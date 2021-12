https://ria.ru/20211210/frog-1763113261.html

Crazy Frog выпустил новый клип после 11 лет молчания

2021-12-10T13:41

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Crazy Frog выпустил новый клип после 11 лет молчания. Клип и сингл получили название Tricky. Это ремикс на песню It's tricky группы RUN DMC и песню M to the B хип-хоп-артистки Millie B.В клипе лягушонок едет по пустыне, встречается с армией роботов, зажигательно танцует с ними, а потом отправляется в космос на ракете Space Y. Поклонники посчитали это отсылкой к компании Илона Маска SpaceX.Автором нарисованного персонажа стал шведский аниматор и дизайнер Эрик Вернквист. Crazy Frog стал широко известным после клипа 2005 года на ремикс "Axel F" (иногда упоминается как "Crazy Frog song", чтобы отличить от оригинала).Ранее совместный трек представили Илья Лагутенко и Даня Милохин.

