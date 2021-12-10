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В ФСПП рассказали, как должникам по налогам избежать санкций
В ФСПП рассказали, как должникам по налогам избежать санкций - РИА Новости, 10.12.2021
В ФСПП рассказали, как должникам по налогам избежать санкций
Россияне, у которых есть налоговая задолженность, имеют право погасить ее в течение пяти дней после поступления исполнительного документа к судебным приставам... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T06:13
2021-12-10T06:13
2021-12-10T06:13
общество
москва
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
налоги
россия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россияне, у которых есть налоговая задолженность, имеют право погасить ее в течение пяти дней после поступления исполнительного документа к судебным приставам без санкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ.В ФССП пояснили, что по истечении указанного срока с должника будет взыскан исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга, но не менее 1 тысячи рублей для физлиц и ИП и не менее 10 тысяч рублей для юридических лиц.
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общество, москва, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), налоги, россия
В ФСПП рассказали, как должникам по налогам избежать санкций
ФСПП России: у должника по налогам есть пять дней на погашение долга до введения санкций