https://ria.ru/20211210/ekologiya-1763095532.html
Матвиенко призвала ужесточить наказание за ущерб экологии
Матвиенко призвала ужесточить наказание за ущерб экологии - РИА Новости, 10.12.2021
Матвиенко призвала ужесточить наказание за ущерб экологии
В КоАП следует прописать более серьезные штрафы за ущерб экологии, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T12:22
2021-12-10T12:22
2021-12-10T12:37
общество
совет федерации рф
валентина матвиенко
россия
госдума рф
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. В КоАП следует прописать более серьезные штрафы за ущерб экологии, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Пока в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях пересматривать штрафы не планируется. Поэтому здесь нам видятся два варианта возможных действий: либо доработать проект новой редакции КоАП до его внесения в Госдуму и предусмотреть в нём усиление ответственности за экологические правонарушения. Либо вносить изменения в действующий кодекс, если новая редакция кодекса будет задерживаться", - сказала спикер в ходе совещания со статс-секретарями – заместителями министров.
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общество, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия, госдума рф
12:22 10.12.2021 (обновлено: 12:37 10.12.2021)
Матвиенко призвала ужесточить наказание за ущерб экологии
Спикер Совфеда Матвиенко призвала ужесточить в КоАП штрафы за ущерб экологии