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Зеленский прокомментировал энергетическую ситуацию на Украине
Зеленский прокомментировал энергетическую ситуацию на Украине - РИА Новости, 10.12.2021
Зеленский прокомментировал энергетическую ситуацию на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глобально энергетическая ситуация в стране стабильная, массовых отключений электроэнергии не будет. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T22:14
2021-12-10T22:14
экономика
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украина
сша
европа
владимир зеленский
верховная рада украины
центрэнерго
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КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глобально энергетическая ситуация в стране стабильная, массовых отключений электроэнергии не будет.По его словам, никаких массовых отключений электроэнергии в стране не будет. Президент отметил, что локальные отключения возможны, но не глобальные.Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в конце октября заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки энергетического угля для украинских ТЭС. При этом он уточнял, что решение не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики. Эту информацию РИА Новости подтвердило российское Минэкономразвития, указав, что прекращение поставок энергетического угля Украине связано с растущими потребностями внутри РФ, при этом российские компании в ноябре продолжат поставки других видов угля.Премьер-министр Денис Шмыгаль в середине октября заверял, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом. Украинская компания "Центрэнерго" в ноябре заключила контракты на поставку 1,5 миллиона тонн угля из Казахстана, Польши, США и Австралии, чтобы не допустить веерных отключений энергии.
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экономика, в мире, украина, сша, европа, владимир зеленский, верховная рада украины, центрэнерго, жкх, ситуация в днр и лнр, андрей герус, россия, денис шмыгаль
22:14 10.12.2021
 
Зеленский прокомментировал энергетическую ситуацию на Украине

Президент Украины Зеленский заявил о стабильной энергетической ситуации в стране

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глобально энергетическая ситуация в стране стабильная, массовых отключений электроэнергии не будет.
"Глобально у нас стабильная энергетическая ситуация. Как я и обещал, мы об этом договаривались и на местном уровне, с представителями генерации, у нас все есть для того, чтобы обеспечить нормальный отопительный сезон, стабильные тарифы, они будут нормальные", - заявил Зеленский в интервью телеканалу "1+1" в пятницу.
По его словам, никаких массовых отключений электроэнергии в стране не будет. Президент отметил, что локальные отключения возможны, но не глобальные.
Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в конце октября заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки энергетического угля для украинских ТЭС. При этом он уточнял, что решение не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики. Эту информацию РИА Новости подтвердило российское Минэкономразвития, указав, что прекращение поставок энергетического угля Украине связано с растущими потребностями внутри РФ, при этом российские компании в ноябре продолжат поставки других видов угля.
Премьер-министр Денис Шмыгаль в середине октября заверял, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом. Украинская компания "Центрэнерго" в ноябре заключила контракты на поставку 1,5 миллиона тонн угля из Казахстана, Польши, США и Австралии, чтобы не допустить веерных отключений энергии.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
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ЭкономикаВ миреУкраинаСШАЕвропаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныЦентрэнергоЖКХСитуация в ДНР и ЛНРАндрей ГерусРоссияДенис Шмыгаль
 
 
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