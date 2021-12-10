https://ria.ru/20211210/ekonomika-1763120052.html

Эксперт: темпы роста китайской экономики в 2022 году составят 5,4%

Эксперт: темпы роста китайской экономики в 2022 году составят 5,4% - РИА Новости, 10.12.2021

Эксперт: темпы роста китайской экономики в 2022 году составят 5,4%

Темпы роста китайской экономики в 2022 году составят 5,4%. С таким прогнозом выступила ведущий экономист инвестиционной группы UBS Ху Ифань. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T14:17

2021-12-10T14:17

2021-12-10T14:17

россия-китай: главное

экономика

китай

всекитайское собрание народных представителей

ubs

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МОСКВА, 10 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Темпы роста китайской экономики в 2022 году составят 5,4%. С таким прогнозом выступила ведущий экономист инвестиционной группы UBS Ху Ифань.Плановый показатель роста китайской экономики будет закреплен в следующем марте по итогам сессии Всекитайского собрания народных представителей – высшего органа государственной и законодательной власти КНР.Ху Ифань полагает, что показатель будет "плавающим", как и в этом году. В году нынешнем он составляет "шесть и более процентов", в наступающем ожидается определение "примерно 5,5%", считает экономист.Чуть ранее Академия общественный наук КНР предсказала стране темп экономического развития в наступающем году на уровне 5,3%. В тот же день состоялось заседание политбюро ЦК КПК, на котором были определены основные направления экономической работы в 2022. Среди них – поддержка турбулентного рынка недвижимости, расширение внутреннего спроса и поддержка инновационной экономики, главнейшей же задачей названо обеспечение стабильности.

https://ria.ru/20211115/plenum-1759153144.html

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экономика, китай, всекитайское собрание народных представителей, ubs