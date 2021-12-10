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РЭЦ и Союз Русско-Гуандунских бизнесменов будут развивать экспорт в Китай

РЭЦ и Союз Русско-Гуандунских бизнесменов будут развивать экспорт в Китай - РИА Новости, 10.12.2021

РЭЦ и Союз Русско-Гуандунских бизнесменов будут развивать экспорт в Китай

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) совместно с Союзом Русско-Гуандунских предпринимателей будут развивать экспорт в Китай, сообщает РЭЦ. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T15:42

2021-12-10T15:42

2021-12-10T15:42

китай

российский экспортный центр

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) совместно с Союзом Русско-Гуандунских предпринимателей будут развивать экспорт в Китай, сообщает РЭЦ."Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали 10 декабря в Москве на Международном экспортном форуме "Сделано в России" старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова и президент Союза Русско-Гуандунских предпринимателей Ян Дань", - говорится в сообщении центра."Провинция Гуандун – это крупнейший по экономическому потенциалу регион КНР, ее ВВП в прошлом году превысил 9 триллионов юаней, сформировав более одной десятой от общего объема ВВП страны. Для российских компаний это один из наиболее перспективных рынков, и наше сотрудничество с Союзом РГП направлено как раз на то, чтобы эти перспективы открыть", - сказала старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова."Наша общая задача – помочь российским компаниям и китайским покупателям построить долгосрочное партнерство и заключить взаимовыгодные контракты. При этом мы готовы оказать поддержку использую весь имеющийся инструментарий Группы РЭЦ", - добавила она.В свою очередь президент Союза РГП Ян Дань отметила, что "сотрудничество с Российским экспортным центром, как нам кажется, будет выгодно для обеих стран".

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китай, российский экспортный центр, россия