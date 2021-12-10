https://ria.ru/20211210/futbol-1762716290.html

Всемирный день футбола

Всемирный день футбола - РИА Новости, 10.12.2021

Всемирный день футбола

Ежегодно 10 декабря неформально отмечается Всемирный день футбола. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T04:37

2021-12-10T04:37

2021-12-10T04:37

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справки

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Ежегодно 10 декабря неформально отмечается Всемирный день футбола. Игры, отдаленно напоминающие футбол, были известны у разных народов еще в древности. Упоминания о них можно найти в письменных источниках древнего Китая и Японии. Изображения с "футбольными сюжетами" были обнаружены в гробницах древнеегипетских фараонов и на древнегреческих барельефах. Подобные игры служили не только средством развлечения или физической подготовки воинов. Историки отмечают языческую основу древнего футбола, где мяч символизировал солнце.В средние века "футбол" культивировался, прежде всего, на Британских островах, в Италии и Франции, со временем он "прижился" и в других странах. Известно, что в Англии и городские власти, и монархи не раз пытались запретить опасную забаву, порой перераставшую в кровавое побоище и наносившую немалый ущерб. В средневековом английском футболе допускалась игра и ногами, и руками, число участников матча не ограничивалось, правил было совсем немного, – да и с теми особо не считались. Со временем игра стала приобретать цивилизованные формы, а некоторые педагоги высказывали мысль об исключительной ее пользе для физического – и не только – развития молодых людей. В начале XIX века футбол стал культивироваться в привилегированных учебных заведениях Англии. Это изменило не только отношение к игре, но и саму игру. Первый свод правил был составлен в Кембриджском университете в 1848 году, через 15 лет в Лондоне в таверне "Фримейсонс" ("Вольный каменщик") представители 11 клубов основали первую в мире Ассоциацию футбола (1863), которая утвердила 13 (по другим данным, 14) основополагающих правил, а через восемь лет организовала первый турнир в истории – Кубок Англии (1871). В конце XIX века футбол начал стремительно распространяться и набирать популярность. В 1904 году был основана Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА). В настоящий момент в состав ФИФА входит 211 футбольных ассоциаций. В 1916 году была основана Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ), в 1954 году были созданы Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Азиатская конфедерация футбола (АФК). В 1957 году была образована Африканская конфедерация футбола (КАФ), в 1961 году – Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), в 1966 году – Конфедерация футбола Океании (ОФК).Во второй половине XX века футбол стал одним из самых популярных в мире видов спорта, чему способствуют организация и проведение ежегодных традиционных международных клубных турниров, строительство комфортабельных футбольных стадионов; привлечение огромных денежных средств с помощью телевидения, рекламы, спонсоров, букмекерства; глобализация всего спортивного процесса с постоянной миграцией, ассимиляцией, натурализацией спортсменов; дальнейшая профессионализация футбола с введением жесткой контрактной системы для игроков и тренеров; внедрение новейших технологий в производство формы, инвентаря, тренажеров, тренировочных полей; теснейшая связь с медициной, фармакологией, СМИ.Датой основания российского футбола принято считать 24 октября (12 октября по старому стилю) 1897 года, когда прошел первый задокументированный и проанонсированный отечественной спортивной печатью матч футбольных команд "Санкт-Петербургского кружка любителей спорта" ("Спорт") и "Василеостровского общества футболистов". Последние победили со счетом 6:0.Всероссийский Футбольный Союз был основан 19 января (6 января по старому стилю) 1912 года и в том же году был принят в ФИФА. В 1934 году была основана Секция футбола СССР. После окончания Второй мировой войны Секция футбола СССР была принята в ФИФА в 1946 году, в УЕФА – в 1954 году. Позднее Секция футбола СССР была преобразована в Федерацию футбола СССР.История отечественного футбола знает немало славных страниц. Сборная СССР выигрывала Кубок Европы в 1960 году, удостаивалась звания вице-чемпиона континента в 1964, 1972 и в 1988 годах, национальная сборная России стала бронзовым призером Чемпионата Европы-2008. Дважды советские футболисты поднимались на высшую ступень Олимпийского пьедестала – 1956 и 1988 год, неоднократно завоевывали медали Игр. Лучшее достижение советской сборной на мировом первенстве – 4-е место на чемпионате 1966 года.Также в числе успехов нашего футбола – победы в клубных турнирах УЕФА, на юношеских, молодежных и женских первенствах Европы, золото Кубка мира ФИФА и Межконтинентальные Кубки по пляжному футболу, награды континентального и мирового чемпионатов по мини-футболу, призовые места Всемирных Универсиад, Паралимпийских и Специальных игр.В 2018 году чемпионат мира по футболу впервые прошел в России. Матчи чемпионата мира проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи и Волгограде. Сборная России дошла до 1/4 финала турнира, проиграв в серии пенальти хорватам. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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