https://ria.ru/20211210/forum-1763160027.html

Перспективы в международной торговле обсудили на форуме "Сделано в России"

Перспективы в международной торговле обсудили на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 10.12.2021

Перспективы в международной торговле обсудили на форуме "Сделано в России"

Основные тренды и вопросы в сфере экспорта на ближайшие 10 лет обсудили в ходе пленарной сессии международного форума "Сделано в России" в пятницу, сообщает... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T16:13

2021-12-10T16:13

2021-12-10T16:13

андрей белоусов

алексей кудрин

вероника никишина

ана брнабич

российский экспортный центр (рэц)

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Основные тренды и вопросы в сфере экспорта на ближайшие 10 лет обсудили в ходе пленарной сессии международного форума "Сделано в России" в пятницу, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Центральным событием, открывающим международный форум "Сделано в России", стала пленарная сессия "2030-уже завтра. Что делать?". В рамках сессии эксперты обсудили, какие вызовы и возможности ждут экспорт в ближайшем будущем", - сообщили в РЭЦ.Там напомнили, что сессия началась с выступлений главы правительства РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Сербии Аны Брнабич, которые затронули основную проблематику форума – изменение профиля российского экспорта в начавшемся десятилетии.В сессии также приняли участие председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин, глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, министр внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов, Его Высочество д-р Тани бин Ахмед Аль Зайуди, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, а также первый заместитель генерального директора ГК "Росатом" Кирилл Комаров, генеральный директор Cognitive Technologies Андрей Черногоров, основатель EdTech компании ROBBO Павел Фролов и исполнительный директор ГК "Эфко" Сергей Иванов.Участники обсудили текущую ситуацию в сфере международной торговли, проблемы, с которыми сталкиваются экспортеры, а также меры поддержки, необходимые для роста количества экспортно ориентированных компаний.Так, Мишустин подчеркнул, что для наращивания российского ННЭ нужны значительные трансформационные процессы в экономике, а двигателем увеличения доли российской продукции во внешней торговле должны быть предпринимательская инициатива и поддержка государства.В ходе сессии эксперты обменялись мнением о будущем российского экспорта и его месте в глобальном рынке, а также обсудили, что нужно делать отечественным компаниям, чтобы играть ключевую роль в формировании ландшафта глобальной экономики, несмотря на неопределенность новой реальности.Встречу закрыл первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов, резюмировав сессию.В числе крупных тенденций вице-премьер назвал распад модели, когда международная торговля является драйвером международной экономики, цифровизацию, ковид и энергопереход. "Система поддержки экспорта базируется на создании двух условий – снижении затрат на всех этапах клиентского пути экспортера и сокращении времени и транзакционных издержек через платформу "Мой экспорт", - уточнил Белоусов.По его мнению, однако, новая ситуация требует новых приоритетов, к которым Белоусов отнес снижение неопределенности, использование новых цифровых возможностей, перенос акцентов на поддержание инвестиционной деятельности, создание "опорных зон" на мировом рынке и содействие экспорту малого бизнеса."Безусловно, российский экспорт уже весьма многообразен как в отраслевом разрезе, так и в географии поставок. Помимо этого, в России вводятся новые мощности по производству инновационной продукции, которая является конкурентоспособной на внешних рынках. Для продвижения такой продукции в условиях вызовов новой реальности необходимо предложить экспортерам современный инструментарий, соответствующий духу времени", – сказала в свою очередь генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

https://ria.ru/20211210/eksport-1763157281.html

https://ria.ru/20211210/stereotipy-1763089698.html

https://ria.ru/20211210/rets-1763148680.html

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андрей белоусов, алексей кудрин, вероника никишина, ана брнабич, российский экспортный центр (рэц), россия