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Глава криптобиржи Binance Чанпэн Чжао: не покупайте то, чего не понимаете

Глава криптобиржи Binance Чанпэн Чжао: не покупайте то, чего не понимаете - РИА Новости, 10.12.2021

Глава криптобиржи Binance Чанпэн Чжао: не покупайте то, чего не понимаете

Коронавирусная лихорадка финансового мира заставляет многих искать новые возможности для вложений: по сравнению с прошлым годом число крупных инвесторов на... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T10:00

2021-12-10T10:00

2021-12-10T10:01

экономика

технологии

интервью

сша

китай

россия

блокчейн

криптовалюта

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Коронавирусная лихорадка финансового мира заставляет многих искать новые возможности для вложений: по сравнению с прошлым годом число крупных инвесторов на глобальном крипторынке выросло в пять раз, говорит основатель и генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао. В интервью РИА Новости он дал совет начинающим криптоинвесторам, оценил влияние твитов Илона Маска на волатильность биткоина, объяснил разницу между стейблкоинами, NFT и цифровыми валютами центробанков, а также дал прогноз по крипторынку на 2022 год. Беседовала Алсу Гараева.– Давайте начнем с позитивных и негативных сигналов для крипторынка на 2022 год?– Я думаю, что в следующем году будет расти прозрачность регулирования криптоактивов, и это положительный сигнал для рынка. Кроме того, появятся новые варианты их использования. Но крипторынок движется циклично, и за периодом подъема следует спад – произойдет он в следующем году или позднее, предсказать сложно. Волатильность активов сохранится, независимо от того, кто придет на рынок. Наша личная цель на следующий год – получить как можно больше лицензий по всему миру, мы рассчитываем получить еще 10-20 лицензий в следующем году.– В последнее время на хайпе популярных сериалов появляются свои криптовалюты, например, по мотивам сериала "Игра в кальмара". Какие риски они несут для инвесторов?– Никто не должен инвестировать в те инструменты, которые он не понимает. А новичкам вообще не стоит вкладывать на этом рынке большие суммы на начальных этапах, сначала нужно побольше узнать об индустрии. А как много среди тех, кто вкладывает в криптовалюту по "Игре в кальмара", знает, кто стоит за этим активом, отслеживает его на ежедневной основе? Не гоняйтесь за "играми", разбирайтесь в индустрии. Особенно остерегайтесь тех активов, названия которых кажутся вам "знакомыми", например, криптовалют, названных в честь известных актеров или использующих чье-то чужое имя. Первичную проверку можно провести уже на уровне рядового пользователя, нужно просто остановиться и подумать. Если вы не можете точно оценить риски инвестирования в такие активы, то не ввязывайтесь в это, покупайте биткоин (самый популярный сейчас тип криптовалюты, работающий на блокчейне – ред.). Но если вы не разбираетесь в биткоине, не покупайте и эту криптовалюту. Сначала изучите его и только затем покупайте. Котировки биткоина подвержены высокой волатильности, их никто не контролирует. Основное и простое правило – не покупайте то, чего не понимаете.– Как можно охарактеризовать текущее состояние рынка криптоактивов?– Мое личное ощущение, что пандемия все ускорила, особенно в онлайн-сфере: люди совершают больше покупок в интернете, играют в игры и так далее. Кроме того, на фоне замедления мировой экономики все больше стран прибегает к количественному смягчению и печатает деньги. Это подстегивает интерес людей к криптоактивам, так как все понимают, что их запас ограничен, а поэтому в таких условиях они лучше сохраняют свою ценность. Пандемия также способствовала большему разнообразию активов, в частности NFT(виртуальные цифровые единицы в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга, их используют для приобретения цифровых объектов – ред).– Давайте подробнее поговорим об этом тренде. Этот год ознаменовался настоящим бумом на рынке NFT, даже крупные российские музеи выпускают собственные активы. С чем связана их популярность?– NFT – это первый в мире инструмент, с помощью которого художники и артисты по всему миру могут монетизировать свои произведения с помощью блокчейна. Существование таких активов невозможно в традиционных фиатных системах (деньги, эмитируемые центральными банками государств, – ред.). Почему этот бум произошел именно сейчас, сказать сложно, но на этом рынке вращается очень много денег. Если говорить честно, этот бум, о котором мы говорим, должен был случиться намного раньше.– Насколько безопасно инвестировать в такие активы, несут ли они риски для инвесторов?– Безусловно, риски есть во всем: в обладании фиатными деньгами, в их отсутствии, в инвестировании в биткоин. Но если говорить конкретно об NFT – это новый рынок, новая технология, а все новое, как правило, волатильно. В дальнейшем мы можем увидеть достаточно существенные скачки цен, а это само по себе риск. Безусловно, рисков достаточно много. Но большие риски означают большие прибыли.– Могли бы вы рассказать об основных трендах на этом рынке в следующем году?– Я думаю, можно ожидать появление большего числа активов и выход новых инвесторов на этот рынок. Еще один мощный тренд – это GameFi. Это принципиально новое направление в криптоиндустрии, породившее новый тип игр – Play to Earn, построенных на блокчейне и токеномике. Это следующий шаг в развитии игр, теперь игроки могут зарабатывать реальные деньги, а игровые активы принадлежат только им: люди играют, чтобы заработать. Еще я думаю, что следующий год ознаменуется новыми кейсами использования NFT: люди будут использовать их для билетов на концерт, в 3D-играх.– Насколько сильно вырос рынок криптоактивов в целом в этом году?– По моей оценке, число институциональных инвесторов увеличилось пятикратно в этом году по сравнению с прошлым. Это, в том числе, следствие котировок биткоина, который я считаю эффективным индикатором рынка. И мы видим приход на рынок институциональных инвесторов разного типа: от семей, которые заинтересованы в сохранении своего благосостояния, до активно торгующих хедж-фондов и маркетмейкеров.– Говоря о стоимости биткоина, ожидаете ли вы ее дальнейшего роста до конца текущего года?– Всегда сложно делать какие-то краткосрочные прогнозы. Что важнее – число участников рынка растет. В долгосрочной перспективе это, как правило, означает рост стоимости. В течение следующих пяти-десяти лет индустрия продолжит расти, а с ней и стоимость биткоина, однако сложно сейчас предсказать, каким будет этот рост.– Котировки биткойна довольно сильно зависят от лидеров мнений, например, постов в твиттере Илона Маска. Каким образом рядовой инвестор может прогнозировать стоимость биткойна на основе таких заявлений?– Я думаю, по мере того, как рынок продолжит расти, влияние позиции отдельного человека будет уменьшаться. У Илона Маска есть определенное влияние, но нельзя сказать, что котировки на 100% зависят от того, что он написал в твиттере. Это всего лишь наше мнение, что здесь есть какая-то зависимость. Что касается розничных инвесторов, им нет смысла смотреть на краткосрочные тренды, лучше смотреть на перспективу, которую легче предсказать.– В последнее время набирают популярность и стейблокоины (stablecoin, криптовалюта, которая привязана к запасам обычных валют или физических товаров, например, золота – ред.). Есть ли у них будущее, в частности, в России?– Стейблкоины играют очень важную роль, я думаю, что без них обменный курс различных криптовалют был бы совсем другим. Благодаря стейблкоинам вы можете легко перемещать фиатные деньги. Полагаю, что, если бы не было стейблкоинов, котировки криптоактивов очень сильно различались бы от страны к стране. Их можно использовать для транзакций с участием криптоактивов, а использование фиатных денег эту задачу усложняет, особенно, когда речь идет о дорогих международных операциях. Стейблкоины – важная часть криптовалютной экосистемы. Особенно их роль заметна в тех странах, где существуют ограничения на международное движение капитала, например, в России.– Тем не менее, российский регулятор достаточно прохладно относится к идее стейблкоинов. Как вы думаете, с чем это может быть связано?– Стейблкоины характеризуются меньшей степенью финансового контроля: для их использования не нужны банки. Некоторые регуляторы могут относиться к этому негативно.– Могли бы подробнее рассказать о том, какие риски и преимущества стейблкоины несут для инвесторов?– Не все стейблкоины похожи. Например, стейблкоин BUSD выпускается регулирующим органом США, и их использование проходит полный аудит. Другие стейблкоины могут быть менее прозрачными с той точки зрения, есть ли за ними какие-то денежные резервы или нет, какие ценные бумаги служат гарантом их ценности. Людям важно научиться разбираться в различных типах стейблокоинов, прежде чем совершать с ними операции на крупные суммы.– В настоящее время многие мировые регуляторы задумались о выпуске собственных цифровых валют. Полагаете ли вы, что они могут стать серьезными конкурентами для биткойна и других криптоактивов?– Я не думаю, что они станут конкурентами, они станут удачным дополнением для существующих активов. У цифровых валют центральных банков есть существенные отличия от других криптоактивов, таких, как биткоин. Например, это их неограниченный запас: центральные банки могут выпустить таких активов сколь угодно много, и они будут это делать. Кроме того, для использования многих цифровых валют центральных банков нужны разрешения. То есть, если вы, например, захотите перевести из России в Китай миллиард долларов по какому-то контракту, у вас это вряд ли получится. А со стейлбкойнами и биткоинами сделать это будет намного проще.Еще одна сторона вопроса – это стоимость и простота операций с цифровыми валютами центральных банков. Если вы захотите перевести деньги по какому-то контракту, в теории не должно быть никаких проблем, но получение необходимых разрешений, скорей всего, займет у вас не один месяц. С другими криптоактивами такой перевод можно будет совершить в течение десяти минут.Таким образом, цифровые валюты центральных банков фундаментально отличаются от биткоина и вряд ли заменят его. Но я думаю, что их существование очень важно для индустрии: это официальное одобрение блокчейна. Кроме того, они выполняют важную образовательную функцию: правительства объясняют гражданам, как пользоваться кошельками.– Таким образом, главный недостаток цифровых валют центральных банков – это регуляторные препоны. А какие у них есть преимущества?– Такие активы гораздо легче ввести в оборот: государство может сделать их использование обязательным для компаний. Кроме того, население больше доверяет таким официальным активам.– А если говорить о преимуществах и недостатках таких валют и биткоина для рядового инвестора? Каким образом делать выбор в пользу того или иного актива?– Если вам нужны активы с неиссякаемым запасом, то ваш выбор – цифровые валюты центральных банков. Как мне кажется, это просто блокчейн-версия существующих фиатных денег. Но если вы хотите совершать большое количество международных операций, с помощью биткоина сделать это будет гораздо проще. Однако если вы совершаете операции внутри страны, и в следующем месяце вам платить налог в валюте этой страны, то, возможно, оптимальнее будет выбрать цифровую валюту центрального банка – сказать об этом наверняка сейчас сложно.– Можно ли ожидать, что цифровые валюты центральных банков будут в будущем обращаться на Binance?– Они могут, но это будет зависеть от государства. Нам могут потребоваться разрешения, чтобы осуществить такую интеграцию. Для других криптоактивов нам такие разрешения не нужны, если они работают на блокчейне. Но блокчейн-системы многих центральных банков – закрытые. Цифровые валюты центральных банков не похожи друг на друга, с некоторыми это сделать получится, с некоторыми – нет.

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https://radiosputnik.ria.ru/20210608/kriptovalyuta-1736174317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, интервью, сша, китай, россия, блокчейн, криптовалюта