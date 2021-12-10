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В Башкирии 11 человек пострадали при столкновении микроавтобуса с джипом
В Башкирии 11 человек пострадали при столкновении микроавтобуса с джипом - РИА Новости, 10.12.2021
В Башкирии 11 человек пострадали при столкновении микроавтобуса с джипом
Одиннадцать человек пострадали при столкновении микроавтобуса и внедорожника в Башкирии, сообщили РИА Новости в ГИБДД по региону. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T13:39
2021-12-10T13:39
2021-12-10T13:39
происшествия
стерлитамакский район
республика башкортостан
toyota land cruiser prado
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УФА, 10 дек – РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали при столкновении микроавтобуса и внедорожника в Башкирии, сообщили РИА Новости в ГИБДД по региону.По данным ведомства, авария произошла на трассе в Стерлитамакском районе. Столкнулись микроавтобус "Газель" и Toyota Land Cruiser."По предварительной информации, двоих пострадавших зажало в микроавтобусе, девятерых осматривают врачи на месте происшествия", - сказал собеседник агентства.
стерлитамакский район
республика башкортостан
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, стерлитамакский район, республика башкортостан, toyota land cruiser prado
В Башкирии 11 человек пострадали при столкновении микроавтобуса с джипом
В Башкирии микроавтобус столкнулся с внедорожником, 11 человек пострадали