https://ria.ru/20211210/dialog-1763168566.html

Сенатор выразила уверенность в продолжении диалога Путина и Байдена

Сенатор выразила уверенность в продолжении диалога Путина и Байдена - РИА Новости, 10.12.2021

Сенатор выразила уверенность в продолжении диалога Путина и Байдена

Президент США Джо Байден продолжит диалог с Россией, несмотря на противодействие стран Восточной Европы, убеждена сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T16:49

2021-12-10T16:49

2021-12-10T16:49

в мире

сша

владимир путин

джо байден

совет федерации рф

ольга ковитиди

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762628670_0:76:3243:1900_1920x0_80_0_0_5471856a9cefe559ff1d47427b7c7713.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден продолжит диалог с Россией, несмотря на противодействие стран Восточной Европы, убеждена сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Страны Восточной Европы раскритиковали предложение президента США Джо Байдена начать диалог России и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины, сообщил ранее Bloomberg со ссылкой на неназванного дипломата."Кому не выгоден диалог России и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины, с какой целью и кем нагнетается конфронтация в центре Европы, и почему агентство Bloomberg выдаёт желаемое за действительность, ссылаясь на неназванного дипломата - вопрос риторический", - заявила Ковитиди.По ее словам, прежде, чем погрязнуть в украинском "котле", команда американского президента должна будет ответить на вопрос, который непременно зададут Байдену избиратели. "Вопрос такой: если Америка превыше всего, то для чего рядовым американцам тратить десятки миллиардов долларов, накачивая Украину оружием и дополнительными военными формированиями, учитывая, что военные бюджеты союзников остаются на достаточно низком уровне, а большая часть украинских расходов на Украине ляжет на плечи американских налогоплательщиков?" - сказала сенатор.Понимая все это, Байден идёт на диалог с Россией. "Уверена, его продолжит", - заключила Ковитиди.

https://ria.ru/20211210/krym-1763057260.html

https://ria.ru/20211208/zelenskiy-1762787470.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, владимир путин, джо байден, совет федерации рф, ольга ковитиди, россия