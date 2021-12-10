https://ria.ru/20211210/fsb-1763093088.html

ФСБ задержала члена ОПГ, орудующей в Крыму

ФСБ задержала члена ОПГ, орудующей в Крыму - РИА Новости, 10.12.2021

ФСБ задержала члена ОПГ, орудующей в Крыму

Участник этнической ОПГ, орудующей в Крыму, задержан в Чечне и арестован, сообщила пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T12:10

2021-12-10T12:10

2021-12-10T12:10

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Участник этнической ОПГ, орудующей в Крыму, задержан в Чечне и арестован, сообщила пресс-служба крымского управления ФСБ РФ."Сотрудники УФСБ установили и задержали на территории одного из регионов Российской Федерации участника этнической преступной группы, находящегося в федеральном розыске", - сообщили в пресс-службе ведомства.Силовиками установлено, что житель РФ, находясь на территории Крыма, совершил ряд тяжких преступлений, в том числе убийства в составе группы лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбойным нападением с применением оружия."В 2018 году член ОПГ покинул территорию полуострова и длительное время скрывался от правоохранительных органов", - подчеркнули в ведомстве.Преступник задержан на территории Чеченской республики и этапирован на полуостров. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.Операция по задержанию проводилась совместно с сотрудниками управления ФСБ по Чечне и управления уголовного розыска МВД Крыма.

https://ria.ru/20211202/priznaniya-1761779178.html

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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия