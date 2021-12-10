https://ria.ru/20211210/farmatsevtika-1763109698.html

Борьба с COVID-19 стимулирует ЕАЭС к партнерству в медицине, заявил Путин

Борьба с COVID-19 стимулирует ЕАЭС к партнерству в медицине, заявил Путин - РИА Новости, 10.12.2021

Борьба с COVID-19 стимулирует ЕАЭС к партнерству в медицине, заявил Путин

Борьба с коронавирусной инфекцией стимулирует страны ЕАЭС к партнерству в фармацевтической индустрии и в целом в области медицины, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T13:17

2021-12-10T13:17

2021-12-10T13:36

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Борьба с коронавирусной инфекцией стимулирует страны ЕАЭС к партнерству в фармацевтической индустрии и в целом в области медицины, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции."Борьба с коронавирусной инфекцией стимулирует наши страны к более тесному партнерству в фармацевтической индустрии и в целом в области медицины. Я помню, как премьер-министр Армении был инициатором как бы разворачивания работы нашей совместной по этому направлению и даже предлагал целую программу в этой связи. Вот, собственно говоря, мы сейчас ее и осуществляем. В соответствии с поручениями, которые мы дали в рамках нашего заседания в декабре прошлого года, в большинстве государств ЕврАзЭС успешно налажен выпуск российских вакцин", - сказал Путин."При этом хочу подчеркнуть, Россия не только инвестировала в создание производственных мощностей и новых рабочих мест, но и осуществила трансфер самых современных медицинских технологий и, таким образом, наши партнеры по ЕврАзЭС смогли увеличить темпы вакцинацнии населения высокоэффективными препаратами собственного производства, причем подчеркну, благодаря этому повышается коллективный иммунитет COVID-19 на всем евразийском пространстве, а это важно в плане создания условий для полноценного возобновления свободного перемещения граждан наших стран по территории Союза", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20211210/koronavirus-1763083850.html

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евразийский экономический союз, экономика, в мире, медицина, здравоохранение, владимир путин, здоровье - общество, россия