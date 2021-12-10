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На российско-украинской границе скопилось более сотни грузовиков
На российско-украинской границе скопилось более сотни грузовиков - РИА Новости, 10.12.2021
На российско-украинской границе скопилось более сотни грузовиков
Очередь из более сотни грузовых автомобилей образовалась на российско-украинской границе в пункте пропуска "Новые Юрковичи" на территории Брянской области из-за РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T17:48
2021-12-10T17:48
2021-12-10T17:48
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БРЯНСК, 10 дек – РИА Новости. Очередь из более сотни грузовых автомобилей образовалась на российско-украинской границе в пункте пропуска "Новые Юрковичи" на территории Брянской области из-за резкого снижения пропускной способности украинского пункта пропуска "Сеньковка", сообщает пресс-служба Брянской таможни."Более 100 грузовиков, в отношении которых таможенные формальности соблюдены, не могут покинуть пункт пропуска с целью выезда в сторону Украины из-за очереди", - говорится в сообщении.Таможенные органы РФ рекомендуют перевозчикам учитывать эту информацию при планировании маршрутов следования через российско-украинский участок границы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, украина, брянская область, россия
На российско-украинской границе скопилось более сотни грузовиков
Более сотни грузовиков скопилось на российско-украинской границе на КПП "Новые Юрковичи"