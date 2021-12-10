https://ria.ru/20211210/energetika-1763227186.html

Зеленский прокомментировал энергетическую ситуацию на Украине

Зеленский прокомментировал энергетическую ситуацию на Украине - РИА Новости, 10.12.2021

Зеленский прокомментировал энергетическую ситуацию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глобально энергетическая ситуация в стране стабильная, массовых отключений электроэнергии не будет. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T22:14

2021-12-10T22:14

2021-12-10T22:14

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центрэнерго

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КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глобально энергетическая ситуация в стране стабильная, массовых отключений электроэнергии не будет.По его словам, никаких массовых отключений электроэнергии в стране не будет. Президент отметил, что локальные отключения возможны, но не глобальные.Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в конце октября заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки энергетического угля для украинских ТЭС. При этом он уточнял, что решение не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики. Эту информацию РИА Новости подтвердило российское Минэкономразвития, указав, что прекращение поставок энергетического угля Украине связано с растущими потребностями внутри РФ, при этом российские компании в ноябре продолжат поставки других видов угля.Премьер-министр Денис Шмыгаль в середине октября заверял, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом. Украинская компания "Центрэнерго" в ноябре заключила контракты на поставку 1,5 миллиона тонн угля из Казахстана, Польши, США и Австралии, чтобы не допустить веерных отключений энергии.

https://ria.ru/20211210/zakharova-1763224554.html

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