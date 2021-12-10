https://ria.ru/20211210/dtp-1763122540.html

В Подмосковье завели дело после ДТП, в котором погиб депутат Мособлдумы

В Подмосковье завели дело после ДТП, в котором погиб депутат Мособлдумы - РИА Новости, 10.12.2021

В Подмосковье завели дело после ДТП, в котором погиб депутат Мособлдумы

Уголовное дело о нарушении ПДД завели после аварии с участием Toyota и грузовика, где погибли два человека, сообщила журналистам начальник пресс-службы... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T14:08

2021-12-10T14:08

2021-12-10T14:08

происшествия

татьяна петрова

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении ПДД завели после аварии с участием Toyota и грузовика, где погибли два человека, сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.Ранее в пресс-службе главка рассказали РИА Новости, что накануне вечером в результате лобового столкновения Toyota Camry и грузовика Renault в Подмосковье погибли два человека, ехавших в легковушке.По данным подмосковной прокуратуры, авария произошла поздно вечером 9 декабря на 65-м километре трассы М5 "Урал", в Раменском городском округе. В главке МВД уточнили, что это случилось в 23:06 — грузовик Renault лоб в лоб столкнулся с Toyota Camry. Погибли два человека, ехавшие в легковом авто, одним из них оказался депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров.

https://ria.ru/20211210/zafirov-1763062249.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, татьяна петрова, московская область (подмосковье)