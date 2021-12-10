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В Башкирии 11 человек пострадали при столкновении микроавтобуса с джипом

В Башкирии 11 человек пострадали при столкновении микроавтобуса с джипом - РИА Новости, 10.12.2021

В Башкирии 11 человек пострадали при столкновении микроавтобуса с джипом

Одиннадцать человек пострадали при столкновении микроавтобуса и внедорожника в Башкирии, сообщили РИА Новости в ГИБДД по региону. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T13:39

2021-12-10T13:39

2021-12-10T13:39

происшествия

стерлитамакский район

республика башкортостан

toyota land cruiser prado

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УФА, 10 дек – РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали при столкновении микроавтобуса и внедорожника в Башкирии, сообщили РИА Новости в ГИБДД по региону.По данным ведомства, авария произошла на трассе в Стерлитамакском районе. Столкнулись микроавтобус "Газель" и Toyota Land Cruiser."По предварительной информации, двоих пострадавших зажало в микроавтобусе, девятерых осматривают врачи на месте происшествия", - сказал собеседник агентства.

стерлитамакский район

республика башкортостан

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2021

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происшествия, стерлитамакский район, республика башкортостан, toyota land cruiser prado