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Россия начнет финансировать строительство своей промзоны в Египте
Россия начнет финансировать строительство своей промзоны в Египте - РИА Новости, 10.12.2021
Россия начнет финансировать строительство своей промзоны в Египте
Россия с 2022 года начнет финансирование своей промышленной зоны в Египте, кроме того, изучается возможность масштабирования такого механизма на другие страны,... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T14:33
2021-12-10T14:33
2021-12-10T14:33
экономика
египет
узбекистан
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
василий осьмаков
россия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия с 2022 года начнет финансирование своей промышленной зоны в Египте, кроме того, изучается возможность масштабирования такого механизма на другие страны, сообщил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков."Со следующего года мы начнем финансирование строительства российской промышленной зоны в Египте. Мы думаем над тем, как масштабировать этот опыт и в другие страны. Например, Узбекистан тот же самый, который является привлекательной площадкой, если говорить про ближнее зарубежье", - сказал Осьмаков в ходе форума "Сделано в России".
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экономика, египет, узбекистан, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), василий осьмаков, россия
Россия начнет финансировать строительство своей промзоны в Египте
Россия с 2022 года начнет финансировать строительство своей промзоны в Египте