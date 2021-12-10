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Россия за 10 месяцев увеличила экспорт продуктов в КНР на 3,5%
Россия за 10 месяцев увеличила экспорт продуктов в КНР на 3,5% - РИА Новости, 10.12.2021
Россия за 10 месяцев увеличила экспорт продуктов в КНР на 3,5%
Одной из ключевых точек роста практического сотрудничества России и Китая является продовольственная сфера, за январь - октябрь 2021 года КНР импортировала из... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T11:40
2021-12-10T11:40
2021-12-10T11:40
россия-китай: главное
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МОСКВА, 10 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Одной из ключевых точек роста практического сотрудничества России и Китая является продовольственная сфера, за январь - октябрь 2021 года КНР импортировала из РФ пищевых товаров на сумму 3,5 миллиарда долларов, что на 3,5% больше, чем год назад, заявил 8 декабря торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский, пишет РИА Новости."Одной из ключевых точек роста практического сотрудничества наших стран является продовольственная сфера, включая торговлю и инвестиции. И здесь Россия и Китай добились заметных успехов, в значительной мере обусловленных высокой степенью взаимной дополняемости экономик двух стран", - заявил Дахновский в ходе презентации ПАО "Абрау-Дюрсо" в торгпредстве РФ в Пекине.Он отметил, что "Китай является крупнейшим в мире импортером продовольствия, в то время как Россия располагает растущими возможностями для экспортных поставок качественных и экологически чистых продуктов питания"."Согласно данным главного таможенного управления КНР, в январе-октябре 2021 года объем поставок российских пищевых товаров в КНР составил 3,5 миллиарда долларов, увеличившись на 3,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Если бы не пандемия, уверен, цифры могли бы быть значительно выше", - подчеркнул торгпред.Вместе с тем он указал, что "продукция российских виноделов, в отличие от уже ставших привычными китайскому потребителю шоколада, кондитерских изделий, мороженого, русской водки является новой для местного рынка".
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продукты, китай, россия
МОСКВА, 10 дек - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Одной из ключевых точек роста практического сотрудничества России и Китая является продовольственная сфера, за январь - октябрь 2021 года КНР импортировала из РФ пищевых товаров на сумму 3,5 миллиарда долларов, что на 3,5% больше, чем год назад, заявил 8 декабря торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский, пишет РИА Новости.
"Одной из ключевых точек роста практического сотрудничества наших стран является продовольственная сфера, включая торговлю и инвестиции. И здесь Россия
и Китай
добились заметных успехов, в значительной мере обусловленных высокой степенью взаимной дополняемости экономик двух стран", - заявил Дахновский в ходе презентации ПАО "Абрау-Дюрсо" в торгпредстве РФ в Пекине
.
Он отметил, что "Китай является крупнейшим в мире импортером продовольствия, в то время как Россия располагает растущими возможностями для экспортных поставок качественных и экологически чистых продуктов питания".
"Согласно данным главного таможенного управления КНР, в январе-октябре 2021 года объем поставок российских пищевых товаров в КНР составил 3,5 миллиарда долларов, увеличившись на 3,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Если бы не пандемия, уверен, цифры могли бы быть значительно выше", - подчеркнул торгпред.
Вместе с тем он указал, что "продукция российских виноделов, в отличие от уже ставших привычными китайскому потребителю шоколада, кондитерских изделий, мороженого, русской водки является новой для местного рынка".
"За январь -- октябрь нынешнего года объем российского экспорта тихих и игристых вин в Китай составил всего 1,2 миллиона долларов. Сумма небольшая, но динамика положительная - рост 20% по отношению к прошлому году", - добавил Дахновский.