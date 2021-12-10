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В Подмосковье завели дело после ДТП, в котором погиб депутат Мособлдумы
В Подмосковье завели дело после ДТП, в котором погиб депутат Мособлдумы - РИА Новости, 10.12.2021
В Подмосковье завели дело после ДТП, в котором погиб депутат Мособлдумы
Уголовное дело о нарушении ПДД завели после аварии с участием Toyota и грузовика, где погибли два человека, сообщила журналистам начальник пресс-службы... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T14:08
2021-12-10T14:08
происшествия
татьяна петрова
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении ПДД завели после аварии с участием Toyota и грузовика, где погибли два человека, сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.Ранее в пресс-службе главка рассказали РИА Новости, что накануне вечером в результате лобового столкновения Toyota Camry и грузовика Renault в Подмосковье погибли два человека, ехавших в легковушке.По данным подмосковной прокуратуры, авария произошла поздно вечером 9 декабря на 65-м километре трассы М5 "Урал", в Раменском городском округе. В главке МВД уточнили, что это случилось в 23:06 — грузовик Renault лоб в лоб столкнулся с Toyota Camry. Погибли два человека, ехавшие в легковом авто, одним из них оказался депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров.
https://ria.ru/20211210/zafirov-1763062249.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, татьяна петрова, московская область (подмосковье)
14:08 10.12.2021
 
В Подмосковье завели дело после ДТП, в котором погиб депутат Мособлдумы

Дело завели после столкновения грузовика и Toyota в Подмосковье, где погиб депутат Зафиров

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении ПДД завели после аварии с участием Toyota и грузовика, где погибли два человека, сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.
Ранее в пресс-службе главка рассказали РИА Новости, что накануне вечером в результате лобового столкновения Toyota Camry и грузовика Renault в Подмосковье погибли два человека, ехавших в легковушке.
"По факту ДТП на автодороге М5 "Урал", в результате которого погибли два человека, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", – сказала Петрова.
По данным подмосковной прокуратуры, авария произошла поздно вечером 9 декабря на 65-м километре трассы М5 "Урал", в Раменском городском округе. В главке МВД уточнили, что это случилось в 23:06 — грузовик Renault лоб в лоб столкнулся с Toyota Camry. Погибли два человека, ехавшие в легковом авто, одним из них оказался депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров.
Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
Вчера, 09:06
Депутат Мособлдумы Зафиров погиб в ДТП
 
ПроисшествияТатьяна ПетроваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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