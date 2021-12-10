https://ria.ru/20211210/chernyshenko-1763087246.html

Чернышенко рассказал о новой модели трудоустройства аспирантов

Чернышенко рассказал о новой модели трудоустройства аспирантов - РИА Новости, 10.12.2021

Чернышенко рассказал о новой модели трудоустройства аспирантов

Новая модель приема аспирантов в научные организации, запущенная в России в нынешнем году, стала одним из важных инструментов государственной поддержки молодых... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T11:43

2021-12-10T11:43

2021-12-10T12:53

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СОЧИ, 10 дек - РИА Новости. Новая модель приема аспирантов в научные организации, запущенная в России в нынешнем году, стала одним из важных инструментов государственной поддержки молодых отечественных исследователей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Выступая в пятницу в Сочи на пленарном заседании Конгресса молодых ученых, Чернышенко отметил, что в рамках проходившего в РФ Года науки и технологий были созданы новые механизмы управления российской наукой."Важно, чтобы те, кто пришли в науку, были обеспечены всем необходимым для исследовательской деятельности, для того чтобы им дать возможность проявить себя в научном обществе", - сказал Чернышенко.В нынешнем году более 1,6 тысячи аспирантов смогли получить средства на свои фундаментальные научные исследования, в общей сложности поддержано 920 проектов, отметил он."И среди инструментов поддержки я бы еще отметил то, что началось внедрение новой модели аспирантуры, когда организация вправе принять аспиранта на должность в соответствии со своим штатным расписанием, что существенно упрощает процедуру (трудоустройства)", - добавил Чернышенко.

https://rsport.ria.ru/20211208/universiada-1762726125.html

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общество, сочи, дмитрий чернышенко, россия, навигатор абитуриента