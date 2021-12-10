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Туроператоры предлагают отдых в Египте по ценам ниже себестоимости
Туроператоры предлагают отдых в Египте по ценам ниже себестоимости - РИА Новости, 10.12.2021
Туроператоры предлагают отдых в Египте по ценам ниже себестоимости
Цены на декабрьские туры в Египет "горят", участники рынка называют их рекордно низкими в истории, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T11:53
2021-12-10T11:53
2021-12-10T11:53
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Цены на декабрьские туры в Египет "горят", участники рынка называют их рекордно низкими в истории, сообщает АТОР.На вторую половину декабря (исключая новогодние заезды) путевки на неделю с перелетом и размещением в отеле категории три звезды на "все включено" продаются за 30-35 тысяч рублей на двоих. Доплатив еще пять тысяч рублей, можно поселиться в четырехзвездочной гостинице. Получается, что отдохнуть на курортах Красного моря сейчас можно по цене ниже стоимости авиабилетов.Туроператоры называют причиной распродаж спад спроса, характерный для второй половины декабря. При этом интерес к заездам на новогодние каникулы высокий, и цены ему соответствуют — они гораздо больше сегодняшних.Туроператоры объясняют, что снижение стоимости в середине декабря — событие традиционное. В этот период отпуска мало кто берет — нагрузки на работе высокие. При этом часть участников рынка считают, что причина низких цен — переизбыток предложения на египетские курорты. В итоге продавцы соревнуются в размере скидок, и путевки продаются ниже себестоимости.
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египет, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), красное море, туризм, коронавирус covid-19, цены, куда можно лететь
Туроператоры предлагают отдых в Египте по ценам ниже себестоимости
Туроператоры распродают путевки в Египет за 15 тысяч рублей на одного отдыхающего
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Цены на декабрьские туры в Египет "горят", участники рынка называют их рекордно низкими в истории, сообщает
АТОР.
На вторую половину декабря (исключая новогодние заезды) путевки на неделю с перелетом и размещением в отеле категории три звезды на "все включено" продаются за 30-35 тысяч рублей на двоих. Доплатив еще пять тысяч рублей, можно поселиться в четырехзвездочной гостинице. Получается, что отдохнуть на курортах Красного моря сейчас можно по цене ниже стоимости авиабилетов.
Туроператоры называют причиной распродаж спад спроса, характерный для второй половины декабря. При этом интерес к заездам на новогодние каникулы высокий, и цены ему соответствуют — они гораздо больше сегодняшних.
Туроператоры объясняют, что снижение стоимости в середине декабря — событие традиционное. В этот период отпуска мало кто берет — нагрузки на работе высокие. При этом часть участников рынка считают, что причина низких цен — переизбыток предложения на египетские курорты. В итоге продавцы соревнуются в размере скидок, и путевки продаются ниже себестоимости.