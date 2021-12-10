https://ria.ru/20211210/egipet-1763086945.html

Туроператоры предлагают отдых в Египте по ценам ниже себестоимости

Туроператоры предлагают отдых в Египте по ценам ниже себестоимости - РИА Новости, 10.12.2021

Туроператоры предлагают отдых в Египте по ценам ниже себестоимости

Цены на декабрьские туры в Египет "горят", участники рынка называют их рекордно низкими в истории, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T11:53

2021-12-10T11:53

2021-12-10T11:53

туризм

египет

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

красное море

туризм

коронавирус covid-19

цены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754630391_0:141:2801:1716_1920x0_80_0_0_c012924047f6e79abc8251a7654829e5.jpg

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Цены на декабрьские туры в Египет "горят", участники рынка называют их рекордно низкими в истории, сообщает АТОР.На вторую половину декабря (исключая новогодние заезды) путевки на неделю с перелетом и размещением в отеле категории три звезды на "все включено" продаются за 30-35 тысяч рублей на двоих. Доплатив еще пять тысяч рублей, можно поселиться в четырехзвездочной гостинице. Получается, что отдохнуть на курортах Красного моря сейчас можно по цене ниже стоимости авиабилетов.Туроператоры называют причиной распродаж спад спроса, характерный для второй половины декабря. При этом интерес к заездам на новогодние каникулы высокий, и цены ему соответствуют — они гораздо больше сегодняшних.Туроператоры объясняют, что снижение стоимости в середине декабря — событие традиционное. В этот период отпуска мало кто берет — нагрузки на работе высокие. При этом часть участников рынка считают, что причина низких цен — переизбыток предложения на египетские курорты. В итоге продавцы соревнуются в размере скидок, и путевки продаются ниже себестоимости.

https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html

египет

красное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

египет, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), красное море, туризм, коронавирус covid-19, цены, куда можно лететь