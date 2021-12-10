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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211210/ekonomika-1763120052.html
Эксперт: темпы роста китайской экономики в 2022 году составят 5,4%
Эксперт: темпы роста китайской экономики в 2022 году составят 5,4% - РИА Новости, 10.12.2021
Эксперт: темпы роста китайской экономики в 2022 году составят 5,4%
Темпы роста китайской экономики в 2022 году составят 5,4%. С таким прогнозом выступила ведущий экономист инвестиционной группы UBS Ху Ифань. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T14:17
2021-12-10T14:17
россия-китай: главное
экономика
китай
всекитайское собрание народных представителей
ubs
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МОСКВА, 10 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Темпы роста китайской экономики в 2022 году составят 5,4%. С таким прогнозом выступила ведущий экономист инвестиционной группы UBS Ху Ифань.Плановый показатель роста китайской экономики будет закреплен в следующем марте по итогам сессии Всекитайского собрания народных представителей – высшего органа государственной и законодательной власти КНР.Ху Ифань полагает, что показатель будет "плавающим", как и в этом году. В году нынешнем он составляет "шесть и более процентов", в наступающем ожидается определение "примерно 5,5%", считает экономист.Чуть ранее Академия общественный наук КНР предсказала стране темп экономического развития в наступающем году на уровне 5,3%. В тот же день состоялось заседание политбюро ЦК КПК, на котором были определены основные направления экономической работы в 2022. Среди них – поддержка турбулентного рынка недвижимости, расширение внутреннего спроса и поддержка инновационной экономики, главнейшей же задачей названо обеспечение стабильности.
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экономика, китай, всекитайское собрание народных представителей, ubs
14:17 10.12.2021
 

Эксперт: темпы роста китайской экономики в 2022 году составят 5,4%

© AP Photo / Andy WongПрохожие в защитных масках на улице Пекина, Китай
Прохожие в защитных масках на улице Пекина, Китай - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© AP Photo / Andy Wong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Темпы роста китайской экономики в 2022 году составят 5,4%. С таким прогнозом выступила ведущий экономист инвестиционной группы UBS Ху Ифань.
Плановый показатель роста китайской экономики будет закреплен в следующем марте по итогам сессии Всекитайского собрания народных представителей – высшего органа государственной и законодательной власти КНР.
Ху Ифань полагает, что показатель будет "плавающим", как и в этом году. В году нынешнем он составляет "шесть и более процентов", в наступающем ожидается определение "примерно 5,5%", считает экономист.
Чуть ранее Академия общественный наук КНР предсказала стране темп экономического развития в наступающем году на уровне 5,3%. В тот же день состоялось заседание политбюро ЦК КПК, на котором были определены основные направления экономической работы в 2022. Среди них – поддержка турбулентного рынка недвижимости, расширение внутреннего спроса и поддержка инновационной экономики, главнейшей же задачей названо обеспечение стабильности.
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