https://ria.ru/20211210/dens-1763084350.html

"Я по нему тайно вздыхала": Дэнс рассказала о конфликте с Киркоровым

"Я по нему тайно вздыхала": Дэнс рассказала о конфликте с Киркоровым - РИА Новости, 10.12.2021

"Я по нему тайно вздыхала": Дэнс рассказала о конфликте с Киркоровым

Лада Дэнс рассказала о конфликте с Филиппом Киркоровым. Это произошло в начале ее карьеры: звезды познакомились на съемках передачи "Утренняя почта", и артист... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T12:02

2021-12-10T12:02

2021-12-10T12:02

шоубиз

знаменитости

филипп киркоров

шоу-бизнес

лада дэнс

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Лада Дэнс рассказала о конфликте с Филиппом Киркоровым. Это произошло в начале ее карьеры: звезды познакомились на съемках передачи "Утренняя почта", и артист позвал Дэнс к себе в коллектив бэк-вокалисткой.Лада отметила, что у короля российской эстрады было много работы, но на заработке это не отражалось. В интервью журналу "7 Дней" она отметила, что роль бэк-вокалистки ее не устраивала, поэтому артистка решила начать сотрудничать с композитором Олегом Мартыненко. Это решение не понравилось Филиппу – за день до запланированных гастролей в Марокко Киркоров отказался брать певицу с собой.Она добавила, что после конфликта долго "мыкалась по студиям", но ее песни никто не брал.Ранее Киркоров объявил о пополнении в семье: ее дочери Алле-Виктории на день рождения подарили двух щенков.

https://ria.ru/20211209/kirkorov-1762879859.html

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знаменитости, филипп киркоров, шоу-бизнес, лада дэнс