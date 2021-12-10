https://ria.ru/20211210/dolzhniki-1763057079.html

В ФСПП рассказали, как должникам по налогам избежать санкций

В ФСПП рассказали, как должникам по налогам избежать санкций - РИА Новости, 10.12.2021

В ФСПП рассказали, как должникам по налогам избежать санкций

Россияне, у которых есть налоговая задолженность, имеют право погасить ее в течение пяти дней после поступления исполнительного документа к судебным приставам... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T06:13

2021-12-10T06:13

2021-12-10T06:13

общество

москва

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

налоги

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152974/48/1529744865_0:180:1500:1024_1920x0_80_0_0_eb751d6869ac774031f1d5ae4bf088d2.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россияне, у которых есть налоговая задолженность, имеют право погасить ее в течение пяти дней после поступления исполнительного документа к судебным приставам без санкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ.В ФССП пояснили, что по истечении указанного срока с должника будет взыскан исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга, но не менее 1 тысячи рублей для физлиц и ИП и не менее 10 тысяч рублей для юридических лиц.

https://ria.ru/20211202/sud-1761771973.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), налоги, россия