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Чернышенко рассказал о новой модели трудоустройства аспирантов
Чернышенко рассказал о новой модели трудоустройства аспирантов - РИА Новости, 10.12.2021
Чернышенко рассказал о новой модели трудоустройства аспирантов
Новая модель приема аспирантов в научные организации, запущенная в России в нынешнем году, стала одним из важных инструментов государственной поддержки молодых... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T11:43
2021-12-10T12:53
общество
сочи
дмитрий чернышенко
россия
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СОЧИ, 10 дек - РИА Новости. Новая модель приема аспирантов в научные организации, запущенная в России в нынешнем году, стала одним из важных инструментов государственной поддержки молодых отечественных исследователей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Выступая в пятницу в Сочи на пленарном заседании Конгресса молодых ученых, Чернышенко отметил, что в рамках проходившего в РФ Года науки и технологий были созданы новые механизмы управления российской наукой."Важно, чтобы те, кто пришли в науку, были обеспечены всем необходимым для исследовательской деятельности, для того чтобы им дать возможность проявить себя в научном обществе", - сказал Чернышенко.В нынешнем году более 1,6 тысячи аспирантов смогли получить средства на свои фундаментальные научные исследования, в общей сложности поддержано 920 проектов, отметил он."И среди инструментов поддержки я бы еще отметил то, что началось внедрение новой модели аспирантуры, когда организация вправе принять аспиранта на должность в соответствии со своим штатным расписанием, что существенно упрощает процедуру (трудоустройства)", - добавил Чернышенко.
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общество, сочи, дмитрий чернышенко, россия, навигатор абитуриента
11:43 10.12.2021 (обновлено: 12:53 10.12.2021)
 
Чернышенко рассказал о новой модели трудоустройства аспирантов

Вице-премьер Чернышенко: в России запустили новую модель трудоустройства аспирантов

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на пленарном заседании Конгресса молодых ученых в Сочи
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на пленарном заседании Конгресса молодых ученых в Сочи
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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СОЧИ, 10 дек - РИА Новости. Новая модель приема аспирантов в научные организации, запущенная в России в нынешнем году, стала одним из важных инструментов государственной поддержки молодых отечественных исследователей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Выступая в пятницу в Сочи на пленарном заседании Конгресса молодых ученых, Чернышенко отметил, что в рамках проходившего в РФ Года науки и технологий были созданы новые механизмы управления российской наукой.
"Важно, чтобы те, кто пришли в науку, были обеспечены всем необходимым для исследовательской деятельности, для того чтобы им дать возможность проявить себя в научном обществе", - сказал Чернышенко.
В нынешнем году более 1,6 тысячи аспирантов смогли получить средства на свои фундаментальные научные исследования, в общей сложности поддержано 920 проектов, отметил он.
"И среди инструментов поддержки я бы еще отметил то, что началось внедрение новой модели аспирантуры, когда организация вправе принять аспиранта на должность в соответствии со своим штатным расписанием, что существенно упрощает процедуру (трудоустройства)", - добавил Чернышенко.
Рабочая встреча зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко с руководителями профильных комитетов Госдумы - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 12:21
Чернышенко: надеюсь, что отставание в подготовке к Универсиаде устранят
 
ОбществоСочиДмитрий ЧернышенкоРоссияНавигатор абитуриента
 
 
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