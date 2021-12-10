https://ria.ru/20211210/frog-1763113261.html
Crazy Frog выпустил новый клип после 11 лет молчания
Crazy Frog выпустил новый клип после 11 лет молчания - РИА Новости, 10.12.2021
Crazy Frog выпустил новый клип после 11 лет молчания
Crazy Frog выпустил новый клип после 11 лет молчания. Клип и сингл получили название Tricky. Это ремикс на песню It's tricky группы RUN DMC и песню M to the B... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T13:41
2021-12-10T13:41
2021-12-10T13:41
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763112201_0:0:1105:621_1920x0_80_0_0_6ebc4143d54625d38527fc42beaeb557.jpg
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Crazy Frog выпустил новый клип после 11 лет молчания. Клип и сингл получили название Tricky. Это ремикс на песню It's tricky группы RUN DMC и песню M to the B хип-хоп-артистки Millie B.В клипе лягушонок едет по пустыне, встречается с армией роботов, зажигательно танцует с ними, а потом отправляется в космос на ракете Space Y. Поклонники посчитали это отсылкой к компании Илона Маска SpaceX.Автором нарисованного персонажа стал шведский аниматор и дизайнер Эрик Вернквист. Crazy Frog стал широко известным после клипа 2005 года на ремикс "Axel F" (иногда упоминается как "Crazy Frog song", чтобы отличить от оригинала).Ранее совместный трек представили Илья Лагутенко и Даня Милохин.
https://ria.ru/20211210/morgenshtern-1763070664.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763112201_70:0:898:621_1920x0_80_0_0_3ee9429da7559862a8edd86d24c3512f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, музыка
Crazy Frog выпустил новый клип после 11 лет молчания
Crazy Frog выпустил новый клип и сингл Tricky после 11 лет молчания