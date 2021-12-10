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Глава "Оператора ГТС Украины" допустил прекращение транзита газа из России
Глава "Оператора ГТС Украины" допустил прекращение транзита газа из России - РИА Новости, 10.12.2021
Глава "Оператора ГТС Украины" допустил прекращение транзита газа из России
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон не исключает, что Россия текущей зимой может прекратить транзит газа через Украину. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T13:43
2021-12-10T16:55
в мире
украина
киев
владимир путин
владимир зеленский
нато
газпром
оператор гтс украины
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КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон не исключает, что Россия текущей зимой может прекратить транзит газа через Украину."Это (прекращение транзита газа через Украину. — Прим. ред.) политический вопрос, а не экономический. Мы видим, что в последние месяцы усилилось давление на Украину по всем направлениям. Это и прекращение экспорта энергетического угля в Украину из России, и стягивание войск на границу, и блокирование экспорта угля из Казахстана. Учитывая все эти события, не исключено, что будет прекращен и транзит газа через Украину. Тогда уже будут сброшены все маски — это будет открытая, ничем не обоснованная агрессия. Я надеюсь, что до этого не дойдет", — сказал Макогон в интервью изданию "БизнесЦензор".По его словам, если такое произойдет, технологически сама по себе украинская газотранспортная система сможет работать на ресурсах, которые ей удалось аккумулировать для прохождения зимнего периода."Но это касается только эксплуатации нашей ГТС. Если в экономике будет большая нехватка ресурса или он будет слишком дорог, это станет большой проблемой", — сказал Макогон.Он добавил, что Украина готова к такому сценарию развития событий. "Когда не будет транзита, нам нужно будет запустить нашу ГТС в реверсе. То есть поднимать наш газ с западных ПХГ и гнать его на восток. Мы уже делали это в 2009 году. Все эти годы мы готовились к такой ситуации. В январе 2020 года, когда резко упал транзит, мы запускали этот реверс. Но ситуация показала, что все работает. Это нестандартная работа ГТС, будут сложности. Но мы к ней готовы", — рассказал Макогон.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выступает за продление контракта на транзит газа из России после 2024 года. Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров газа в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через украинскую территорию. Президент Владимир Путин в октябре говорил, что Россия готова продлевать договор на транзит газа через Украину, более того — если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить транзит.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
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в мире, украина, киев, владимир путин, владимир зеленский, нато, газпром, оператор гтс украины, сергей макогон, россия
13:43 10.12.2021 (обновлено: 16:55 10.12.2021)
 
Глава "Оператора ГТС Украины" допустил прекращение транзита газа из России

Глава "Оператора ГТС Украины" Макогон допустил прекращение транзита газа из России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон не исключает, что Россия текущей зимой может прекратить транзит газа через Украину.
"Это (прекращение транзита газа через Украину. — Прим. ред.) политический вопрос, а не экономический. Мы видим, что в последние месяцы усилилось давление на Украину по всем направлениям. Это и прекращение экспорта энергетического угля в Украину из России, и стягивание войск на границу, и блокирование экспорта угля из Казахстана. Учитывая все эти события, не исключено, что будет прекращен и транзит газа через Украину. Тогда уже будут сброшены все маски — это будет открытая, ничем не обоснованная агрессия. Я надеюсь, что до этого не дойдет", — сказал Макогон в интервью изданию "БизнесЦензор".
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По его словам, если такое произойдет, технологически сама по себе украинская газотранспортная система сможет работать на ресурсах, которые ей удалось аккумулировать для прохождения зимнего периода.
"Но это касается только эксплуатации нашей ГТС. Если в экономике будет большая нехватка ресурса или он будет слишком дорог, это станет большой проблемой", — сказал Макогон.
Он добавил, что Украина готова к такому сценарию развития событий. "Когда не будет транзита, нам нужно будет запустить нашу ГТС в реверсе. То есть поднимать наш газ с западных ПХГ и гнать его на восток. Мы уже делали это в 2009 году. Все эти годы мы готовились к такой ситуации. В январе 2020 года, когда резко упал транзит, мы запускали этот реверс. Но ситуация показала, что все работает. Это нестандартная работа ГТС, будут сложности. Но мы к ней готовы", — рассказал Макогон.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выступает за продление контракта на транзит газа из России после 2024 года. Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров газа в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через украинскую территорию. Президент Владимир Путин в октябре говорил, что Россия готова продлевать договор на транзит газа через Украину, более того — если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить транзит.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
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В миреУкраинаКиевВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТОГазпромОператор ГТС УкраиныСергей МакогонРоссия
 
 
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