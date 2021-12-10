Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211210/eksport-1763084218.html
Россия за 10 месяцев увеличила экспорт продуктов в КНР на 3,5%
Россия за 10 месяцев увеличила экспорт продуктов в КНР на 3,5% - РИА Новости, 10.12.2021
Россия за 10 месяцев увеличила экспорт продуктов в КНР на 3,5%
Одной из ключевых точек роста практического сотрудничества России и Китая является продовольственная сфера, за январь - октябрь 2021 года КНР импортировала из... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T11:40
2021-12-10T11:40
россия-китай: главное
продукты
китай
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732299836_0:309:2963:1976_1920x0_80_0_0_0562d5e60ee93cd5057aa77f3817b3c6.jpg
МОСКВА, 10 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Одной из ключевых точек роста практического сотрудничества России и Китая является продовольственная сфера, за январь - октябрь 2021 года КНР импортировала из РФ пищевых товаров на сумму 3,5 миллиарда долларов, что на 3,5% больше, чем год назад, заявил 8 декабря торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский, пишет РИА Новости."Одной из ключевых точек роста практического сотрудничества наших стран является продовольственная сфера, включая торговлю и инвестиции. И здесь Россия и Китай добились заметных успехов, в значительной мере обусловленных высокой степенью взаимной дополняемости экономик двух стран", - заявил Дахновский в ходе презентации ПАО "Абрау-Дюрсо" в торгпредстве РФ в Пекине.Он отметил, что "Китай является крупнейшим в мире импортером продовольствия, в то время как Россия располагает растущими возможностями для экспортных поставок качественных и экологически чистых продуктов питания"."Согласно данным главного таможенного управления КНР, в январе-октябре 2021 года объем поставок российских пищевых товаров в КНР составил 3,5 миллиарда долларов, увеличившись на 3,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Если бы не пандемия, уверен, цифры могли бы быть значительно выше", - подчеркнул торгпред.Вместе с тем он указал, что "продукция российских виноделов, в отличие от уже ставших привычными китайскому потребителю шоколада, кондитерских изделий, мороженого, русской водки является новой для местного рынка".
https://ria.ru/20211208/eksport-1762724326.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732299836_0:0:2635:1976_1920x0_80_0_0_36162656436a02f229c57d9bc2b2e5dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
продукты, китай, россия
11:40 10.12.2021
 

Россия за 10 месяцев увеличила экспорт продуктов в КНР на 3,5%

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота контейнерного терминала
Работа контейнерного терминала - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Одной из ключевых точек роста практического сотрудничества России и Китая является продовольственная сфера, за январь - октябрь 2021 года КНР импортировала из РФ пищевых товаров на сумму 3,5 миллиарда долларов, что на 3,5% больше, чем год назад, заявил 8 декабря торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский, пишет РИА Новости.
"Одной из ключевых точек роста практического сотрудничества наших стран является продовольственная сфера, включая торговлю и инвестиции. И здесь Россия и Китай добились заметных успехов, в значительной мере обусловленных высокой степенью взаимной дополняемости экономик двух стран", - заявил Дахновский в ходе презентации ПАО "Абрау-Дюрсо" в торгпредстве РФ в Пекине.
Пивоваренный завод - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 12:22Россия-Китай: Главное
Экспорт российского пива в Китай за 10 месяцев вырос на 21%
Он отметил, что "Китай является крупнейшим в мире импортером продовольствия, в то время как Россия располагает растущими возможностями для экспортных поставок качественных и экологически чистых продуктов питания".
"Согласно данным главного таможенного управления КНР, в январе-октябре 2021 года объем поставок российских пищевых товаров в КНР составил 3,5 миллиарда долларов, увеличившись на 3,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Если бы не пандемия, уверен, цифры могли бы быть значительно выше", - подчеркнул торгпред.
Вместе с тем он указал, что "продукция российских виноделов, в отличие от уже ставших привычными китайскому потребителю шоколада, кондитерских изделий, мороженого, русской водки является новой для местного рынка".
"За январь -- октябрь нынешнего года объем российского экспорта тихих и игристых вин в Китай составил всего 1,2 миллиона долларов. Сумма небольшая, но динамика положительная - рост 20% по отношению к прошлому году", - добавил Дахновский.
 
Россия-Китай: ГлавноеПродуктыКитайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового года
02:15В Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в Египет
02:13Байден поговорил по телефону с новым канцлером Германии
02:06Премьер Польши выдвинул ультиматум России
02:06"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательство
01:57Медведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у России
01:56Пассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у стола
01:34США хотят участия Германии в новых санкциях против России
01:20Юрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартире
01:20СМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
00:58Киеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил Медведчук
00:50Медведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТО
00:48Медведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в Донбассе
00:42Медведчук рассказал, зачем Байден позвонил Зеленскому
23:54В Петербурге умер мальчик в стоматологической клинике
23:46В Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи Украине
23:24Пентагон увидел концентрацию российских войск у границ с Украиной
23:23Британцы придумали, как побороть Россию в Арктике
23:21Колумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней
23:19"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи
Лента новостейМолния
Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового годаВ Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в ЕгипетБайден поговорил по телефону с новым канцлером ГерманииПремьер Польши выдвинул ультиматум России"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательствоМедведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у РоссииПассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у столаСША хотят участия Германии в новых санкциях против РоссииЮрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартиреСМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в ПетербургеКиеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил МедведчукМедведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТОМедведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в ДонбассеМедведчук рассказал, зачем Байден позвонил ЗеленскомуВ Петербурге умер мальчик в стоматологической клиникеВ Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи УкраинеПентагон увидел концентрацию российских войск у границ с УкраинойБританцы придумали, как побороть Россию в АрктикеКолумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи