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Россиянам назвали способ сбросить килограммы к Новому году
Россиянам назвали способ сбросить килограммы к Новому году - РИА Новости, 10.12.2021
Россиянам назвали способ сбросить килограммы к Новому году
Похудеть за оставшееся до Нового года время сложно, но можно. Как это сделать без ущерба для здоровья, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T04:15
2021-12-10T04:15
2021-12-10T04:15
общество
питание
еда
новый год
здоровье
елена соломатина
россия
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Похудеть за оставшееся до Нового года время сложно, но можно. Как это сделать без ущерба для здоровья, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.Подготовку к Новому году может омрачить открытие, что платье, которое хотелось бы надеть на праздник, уже не соответствует фигуре. Зачастую именно это обстоятельство заставляет женщин сбрасывать вес в декабре, а вовсе не желание начать новую жизнь или кардинально изменить свою внешность, считает Соломатина. Существенно снижать массу тела при этом не нужно.Быстрое избавление от лишних килограммов может навредить здоровью, поэтому не следует ставить перед собой такую цель, продолжила она. Лучше сосредоточиться на легко достижимых результатах."До Нового года осталось не так много времени, поэтому сильно похудеть не удастся, да и не стоит этого делать, поскольку быстро худеть вредно. Но сбросить некоторое количество килограммов возможно. Естественно, чем больше вес, тем быстрее удастся его сбросить, а чем меньше вес, тем сложнее избавиться от лишних килограммов", — уточнила Соломатина.По ее словам, коррекция фигуры будет быстрой, если полностью отказаться от употребления сладких и соленых блюд.Кроме того, необходимо включить в меню как можно больше овощных блюд, продолжила она."Надо больше есть клетчатки. То есть буквально каждый прием пищи надо сопровождать овощами. Они не дадут всосаться лишнему жиру и улучшат микрофлору кишечника. Последнее очень нужно, потому что есть у нас ряд бактерий в желудке, которые так все перерабатывают, что всасываемость жира становится гораздо выше, чем у людей с нормальной микрофлорой желудка. Поэтому при одинаковом количестве потребляемой пищи один человек может поправляться, а другой — нет", — рассказала Елена Соломатина.
https://rsport.ria.ru/20211209/chay-1762820455.html
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общество, питание, еда, новый год, здоровье, елена соломатина, россия
Россиянам назвали способ сбросить килограммы к Новому году
Диетолог Соломатина: похудеть к Новому году поможет отказ от соленых блюд и сладкого
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Похудеть за оставшееся до Нового года время сложно, но можно. Как это сделать без ущерба для здоровья, рассказала в интервью радио Sputnik
кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина
.
Подготовку к Новому году может омрачить открытие, что платье, которое хотелось бы надеть на праздник, уже не соответствует фигуре. Зачастую именно это обстоятельство заставляет женщин сбрасывать вес в декабре, а вовсе не желание начать новую жизнь или кардинально изменить свою внешность, считает Соломатина. Существенно снижать массу тела при этом не нужно.
"Часто бывает, что много сбрасывать нам и не нужно, а нужно всего лишь влезть в прошлогоднее платье или костюм", — сказала диетолог.
Быстрое избавление от лишних килограммов может навредить здоровью, поэтому не следует ставить перед собой такую цель, продолжила она. Лучше сосредоточиться на легко достижимых результатах.
"До Нового года осталось не так много времени, поэтому сильно похудеть не удастся, да и не стоит этого делать, поскольку быстро худеть вредно. Но сбросить некоторое количество килограммов возможно. Естественно, чем больше вес, тем быстрее удастся его сбросить, а чем меньше вес, тем сложнее избавиться от лишних килограммов", — уточнила Соломатина.
По ее словам, коррекция фигуры будет быстрой, если полностью отказаться от употребления сладких и соленых блюд.
"Нужно отказаться от всего сладкого и соленого. Это нужно потому, что мы набираем жир, когда едим сладкое (избыточное количество углеводов в организме преобразуется в жиры. — Прим. ред.), а соленое задерживает в организме влагу, сбивает обменные процессы и провоцирует отечность. Естественно, хлеб и булки из белой муки, а также различные печенья —это тоже сахар, и их тоже есть нельзя", — добавила диетолог.
Кроме того, необходимо включить в меню как можно больше овощных блюд, продолжила она.
"Надо больше есть клетчатки. То есть буквально каждый прием пищи надо сопровождать овощами. Они не дадут всосаться лишнему жиру и улучшат микрофлору кишечника. Последнее очень нужно, потому что есть у нас ряд бактерий в желудке, которые так все перерабатывают, что всасываемость жира становится гораздо выше, чем у людей с нормальной микрофлорой желудка. Поэтому при одинаковом количестве потребляемой пищи один человек может поправляться, а другой — нет", — рассказала Елена Соломатина.