https://ria.ru/20211210/dtp-1763161911.html
На Садовом кольце два автомобиля вылетели на тротуар после ДТП
На Садовом кольце два автомобиля вылетели на тротуар после ДТП - РИА Новости, 10.12.2021
На Садовом кольце два автомобиля вылетели на тротуар после ДТП
Два автомобиля вылетели на тротуар после ДТП с участием трех легковушек на Садовом кольце в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T16:17
2021-12-10T16:17
2021-12-10T16:35
происшествия
москва
садовое кольцо (москва)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153261/02/1532610239_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_09685095c0c18a9bbf5da986cc30e4b5.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Два автомобиля вылетели на тротуар после ДТП с участием трех легковушек на Садовом кольце в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На внутренней стороне Садового кольца в районе Смоленской-Сенной площади, дом 28 столкнулись три автомобиля, два из которых вылетели на тротуар. На месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняется", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение ограничено по одной полосе, для проезда свободны 4 полосы.Как уточнили в пресс-службе столичной ГИБДД, в ДТП пострадала одна женщина - водитель автомобиля Nissan. Все три попавших в аварию машины - иномарки, причем, помимо Nissan, в ДТП попали два авто премиум-класса - Mercedes и Maserati."Водитель автомобиля Mercedes, не убедившись в безопасности манёвра, начала перестроение вправо и совершила столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Maserati, после чего водитель автомобиля Maserati совершает столкновение с выезжающим на Садовое кольцо автомобилем Nissan", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
москва
садовое кольцо (москва)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153261/02/1532610239_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_38df7bee9f62b8fc4fe34d5623df7396.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, садовое кольцо (москва)
16:17 10.12.2021 (обновлено: 16:35 10.12.2021)
На Садовом кольце два автомобиля вылетели на тротуар после ДТП
Две иномарки вылетели на тротуар после ДТП на Садовом кольце в Москве
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
Два автомобиля вылетели на тротуар после ДТП с участием трех легковушек на Садовом кольце
в Москве
, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента транспорта.
"На внутренней стороне Садового кольца в районе Смоленской-Сенной площади, дом 28 столкнулись три автомобиля, два из которых вылетели на тротуар. На месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняется", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение ограничено по одной полосе, для проезда свободны 4 полосы.
Как уточнили в пресс-службе столичной ГИБДД, в ДТП пострадала одна женщина - водитель автомобиля Nissan. Все три попавших в аварию машины - иномарки, причем, помимо Nissan, в ДТП попали два авто премиум-класса - Mercedes и Maserati.
"Водитель автомобиля Mercedes, не убедившись в безопасности манёвра, начала перестроение вправо и совершила столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Maserati, после чего водитель автомобиля Maserati совершает столкновение с выезжающим на Садовое кольцо автомобилем Nissan", - говорится в сообщении ведомства в Telegram
.