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РЭЦ и Союз Русско-Гуандунских бизнесменов будут развивать экспорт в Китай
РЭЦ и Союз Русско-Гуандунских бизнесменов будут развивать экспорт в Китай - РИА Новости, 10.12.2021
РЭЦ и Союз Русско-Гуандунских бизнесменов будут развивать экспорт в Китай
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) совместно с Союзом Русско-Гуандунских предпринимателей будут развивать экспорт в Китай, сообщает РЭЦ. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T15:42
2021-12-10T15:42
китай
российский экспортный центр
россия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) совместно с Союзом Русско-Гуандунских предпринимателей будут развивать экспорт в Китай, сообщает РЭЦ."Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали 10 декабря в Москве на Международном экспортном форуме "Сделано в России" старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова и президент Союза Русско-Гуандунских предпринимателей Ян Дань", - говорится в сообщении центра."Провинция Гуандун – это крупнейший по экономическому потенциалу регион КНР, ее ВВП в прошлом году превысил 9 триллионов юаней, сформировав более одной десятой от общего объема ВВП страны. Для российских компаний это один из наиболее перспективных рынков, и наше сотрудничество с Союзом РГП направлено как раз на то, чтобы эти перспективы открыть", - сказала старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова."Наша общая задача – помочь российским компаниям и китайским покупателям построить долгосрочное партнерство и заключить взаимовыгодные контракты. При этом мы готовы оказать поддержку использую весь имеющийся инструментарий Группы РЭЦ", - добавила она.В свою очередь президент Союза РГП Ян Дань отметила, что "сотрудничество с Российским экспортным центром, как нам кажется, будет выгодно для обеих стран".
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китай, российский экспортный центр, россия
15:42 10.12.2021
 

РЭЦ и Союз Русско-Гуандунских бизнесменов будут развивать экспорт в Китай

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) совместно с Союзом Русско-Гуандунских предпринимателей будут развивать экспорт в Китай, сообщает РЭЦ.
"Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали 10 декабря в Москве на Международном экспортном форуме "Сделано в России" старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова и президент Союза Русско-Гуандунских предпринимателей Ян Дань", - говорится в сообщении центра.
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"Провинция Гуандун – это крупнейший по экономическому потенциалу регион КНР, ее ВВП в прошлом году превысил 9 триллионов юаней, сформировав более одной десятой от общего объема ВВП страны. Для российских компаний это один из наиболее перспективных рынков, и наше сотрудничество с Союзом РГП направлено как раз на то, чтобы эти перспективы открыть", - сказала старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова.
"Наша общая задача – помочь российским компаниям и китайским покупателям построить долгосрочное партнерство и заключить взаимовыгодные контракты. При этом мы готовы оказать поддержку использую весь имеющийся инструментарий Группы РЭЦ", - добавила она.
В свою очередь президент Союза РГП Ян Дань отметила, что "сотрудничество с Российским экспортным центром, как нам кажется, будет выгодно для обеих стран".
"Мы планируем несколько направлений нашего взаимодействия, в том числе организацию шоу-рума российской продукции в выставочном центре в городе Гуанчжоу и участие в выставках на всей территории Китая, проведение бизнес-миссий, развитие электронной коммерции через китайские B2C-платформы, а также организацию склада российской продукции в Гуанчжоу", – заключила Дань.
 
КитайРоссийский экспортный центрРоссия
 
 
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