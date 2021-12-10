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Сенатор выразила уверенность в продолжении диалога Путина и Байдена
Сенатор выразила уверенность в продолжении диалога Путина и Байдена - РИА Новости, 10.12.2021
Сенатор выразила уверенность в продолжении диалога Путина и Байдена
Президент США Джо Байден продолжит диалог с Россией, несмотря на противодействие стран Восточной Европы, убеждена сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T16:49
2021-12-10T16:49
2021-12-10T16:49
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден продолжит диалог с Россией, несмотря на противодействие стран Восточной Европы, убеждена сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Страны Восточной Европы раскритиковали предложение президента США Джо Байдена начать диалог России и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины, сообщил ранее Bloomberg со ссылкой на неназванного дипломата."Кому не выгоден диалог России и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины, с какой целью и кем нагнетается конфронтация в центре Европы, и почему агентство Bloomberg выдаёт желаемое за действительность, ссылаясь на неназванного дипломата - вопрос риторический", - заявила Ковитиди.По ее словам, прежде, чем погрязнуть в украинском "котле", команда американского президента должна будет ответить на вопрос, который непременно зададут Байдену избиратели. "Вопрос такой: если Америка превыше всего, то для чего рядовым американцам тратить десятки миллиардов долларов, накачивая Украину оружием и дополнительными военными формированиями, учитывая, что военные бюджеты союзников остаются на достаточно низком уровне, а большая часть украинских расходов на Украине ляжет на плечи американских налогоплательщиков?" - сказала сенатор.Понимая все это, Байден идёт на диалог с Россией. "Уверена, его продолжит", - заключила Ковитиди.
https://ria.ru/20211210/krym-1763057260.html
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, совет федерации рф, ольга ковитиди, россия
Сенатор выразила уверенность в продолжении диалога Путина и Байдена
Сенатор Ковитиди: Байден продолжит диалог с Путиным, несмотря на противодействие