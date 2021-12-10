Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211210/egipet-1763086945.html
Туроператоры предлагают отдых в Египте по ценам ниже себестоимости
Туроператоры предлагают отдых в Египте по ценам ниже себестоимости - РИА Новости, 10.12.2021
Туроператоры предлагают отдых в Египте по ценам ниже себестоимости
Цены на декабрьские туры в Египет "горят", участники рынка называют их рекордно низкими в истории, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T11:53
2021-12-10T11:53
туризм
египет
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
красное море
туризм
коронавирус covid-19
цены
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754630391_0:141:2801:1716_1920x0_80_0_0_c012924047f6e79abc8251a7654829e5.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Цены на декабрьские туры в Египет "горят", участники рынка называют их рекордно низкими в истории, сообщает АТОР.На вторую половину декабря (исключая новогодние заезды) путевки на неделю с перелетом и размещением в отеле категории три звезды на "все включено" продаются за 30-35 тысяч рублей на двоих. Доплатив еще пять тысяч рублей, можно поселиться в четырехзвездочной гостинице. Получается, что отдохнуть на курортах Красного моря сейчас можно по цене ниже стоимости авиабилетов.Туроператоры называют причиной распродаж спад спроса, характерный для второй половины декабря. При этом интерес к заездам на новогодние каникулы высокий, и цены ему соответствуют — они гораздо больше сегодняшних.Туроператоры объясняют, что снижение стоимости в середине декабря — событие традиционное. В этот период отпуска мало кто берет — нагрузки на работе высокие. При этом часть участников рынка считают, что причина низких цен — переизбыток предложения на египетские курорты. В итоге продавцы соревнуются в размере скидок, и путевки продаются ниже себестоимости.
https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html
египет
красное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754630391_163:0:2636:1855_1920x0_80_0_0_56ced71c1ab40ea80c96f30e19c3ff27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
египет, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), красное море, туризм, коронавирус covid-19, цены, куда можно лететь
11:53 10.12.2021
 
Туроператоры предлагают отдых в Египте по ценам ниже себестоимости

Туроператоры распродают путевки в Египет за 15 тысяч рублей на одного отдыхающего

© Depositphotos / Olga355Район бухты Шаркс бей
Район бухты Шаркс бей - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Depositphotos / Olga355
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Цены на декабрьские туры в Египет "горят", участники рынка называют их рекордно низкими в истории, сообщает АТОР.
На вторую половину декабря (исключая новогодние заезды) путевки на неделю с перелетом и размещением в отеле категории три звезды на "все включено" продаются за 30-35 тысяч рублей на двоих. Доплатив еще пять тысяч рублей, можно поселиться в четырехзвездочной гостинице. Получается, что отдохнуть на курортах Красного моря сейчас можно по цене ниже стоимости авиабилетов.
Туроператоры называют причиной распродаж спад спроса, характерный для второй половины декабря. При этом интерес к заездам на новогодние каникулы высокий, и цены ему соответствуют — они гораздо больше сегодняшних.
Туроператоры объясняют, что снижение стоимости в середине декабря — событие традиционное. В этот период отпуска мало кто берет — нагрузки на работе высокие. При этом часть участников рынка считают, что причина низких цен — переизбыток предложения на египетские курорты. В итоге продавцы соревнуются в размере скидок, и путевки продаются ниже себестоимости.
Города мира. Шарм-эль-Шейх - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 08:00Туризм
Из осени — в лето. За что туристы любят египетский Шарм-эш-Шейх
 
ТуризмЕгипетНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Красное мореТуризмКоронавирус COVID-19Ценыкуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового года
02:15В Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в Египет
02:13Байден поговорил по телефону с новым канцлером Германии
02:06Премьер Польши выдвинул ультиматум России
02:06"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательство
01:57Медведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у России
01:56Пассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у стола
01:34США хотят участия Германии в новых санкциях против России
01:20Юрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартире
01:20СМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
00:58Киеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил Медведчук
00:50Медведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТО
00:48Медведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в Донбассе
00:42Медведчук рассказал, зачем Байден позвонил Зеленскому
23:54В Петербурге умер мальчик в стоматологической клинике
23:46В Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи Украине
23:24Пентагон увидел концентрацию российских войск у границ с Украиной
23:23Британцы придумали, как побороть Россию в Арктике
23:21Колумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней
23:19"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи
Лента новостейМолния
Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового годаВ Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в ЕгипетБайден поговорил по телефону с новым канцлером ГерманииПремьер Польши выдвинул ультиматум России"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательствоМедведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у РоссииПассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у столаСША хотят участия Германии в новых санкциях против РоссииЮрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартиреСМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в ПетербургеКиеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил МедведчукМедведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТОМедведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в ДонбассеМедведчук рассказал, зачем Байден позвонил ЗеленскомуВ Петербурге умер мальчик в стоматологической клиникеВ Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи УкраинеПентагон увидел концентрацию российских войск у границ с УкраинойБританцы придумали, как побороть Россию в АрктикеКолумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи