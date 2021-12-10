https://ria.ru/20211210/chernyshenko-1763223990.html

Чернышенко наградил активных участников мероприятий Года науки и технологий

Чернышенко наградил активных участников мероприятий Года науки и технологий - РИА Новости, 10.12.2021

Чернышенко наградил активных участников мероприятий Года науки и технологий

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко наградил медалями и благодарностями 12 лауреатов за активное участие в мероприятиях Года науки и технологий, во время церемонии... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T22:01

2021-12-10T22:01

2021-12-10T22:01

наука

технологии

наука

дмитрий чернышенко

байкал

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко наградил медалями и благодарностями 12 лауреатов за активное участие в мероприятиях Года науки и технологий, во время церемонии вице-премьер отметил, что год получился насыщенным и продуктивным, сообщили в пресс-службе правительства."Он ознаменован целым рядом знаковых событий. Это запуск на озере Байкал крупнейшего в Северном полушарии глубоководного нейтринного телескопа, введение в эксплуатацию новейшей термоядерной установки "Токамак", открытие карбоновых полигонов, что стало отправной точкой в создании национальной системы мониторинга углеродного баланса, а также спуск на воду инновационного научно-исследовательского беспилотного судна "Пионер-М". И это лишь несколько примеров. Список достижений можно продолжать долго", - сказал Чернышенко."Также у нас есть перспективные проекты в разных научных областях – прикладной математике, биологии, физике, геофизике, археологии, изучении ресурсов мирового океана. Вместе мы задали высокую научную планку, которую теперь предстоит не только удержать, но и поднять. Желаю каждому из вас творческих успехов, новых ярких открытий и достижений. Вы – гордость нашей страны", – подчеркнул Чернышенко.

https://ria.ru/20211210/megasayens-1763194751.html

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технологии, наука, дмитрий чернышенко, байкал