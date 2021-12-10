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На российско-украинской границе скопилось более сотни грузовиков

На российско-украинской границе скопилось более сотни грузовиков - РИА Новости, 10.12.2021

На российско-украинской границе скопилось более сотни грузовиков

Очередь из более сотни грузовых автомобилей образовалась на российско-украинской границе в пункте пропуска "Новые Юрковичи" на территории Брянской области из-за РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T17:48

2021-12-10T17:48

2021-12-10T17:48

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БРЯНСК, 10 дек – РИА Новости. Очередь из более сотни грузовых автомобилей образовалась на российско-украинской границе в пункте пропуска "Новые Юрковичи" на территории Брянской области из-за резкого снижения пропускной способности украинского пункта пропуска "Сеньковка", сообщает пресс-служба Брянской таможни."Более 100 грузовиков, в отношении которых таможенные формальности соблюдены, не могут покинуть пункт пропуска с целью выезда в сторону Украины из-за очереди", - говорится в сообщении.Таможенные органы РФ рекомендуют перевозчикам учитывать эту информацию при планировании маршрутов следования через российско-украинский участок границы.

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