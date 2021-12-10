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Россия начнет финансировать строительство своей промзоны в Египте

Россия начнет финансировать строительство своей промзоны в Египте - РИА Новости, 10.12.2021

Россия начнет финансировать строительство своей промзоны в Египте

Россия с 2022 года начнет финансирование своей промышленной зоны в Египте, кроме того, изучается возможность масштабирования такого механизма на другие страны,... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T14:33

2021-12-10T14:33

2021-12-10T14:33

экономика

египет

узбекистан

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

василий осьмаков

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия с 2022 года начнет финансирование своей промышленной зоны в Египте, кроме того, изучается возможность масштабирования такого механизма на другие страны, сообщил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков."Со следующего года мы начнем финансирование строительства российской промышленной зоны в Египте. Мы думаем над тем, как масштабировать этот опыт и в другие страны. Например, Узбекистан тот же самый, который является привлекательной площадкой, если говорить про ближнее зарубежье", - сказал Осьмаков в ходе форума "Сделано в России".

https://realty.ria.ru/20211208/promzony-1762709276.html

египет

узбекистан

россия

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экономика, египет, узбекистан, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), василий осьмаков, россия