https://ria.ru/20211210/immunitet-1763143603.html

В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 72,2%

В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 72,2% - РИА Новости, 10.12.2021

В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 72,2%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 72,2%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T15:35

2021-12-10T15:35

2021-12-10T15:42

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 72,2%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 10 декабря коллективный иммунитет 72,2%", - сообщается на сайте в разделе о Москве.Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошли 6 495 552 человека, полную вакцинацию - 5 976 362 человека.

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2021

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