https://ria.ru/20211210/galyaviev-1763092166.html
Галявиеву предъявили окончательное обвинение
Галявиеву предъявили окончательное обвинение - РИА Новости, 10.12.2021
Галявиеву предъявили окончательное обвинение
Следственный комитет предъявил Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской гимназии, окончательное обвинение по четырем статьям УК РФ, сообщила РИА... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T12:04
2021-12-10T12:04
2021-12-10T12:30
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
стрельба в школе в казани
республика татарстан (татарстан)
ильназ галявиев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742170977_0:54:1633:973_1920x0_80_0_0_826d2cf89fb025d259a2d923a025f2fd.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Следственный комитет предъявил Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской гимназии, окончательное обвинение по четырем статьям УК РФ, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."На основании собранных по уголовному делу доказательств ему предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105, частью 1 статьи 223.1, частью 1 статьи 222.1, частью 2 статьи 167 УК РФ", - сказала она.Юноше вменяется убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушения на убийства, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества."Согласно материалам уголовного дела, причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении", - добавила Петренко."Всего потерпевшими признано более 600 лиц, среди которых есть малолетние", - отметила Петренко.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семь детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Галявиева признали вменяемым, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц юноше грозит пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20210514/kazan-1732320330.html
https://ria.ru/20211018/rassledovanie-1755117967.html
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742170977_38:0:1633:1196_1920x0_80_0_0_27297a037834160a933ab08dc18d03d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), ильназ галявиев
12:04 10.12.2021 (обновлено: 12:30 10.12.2021)
Галявиеву предъявили окончательное обвинение
Устроившему расстрел в казанской гимназии Галявиеву предъявили окончательное обвинение