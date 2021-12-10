https://ria.ru/20211210/dtp-1763161911.html

На Садовом кольце два автомобиля вылетели на тротуар после ДТП

На Садовом кольце два автомобиля вылетели на тротуар после ДТП - РИА Новости, 10.12.2021

На Садовом кольце два автомобиля вылетели на тротуар после ДТП

Два автомобиля вылетели на тротуар после ДТП с участием трех легковушек на Садовом кольце в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T16:17

2021-12-10T16:17

2021-12-10T16:35

происшествия

москва

садовое кольцо (москва)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153261/02/1532610239_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_09685095c0c18a9bbf5da986cc30e4b5.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Два автомобиля вылетели на тротуар после ДТП с участием трех легковушек на Садовом кольце в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На внутренней стороне Садового кольца в районе Смоленской-Сенной площади, дом 28 столкнулись три автомобиля, два из которых вылетели на тротуар. На месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняется", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение ограничено по одной полосе, для проезда свободны 4 полосы.Как уточнили в пресс-службе столичной ГИБДД, в ДТП пострадала одна женщина - водитель автомобиля Nissan. Все три попавших в аварию машины - иномарки, причем, помимо Nissan, в ДТП попали два авто премиум-класса - Mercedes и Maserati."Водитель автомобиля Mercedes, не убедившись в безопасности манёвра, начала перестроение вправо и совершила столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Maserati, после чего водитель автомобиля Maserati совершает столкновение с выезжающим на Садовое кольцо автомобилем Nissan", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

москва

садовое кольцо (москва)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, садовое кольцо (москва)