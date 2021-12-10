Лучшие фото недели: красавицы в грязи, астронавт в метро и доктор Ватсон
Участницы конкурса "Мисс Вселенная" на Мертвом море.
Запуск с космодрома Байконур ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-20", на котором отправились в космос японские туристы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано.
Запуск с космодрома Байконур ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-20", на котором отправились в космос японские туристы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель и сменивший ее на этом посту Олаф Шольц.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель и сменивший ее на этом посту Олаф Шольц.
Ребенок убирает пустые кукурузные початки в Индонезии.
Военнослужащий патрулирует пляж в Канкуне, Мексика.
Участники парада мифов и легенд в Колумбии.
Посетительница на выставке "Вузпромэкспо" в Сочи в дни Конгресса молодых ученых.
Посетительница на выставке "Вузпромэкспо" в Сочи в дни Конгресса молодых ученых.
Благотворительный заезд лыжников в костюмах Санта-Клаусов на горнолыжном курорте в США.
Благотворительный заезд лыжников в костюмах Санта-Клаусов на горнолыжном курорте в США.
Актриса Рэйчел Зеглер на премьере фильма "Вестсайдская история" в Лос-Анджелесе.
Актриса Рэйчел Зеглер на премьере фильма "Вестсайдская история" в Лос-Анджелесе.
Работа скульптора и активиста Александра Чаплыгина в парке "Железный город" на Ставрополье.
Работа скульптора и активиста Александра Чаплыгина в парке "Железный город" на Ставрополье.
Водолаз береговой охраны США, привязанный к вертолету, вытаскивает человека из затопленного автомобиля на краю Ниагарского водопада.
Водолаз береговой охраны США, привязанный к вертолету, вытаскивает человека из затопленного автомобиля на краю Ниагарского водопада.
В Зеленоградске открылся музей, где собрали более 700 кукол разных направлений и видов.
В Зеленоградске открылся музей, где собрали более 700 кукол разных направлений и видов.
Тушение пожара на территории старинного прусского замка Вальдау недалеко от Калининграда.
Тушение пожара на территории старинного прусского замка Вальдау недалеко от Калининграда.
Певица Бекки Джи фотографируется с фанатами на церемонии вручения премии People's Choice Awards в Калифорнии.
Певица Бекки Джи фотографируется с фанатами на церемонии вручения премии People's Choice Awards в Калифорнии.
Мальчик запускает воздушного змея в Кабуле.
Мальчик запускает воздушного змея в Кабуле.
Индуистские невесты в ожидании массовой свадьбы в Сурате.
Человек в костюме астронавта едет по эскалатору стамбульского метро. Флешмоб посвящен открывшейся в городе космической выставке НАСА.
Человек в костюме астронавта едет по эскалатору стамбульского метро. Флешмоб посвящен открывшейся в городе космической выставке НАСА.
Бразильская певица Анитта выступает на Jingle Ball 2021 iHeartRadio в Лос-Анджелесе.
Бразильская певица Анитта выступает на Jingle Ball 2021 iHeartRadio в Лос-Анджелесе.
Мужчина осматривает грузовик, засыпанный пеплом после извержения вулкана в Индонезии.
Мужчина осматривает грузовик, засыпанный пеплом после извержения вулкана в Индонезии.
Собака-терапевт по кличке Ватсон из полицейского управления лижет щеку девочке во время вакцинации от COVID-19 в начальной школе американского города Потакет.
Собака-терапевт по кличке Ватсон из полицейского управления лижет щеку девочке во время вакцинации от COVID-19 в начальной школе американского города Потакет.
Девушки из группы поддержки Las Vegas Raiderettes выступают во время игры против клуба Washington Football Team.
Девушки из группы поддержки Las Vegas Raiderettes выступают во время игры против клуба Washington Football Team.
Участники демонстрации против коррупции перед приведением к присяге нового правительства в Вене.
Участники демонстрации против коррупции перед приведением к присяге нового правительства в Вене.
Сторонники Адамы Бэрроу после объявления предварительных результатов президентских выборов в Гамбии.
Сторонники Адамы Бэрроу после объявления предварительных результатов президентских выборов в Гамбии.
Бейсджампер во время соревнований в Сан-Паулу.
Столкновения в Кении, произошедшие после того, как полицейский застрелил шесть человек в пригороде Найроби.
Столкновения в Кении, произошедшие после того, как полицейский застрелил шесть человек в пригороде Найроби.
Пост почетного караула на Красной площади во время снегопада.
Пост почетного караула на Красной площади во время снегопада.
Сказочный поезд российского Деда Мороза, на котором главный новогодний волшебник страны отправился поздравлять детей, во время первой остановки в Вологде.
Сказочный поезд российского Деда Мороза, на котором главный новогодний волшебник страны отправился поздравлять детей, во время первой остановки в Вологде.
Молодые люди фотографируются на набережной в Сочи.
Молодые люди фотографируются на набережной в Сочи.