человека.
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москва, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
15:35 10.12.2021 (обновлено: 15:42 10.12.2021)
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 72,2%
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве достиг 72,2 процента