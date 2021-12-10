https://ria.ru/20211210/gaz-1763216361.html
Добыча газа "дочки" "Газпрома" будет рекордной в 2021 году
Добыча газа "дочки" "Газпрома" будет рекордной в 2021 году - РИА Новости, 10.12.2021
Добыча газа "дочки" "Газпрома" будет рекордной в 2021 году
Добыча газа на объектах ООО "Газпром добыча Надым" (входит в "Газпром") в 2021 году станет рекордной и составит около 136 миллиардов кубометров, сообщил... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T20:51
2021-12-10T20:51
2021-12-10T20:51
экономика
ямал
газпром
игорь мельников
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БОВАНЕНКОВО (ЯНАО), 10 дек - РИА Новости. Добыча газа на объектах ООО "Газпром добыча Надым" (входит в "Газпром") в 2021 году станет рекордной и составит около 136 миллиардов кубометров, сообщил генеральный директор компании Игорь Мельников."Рекорд в этом году мы поставили. Во-первых, в этом году компания первый раз на Бованенковском месторождении превысила 100-миллиардный рубеж. То есть в этом году на Бованенково мы планируем добыть около 111 миллиардов кубических метров газа. Ну и своеобразный рекорд нашего общества… как на Надым-Пур-Тазовском регионе, так и на полуострове Ямал, где-то близко к 136 миллиардам кубометров", - сказал Мельников журналистам во время визита вице-премьера Юрия Борисова на Бованенковское месторождение.
https://ria.ru/20211204/gaz-1762138489.html
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экономика, ямал, газпром, игорь мельников
Добыча газа "дочки" "Газпрома" будет рекордной в 2021 году
Гендиректор Мельников: добыча газа "Газпром добыча Надым" будет рекордной в 2021 году