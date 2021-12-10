https://ria.ru/20211210/galyaviev-1763092166.html

Галявиеву предъявили окончательное обвинение

Галявиеву предъявили окончательное обвинение - РИА Новости, 10.12.2021

Галявиеву предъявили окончательное обвинение

Следственный комитет предъявил Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской гимназии, окончательное обвинение по четырем статьям УК РФ, сообщила РИА... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T12:04

2021-12-10T12:04

2021-12-10T12:30

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

стрельба в школе в казани

республика татарстан (татарстан)

ильназ галявиев

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Следственный комитет предъявил Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской гимназии, окончательное обвинение по четырем статьям УК РФ, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."На основании собранных по уголовному делу доказательств ему предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105, частью 1 статьи 223.1, частью 1 статьи 222.1, частью 2 статьи 167 УК РФ", - сказала она.Юноше вменяется убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушения на убийства, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества."Согласно материалам уголовного дела, причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении", - добавила Петренко."Всего потерпевшими признано более 600 лиц, среди которых есть малолетние", - отметила Петренко.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семь детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Галявиева признали вменяемым, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц юноше грозит пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20210514/kazan-1732320330.html

https://ria.ru/20211018/rassledovanie-1755117967.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), ильназ галявиев