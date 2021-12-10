Чернышенко наградил активных участников мероприятий Года науки и технологий
Чернышенко наградил лауреатов за участие в мероприятиях Года науки и технологий
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает с докладом на встрече со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко наградил медалями и благодарностями 12 лауреатов за активное участие в мероприятиях Года науки и технологий, во время церемонии вице-премьер отметил, что год получился насыщенным и продуктивным, сообщили в пресс-службе правительства.
"Он ознаменован целым рядом знаковых событий. Это запуск на озере Байкал крупнейшего в Северном полушарии глубоководного нейтринного телескопа, введение в эксплуатацию новейшей термоядерной установки "Токамак", открытие карбоновых полигонов, что стало отправной точкой в создании национальной системы мониторинга углеродного баланса, а также спуск на воду инновационного научно-исследовательского беспилотного судна "Пионер-М". И это лишь несколько примеров. Список достижений можно продолжать долго", - сказал Чернышенко.
"Также у нас есть перспективные проекты в разных научных областях – прикладной математике, биологии, физике, геофизике, археологии, изучении ресурсов мирового океана. Вместе мы задали высокую научную планку, которую теперь предстоит не только удержать, но и поднять. Желаю каждому из вас творческих успехов, новых ярких открытий и достижений. Вы – гордость нашей страны", – подчеркнул Чернышенко.