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Лучшие фото недели: красавицы в грязи, астронавт в метро и доктор Ватсон
Лучшие фото недели: красавицы в грязи, астронавт в метро и доктор Ватсон - РИА Новости, 10.12.2021
Лучшие фото недели: красавицы в грязи, астронавт в метро и доктор Ватсон
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 10.12.2021
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фото
вулкан
свадьба
вакцинация
колумбия
израиль
канкун
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
колумбия
израиль
канкун
индонезия
берлин (город)
сша
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фото, фото, вулкан, свадьба, вакцинация, колумбия, израиль, канкун, индонезия, берлин (город), сша, ставропольский край, индия, гамбия, people`s choice awards, вена, стамбул, вологда, сочи, калининградская область, сан-паулу (город), лос-анджелес, москва, ангела меркель, мисс вселенная, дед мороз, санта-клаус, протесты, байконур (космодром), союз-2.1а, береговая охрана сша, союз мс, метро, кабул, олаф шольц, погода, ниагарский водопад, зеленоградск, алеся кафельникова, коронавирус covid-19
11:10 10.12.2021 (обновлено: 18:00 10.12.2021)
 

Лучшие фото недели: красавицы в грязи, астронавт в метро и доктор Ватсон

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© REUTERS / Ammar Awad

Участницы конкурса "Мисс Вселенная" на Мертвом море.

Участницы конкурса Мисс Вселенная на Мертвом море
1 из 30

Участницы конкурса "Мисс Вселенная" на Мертвом море.

© REUTERS / Ammar Awad
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Запуск с космодрома Байконур ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-20", на котором отправились в космос японские туристы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано.

Запуск пилотируемого корабля Союз МС-20 с японскими туристами с космодрома Байконур
2 из 30

Запуск с космодрома Байконур ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-20", на котором отправились в космос японские туристы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© AP Photo / Markus Schreiber

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель и сменивший ее на этом посту Олаф Шольц.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель и новый канцлер Олаф Шольц в Берлине
3 из 30

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель и сменивший ее на этом посту Олаф Шольц.

© AP Photo / Markus Schreiber
© AFP 2021 / Chaideer Mahyuddin

Ребенок убирает пустые кукурузные початки в Индонезии.

Ребенок собирает початки от почищенной кукурузы в провинции Ачех
4 из 30

Ребенок убирает пустые кукурузные початки в Индонезии.

© AFP 2021 / Chaideer Mahyuddin
© REUTERS / Paola Chiomante

Военнослужащий патрулирует пляж в Канкуне, Мексика.

Военнослужащий патрулирует пляжную зону в Канкуне, Мексика
5 из 30

Военнослужащий патрулирует пляж в Канкуне, Мексика.

© REUTERS / Paola Chiomante
© AFP 2021 / Joaquin Sarmiento

Участники парада мифов и легенд в Колумбии.

Участники парада мифов и легенд в Медельине, Колумбия
6 из 30

Участники парада мифов и легенд в Колумбии.

© AFP 2021 / Joaquin Sarmiento
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в фотобанк

Посетительница на выставке "Вузпромэкспо" в Сочи в дни Конгресса молодых ученых.

Посетительница на выставке Вузпромэкспо в рамках Конгресса молодых ученых в Сочи
7 из 30

Посетительница на выставке "Вузпромэкспо" в Сочи в дни Конгресса молодых ученых.

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
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© REUTERS / Brian Snyder

Благотворительный заезд лыжников в костюмах Санта-Клаусов на горнолыжном курорте в США.

Благотворительный заезд лыжников в костюмах Санта-Клауса на курорте Бетел в США
8 из 30

Благотворительный заезд лыжников в костюмах Санта-Клаусов на горнолыжном курорте в США.

© REUTERS / Brian Snyder
© AP Photo / Chris Pizzello

Актриса Рэйчел Зеглер на премьере фильма "Вестсайдская история" в Лос-Анджелесе.

Актриса Рэйчел Зеглер на премьере фильма Вестсайдская история в Лос-Анджелесе
9 из 30

Актриса Рэйчел Зеглер на премьере фильма "Вестсайдская история" в Лос-Анджелесе.

© AP Photo / Chris Pizzello
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Работа скульптора и активиста Александра Чаплыгина в парке "Железный город" на Ставрополье.

Скульптура, выполненная Александром Чаплыгиным в парке скульптур Железный город в селе Александровское Ставропольский края
10 из 30

Работа скульптора и активиста Александра Чаплыгина в парке "Железный город" на Ставрополье.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© AP Photo / Jeffrey T. Barnes

Водолаз береговой охраны США, привязанный к вертолету, вытаскивает человека из затопленного автомобиля на краю Ниагарского водопада.

Водолаз береговой охраны США, привязанный к вертолету, вытаскивает человека из затопленного автомобиля, Ниагарский водопад, Нью-Йорк
11 из 30

Водолаз береговой охраны США, привязанный к вертолету, вытаскивает человека из затопленного автомобиля на краю Ниагарского водопада.

© AP Photo / Jeffrey T. Barnes
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

В Зеленоградске открылся музей, где собрали более 700 кукол разных направлений и видов.

Куклы, представленные в Зеленоградском музее кукол
12 из 30

В Зеленоградске открылся музей, где собрали более 700 кукол разных направлений и видов.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Тушение пожара на территории старинного прусского замка Вальдау недалеко от Калининграда.

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в историческом здании на территории замка Вальдау неподалеку от Калининграда
13 из 30

Тушение пожара на территории старинного прусского замка Вальдау недалеко от Калининграда.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© AP Photo / Invision/Jordan Strauss

Певица Бекки Джи фотографируется с фанатами на церемонии вручения премии People's Choice Awards в Калифорнии.

Бекки Джи (слева) фотографируется с фанатами на церемонии вручения награды People's Choice Awards, Калифорния
14 из 30

Певица Бекки Джи фотографируется с фанатами на церемонии вручения премии People's Choice Awards в Калифорнии.

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
© AP Photo / Petros Giannakouris

Мальчик запускает воздушного змея в Кабуле.

Мальчик запускает воздушного змея на холме Лента Надир Хан в Кабуле, Афганистан
15 из 30

Мальчик запускает воздушного змея в Кабуле.

© AP Photo / Petros Giannakouris
© AFP 2021 / Sam Panthaky

Индуистские невесты в ожидании массовой свадьбы в Сурате.

Индуистские невесты в ожидании массовой церемонии бракосочетания в Сурате
16 из 30

Индуистские невесты в ожидании массовой свадьбы в Сурате.

© AFP 2021 / Sam Panthaky
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРыбаки на набережной в Сочи.
Повседневная жизнь в Сочи
17 из 30
Рыбаки на набережной в Сочи.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© AP Photo / Emrah Gurel

Человек в костюме астронавта едет по эскалатору стамбульского метро. Флешмоб посвящен открывшейся в городе космической выставке НАСА.

Мужчина в костюме астронавта поднимается по эскалатору на станции метро в рамках кампании по продвижению космической выставки НАСА в Стамбуле, Турция
18 из 30

Человек в костюме астронавта едет по эскалатору стамбульского метро. Флешмоб посвящен открывшейся в городе космической выставке НАСА.

© AP Photo / Emrah Gurel
© AFP 2021 / Getty Images/Emma McIntyre

Бразильская певица Анитта выступает на Jingle Ball 2021 iHeartRadio в Лос-Анджелесе.

Анитта выступает на сцене во время Jingle Ball 2021 iHeartRadio в Лос-Анджелесе, Калифорния
19 из 30

Бразильская певица Анитта выступает на Jingle Ball 2021 iHeartRadio в Лос-Анджелесе.

© AFP 2021 / Getty Images/Emma McIntyre
© AP Photo / Trisnadi

Мужчина осматривает грузовик, засыпанный пеплом после извержения вулкана в Индонезии.

Мужчина осматривает грузовик, засыпанный пеплом после извержения вулкана, Индонезия
20 из 30

Мужчина осматривает грузовик, засыпанный пеплом после извержения вулкана в Индонезии.

© AP Photo / Trisnadi
© AP Photo / David Goldman

Собака-терапевт по кличке Ватсон из полицейского управления лижет щеку девочке во время вакцинации от COVID-19 в начальной школе американского города Потакет.

Собака по кличке Ватсон из полицейского управления облизывает девочку во время вакцинации от COVID-19 в начальной школе в городе Потакет
21 из 30

Собака-терапевт по кличке Ватсон из полицейского управления лижет щеку девочке во время вакцинации от COVID-19 в начальной школе американского города Потакет.

© AP Photo / David Goldman
© AFP 2021 / Getty Images North America / Ethan Miller

Девушки из группы поддержки Las Vegas Raiderettes выступают во время игры против клуба Washington Football Team.

Девушки из группы поддержки Las Vegas Raiderettes выступают во время игры против клуба Washington Football Team
22 из 30

Девушки из группы поддержки Las Vegas Raiderettes выступают во время игры против клуба Washington Football Team.

© AFP 2021 / Getty Images North America / Ethan Miller
© REUTERS / Lisi Niesner

Участники демонстрации против коррупции перед приведением к присяге нового правительства в Вене.

Участники протеста против коррупции перед церемонией приведения к присяге нового правительства в Вене
23 из 30

Участники демонстрации против коррупции перед приведением к присяге нового правительства в Вене.

© REUTERS / Lisi Niesner
© REUTERS / Zohra Bensemra

Сторонники Адамы Бэрроу после объявления предварительных результатов президентских выборов в Гамбии.

Сторонники Адамы Бэрроу после объявления предварительных результатов президентских выборов в Банжуле
24 из 30

Сторонники Адамы Бэрроу после объявления предварительных результатов президентских выборов в Гамбии.

© REUTERS / Zohra Bensemra
© REUTERS / Carla Carniel

Бейсджампер во время соревнований в Сан-Паулу.

Бейсджампер во время соревнований в Сан-Паулу
25 из 30

Бейсджампер во время соревнований в Сан-Паулу.

© REUTERS / Carla Carniel
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМодель Алеся Кафельникова на гала-ужине "GQ: 20 лет в России" в отеле "Метрополь".
Модель Алеся Кафельникова на гала-ужине GQ: 20 лет в России в отеле Метрополь
26 из 30
Модель Алеся Кафельникова на гала-ужине "GQ: 20 лет в России" в отеле "Метрополь".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© REUTERS / Baz Ratner

Столкновения в Кении, произошедшие после того, как полицейский застрелил шесть человек в пригороде Найроби.

Женщина проходит мимо горящих покрышек во время столкновений, которые случились после того, как кенийский полицейский устроил стрельбу в пригороде Найроби
27 из 30

Столкновения в Кении, произошедшие после того, как полицейский застрелил шесть человек в пригороде Найроби.

© REUTERS / Baz Ratner
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Пост почетного караула на Красной площади во время снегопада.

Пост почетного караула на Красной площади в Москве во время снегопада
28 из 30

Пост почетного караула на Красной площади во время снегопада.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Кристина Мурашова / Перейти в фотобанк

Сказочный поезд российского Деда Мороза, на котором главный новогодний волшебник страны отправился поздравлять детей, во время первой остановки в Вологде.

Сказочный поезд Деда Мороза в Вологде
29 из 30

Сказочный поезд российского Деда Мороза, на котором главный новогодний волшебник страны отправился поздравлять детей, во время первой остановки в Вологде.

© РИА Новости / Кристина Мурашова
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© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Молодые люди фотографируются на набережной в Сочи.

Молодые люди фотографируются на набережной в Сочи
30 из 30

Молодые люди фотографируются на набережной в Сочи.

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных / Максим Богодвид
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