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Правительство перепрофилирует грантовую программу поддержки молодых ученых

Правительство перепрофилирует грантовую программу поддержки молодых ученых - РИА Новости, 10.12.2021

Правительство перепрофилирует грантовую программу поддержки молодых ученых

Правительство России после соответствующего поручения президента РФ приступит к трансформации программы президентских грантов в программу поддержки аспирантов,... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T11:25

2021-12-10T11:25

2021-12-10T12:53

образование - общество

сочи

дмитрий чернышенко

россия

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СОЧИ, 10 дек - РИА Новости. Правительство России после соответствующего поручения президента РФ приступит к трансформации программы президентских грантов в программу поддержки аспирантов, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.В среду участники Конгресса молодых ученых в Сочи на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложили, в частности, преобразовать программу президентских грантов в программу по поддержке аспирантов.Правительство со своей стороны постоянно актуализирует меры поддержки молодых ученых, добавил вице-премьер.

сочи

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образование - общество, сочи, дмитрий чернышенко, россия