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В России начнут бесплатно готовить гидов для приема китайских туристов

В России начнут бесплатно готовить гидов для приема китайских туристов - РИА Новости, 10.12.2021

В России начнут бесплатно готовить гидов для приема китайских туристов

В 2022 году в Российском государственном университете туризма и сервиса (РГУТиС) планируют запустить бесплатные программы переподготовки гидов для приема гостей РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T04:49

2021-12-10T04:49

2021-12-10T04:49

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В 2022 году в Российском государственном университете туризма и сервиса (РГУТиС) планируют запустить бесплатные программы переподготовки гидов для приема гостей из Китая, сообщает АТОР.Важность китайского направления обусловлена экономическими причинами: к 2030 году Россия планирует повысить ежегодный доход от въездного туризма с 11 до 22,3 миллиардов долларов в год. Для достижения этой цели зарубежный турпоток должен увеличиться на десять миллионов человек. Примерно пять миллионов, согласно предположениям, составят гости из Китая.По словам ректора вуза Александра Федулина, вопрос приема китайских туристов в России всегда стоял довольно остро: гидов не хватало.Решить проблему он предлагает за счет деятельности Центра кадрового обеспечения национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" на базе РГУТиС, а также разработки и внедрения новых программ повышения квалификации гидов-переводчиков и линейного персонала.Ожидается, что китайские туристы смогут приносить российской индустрии гостеприимства дополнительно 5,65 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20211208/tailand-1762079204.html

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