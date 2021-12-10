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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211210/dens-1763084350.html
"Я по нему тайно вздыхала": Дэнс рассказала о конфликте с Киркоровым
"Я по нему тайно вздыхала": Дэнс рассказала о конфликте с Киркоровым - РИА Новости, 10.12.2021
"Я по нему тайно вздыхала": Дэнс рассказала о конфликте с Киркоровым
Лада Дэнс рассказала о конфликте с Филиппом Киркоровым. Это произошло в начале ее карьеры: звезды познакомились на съемках передачи "Утренняя почта", и артист... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T12:02
2021-12-10T12:02
шоубиз
знаменитости
филипп киркоров
шоу-бизнес
лада дэнс
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Лада Дэнс рассказала о конфликте с Филиппом Киркоровым. Это произошло в начале ее карьеры: звезды познакомились на съемках передачи "Утренняя почта", и артист позвал Дэнс к себе в коллектив бэк-вокалисткой.Лада отметила, что у короля российской эстрады было много работы, но на заработке это не отражалось. В интервью журналу "7 Дней" она отметила, что роль бэк-вокалистки ее не устраивала, поэтому артистка решила начать сотрудничать с композитором Олегом Мартыненко. Это решение не понравилось Филиппу – за день до запланированных гастролей в Марокко Киркоров отказался брать певицу с собой.Она добавила, что после конфликта долго "мыкалась по студиям", но ее песни никто не брал.Ранее Киркоров объявил о пополнении в семье: ее дочери Алле-Виктории на день рождения подарили двух щенков.
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знаменитости, филипп киркоров, шоу-бизнес, лада дэнс
12:02 10.12.2021
 
"Я по нему тайно вздыхала": Дэнс рассказала о конфликте с Киркоровым

Дэнс рассказала о конфликте с Киркоровым и тайных чувствах к нему

© РИА НовостиРоссийская певица Лада Дэнс на концерте в честь Дня народного единства в Луганске 5 ноября 2017 года.
Российская певица Лада Дэнс на концерте в честь Дня народного единства в Луганске 5 ноября 2017 года. - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Лада Дэнс рассказала о конфликте с Филиппом Киркоровым. Это произошло в начале ее карьеры: звезды познакомились на съемках передачи "Утренняя почта", и артист позвал Дэнс к себе в коллектив бэк-вокалисткой.
Лада отметила, что у короля российской эстрады было много работы, но на заработке это не отражалось.

"Зарплата у меня стала в три раза меньше, а нагрузка – гораздо больше. Мы и с "Женсоветом" много гастролировали, но у Киркорова было ужас сколько концертов. <…> У Киркорова мне было, чему поучиться, он много мне дал, как певице. К тому же Филипп мне правда очень нравился, можно сказать, я по нему тайно вздыхала, а он меня не замечал", – рассказала певица.

В интервью журналу "7 Дней" она отметила, что роль бэк-вокалистки ее не устраивала, поэтому артистка решила начать сотрудничать с композитором Олегом Мартыненко. Это решение не понравилось Филиппу – за день до запланированных гастролей в Марокко Киркоров отказался брать певицу с собой.

"Филипп подошел ко мне и говорит: "Ты уже самостоятельная артистка, поэтому с нами не летишь. Ты теперь в сольном плавании. Пока!". Я не поняла, в каком сольном плавании, но корабль ушел, а я осталась. Без денег, без работы, зато с огромным счетом за съемную квартиру", – рассказала Дэнс.

Она добавила, что после конфликта долго "мыкалась по студиям", но ее песни никто не брал.
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