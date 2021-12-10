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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211210/gidy-1762718344.html
В России начнут бесплатно готовить гидов для приема китайских туристов
В России начнут бесплатно готовить гидов для приема китайских туристов - РИА Новости, 10.12.2021
В России начнут бесплатно готовить гидов для приема китайских туристов
В 2022 году в Российском государственном университете туризма и сервиса (РГУТиС) планируют запустить бесплатные программы переподготовки гидов для приема гостей РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T04:49
2021-12-10T04:49
туризм
образование
китай
новости - туризм
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туристы
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В 2022 году в Российском государственном университете туризма и сервиса (РГУТиС) планируют запустить бесплатные программы переподготовки гидов для приема гостей из Китая, сообщает АТОР.Важность китайского направления обусловлена экономическими причинами: к 2030 году Россия планирует повысить ежегодный доход от въездного туризма с 11 до 22,3 миллиардов долларов в год. Для достижения этой цели зарубежный турпоток должен увеличиться на десять миллионов человек. Примерно пять миллионов, согласно предположениям, составят гости из Китая.По словам ректора вуза Александра Федулина, вопрос приема китайских туристов в России всегда стоял довольно остро: гидов не хватало.Решить проблему он предлагает за счет деятельности Центра кадрового обеспечения национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" на базе РГУТиС, а также разработки и внедрения новых программ повышения квалификации гидов-переводчиков и линейного персонала.Ожидается, что китайские туристы смогут приносить российской индустрии гостеприимства дополнительно 5,65 миллиарда рублей.
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образование, китай, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, россия
04:49 10.12.2021
 
В России начнут бесплатно готовить гидов для приема китайских туристов

Гидов для приема китайских туристов в России начнут бесплатно обучать с 2022 года

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКитайские туристы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Китайские туристы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В 2022 году в Российском государственном университете туризма и сервиса (РГУТиС) планируют запустить бесплатные программы переподготовки гидов для приема гостей из Китая, сообщает АТОР.
Важность китайского направления обусловлена экономическими причинами: к 2030 году Россия планирует повысить ежегодный доход от въездного туризма с 11 до 22,3 миллиардов долларов в год. Для достижения этой цели зарубежный турпоток должен увеличиться на десять миллионов человек. Примерно пять миллионов, согласно предположениям, составят гости из Китая.
По словам ректора вуза Александра Федулина, вопрос приема китайских туристов в России всегда стоял довольно остро: гидов не хватало.
Решить проблему он предлагает за счет деятельности Центра кадрового обеспечения национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" на базе РГУТиС, а также разработки и внедрения новых программ повышения квалификации гидов-переводчиков и линейного персонала.
Ожидается, что китайские туристы смогут приносить российской индустрии гостеприимства дополнительно 5,65 миллиарда рублей.
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