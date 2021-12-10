https://ria.ru/20211210/eksport-1763084218.html

Россия за 10 месяцев увеличила экспорт продуктов в КНР на 3,5%

Россия за 10 месяцев увеличила экспорт продуктов в КНР на 3,5% - РИА Новости, 10.12.2021

Россия за 10 месяцев увеличила экспорт продуктов в КНР на 3,5%

Одной из ключевых точек роста практического сотрудничества России и Китая является продовольственная сфера, за январь - октябрь 2021 года КНР импортировала из... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T11:40

2021-12-10T11:40

2021-12-10T11:40

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МОСКВА, 10 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Одной из ключевых точек роста практического сотрудничества России и Китая является продовольственная сфера, за январь - октябрь 2021 года КНР импортировала из РФ пищевых товаров на сумму 3,5 миллиарда долларов, что на 3,5% больше, чем год назад, заявил 8 декабря торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский, пишет РИА Новости."Одной из ключевых точек роста практического сотрудничества наших стран является продовольственная сфера, включая торговлю и инвестиции. И здесь Россия и Китай добились заметных успехов, в значительной мере обусловленных высокой степенью взаимной дополняемости экономик двух стран", - заявил Дахновский в ходе презентации ПАО "Абрау-Дюрсо" в торгпредстве РФ в Пекине.Он отметил, что "Китай является крупнейшим в мире импортером продовольствия, в то время как Россия располагает растущими возможностями для экспортных поставок качественных и экологически чистых продуктов питания"."Согласно данным главного таможенного управления КНР, в январе-октябре 2021 года объем поставок российских пищевых товаров в КНР составил 3,5 миллиарда долларов, увеличившись на 3,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Если бы не пандемия, уверен, цифры могли бы быть значительно выше", - подчеркнул торгпред.Вместе с тем он указал, что "продукция российских виноделов, в отличие от уже ставших привычными китайскому потребителю шоколада, кондитерских изделий, мороженого, русской водки является новой для местного рынка".

https://ria.ru/20211208/eksport-1762724326.html

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продукты, китай, россия