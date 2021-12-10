https://ria.ru/20211210/dieta-1763050318.html

Россиянам назвали способ сбросить килограммы к Новому году

Россиянам назвали способ сбросить килограммы к Новому году - РИА Новости, 10.12.2021

Россиянам назвали способ сбросить килограммы к Новому году

Похудеть за оставшееся до Нового года время сложно, но можно. Как это сделать без ущерба для здоровья, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T04:15

2021-12-10T04:15

2021-12-10T04:15

общество

питание

еда

новый год

здоровье

елена соломатина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1741991436_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_3f9424fca5e0cdef37874f97507f0366.jpg

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Похудеть за оставшееся до Нового года время сложно, но можно. Как это сделать без ущерба для здоровья, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.Подготовку к Новому году может омрачить открытие, что платье, которое хотелось бы надеть на праздник, уже не соответствует фигуре. Зачастую именно это обстоятельство заставляет женщин сбрасывать вес в декабре, а вовсе не желание начать новую жизнь или кардинально изменить свою внешность, считает Соломатина. Существенно снижать массу тела при этом не нужно.Быстрое избавление от лишних килограммов может навредить здоровью, поэтому не следует ставить перед собой такую цель, продолжила она. Лучше сосредоточиться на легко достижимых результатах."До Нового года осталось не так много времени, поэтому сильно похудеть не удастся, да и не стоит этого делать, поскольку быстро худеть вредно. Но сбросить некоторое количество килограммов возможно. Естественно, чем больше вес, тем быстрее удастся его сбросить, а чем меньше вес, тем сложнее избавиться от лишних килограммов", — уточнила Соломатина.По ее словам, коррекция фигуры будет быстрой, если полностью отказаться от употребления сладких и соленых блюд.Кроме того, необходимо включить в меню как можно больше овощных блюд, продолжила она."Надо больше есть клетчатки. То есть буквально каждый прием пищи надо сопровождать овощами. Они не дадут всосаться лишнему жиру и улучшат микрофлору кишечника. Последнее очень нужно, потому что есть у нас ряд бактерий в желудке, которые так все перерабатывают, что всасываемость жира становится гораздо выше, чем у людей с нормальной микрофлорой желудка. Поэтому при одинаковом количестве потребляемой пищи один человек может поправляться, а другой — нет", — рассказала Елена Соломатина.

https://rsport.ria.ru/20211209/chay-1762820455.html

https://rsport.ria.ru/20211207/tvorog-1762476445.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, питание, еда, новый год, здоровье, елена соломатина, россия