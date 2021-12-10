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Правительство перепрофилирует грантовую программу поддержки молодых ученых
Правительство перепрофилирует грантовую программу поддержки молодых ученых - РИА Новости, 10.12.2021
Правительство перепрофилирует грантовую программу поддержки молодых ученых
Правительство России после соответствующего поручения президента РФ приступит к трансформации программы президентских грантов в программу поддержки аспирантов,... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T11:25
2021-12-10T11:25
2021-12-10T12:53
образование - общество
сочи
дмитрий чернышенко
россия
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СОЧИ, 10 дек - РИА Новости. Правительство России после соответствующего поручения президента РФ приступит к трансформации программы президентских грантов в программу поддержки аспирантов, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.В среду участники Конгресса молодых ученых в Сочи на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложили, в частности, преобразовать программу президентских грантов в программу по поддержке аспирантов.Правительство со своей стороны постоянно актуализирует меры поддержки молодых ученых, добавил вице-премьер.
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образование - общество, сочи, дмитрий чернышенко, россия
11:25 10.12.2021 (обновлено: 12:53 10.12.2021)
Правительство перепрофилирует грантовую программу поддержки молодых ученых
Вице-премьер Чернышенко: грантовую программу поддержки молодых ученых перепрофилируют