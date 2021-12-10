https://ria.ru/20211210/bulla-1763191043.html

Священники рассказали о переломном моменте в истории христианства

Священники рассказали о переломном моменте в истории христианства - РИА Новости, 10.12.2021

Священники рассказали о переломном моменте в истории христианства

Сожжение Мартином Лютером папской буллы с обвинениями в его адрес остается переломным моментом христианской истории: религиозный деятель выражал позицию... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T18:30

2021-12-10T18:30

2021-12-10T18:30

религия

москва

мартин лютер

франциск (хорхе марио бергольо)

священная римская империя

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Сожжение Мартином Лютером папской буллы с обвинениями в его адрес остается переломным моментом христианской истории: религиозный деятель выражал позицию большого количества жителей Священной Римской Империи, но современные католики и лютеране в России тепло относятся друг к другу и ценят его богословское наследие, рассказали РИА Новости представители этих конфессий в годовщину события. Лютеранство возникло в результате реформационного движения в Германии в XVI веке. Основатель движения, священник и проповедник Мартин Лютер, был осужден церковью папской буллой Exsurge Domine, которая угрожала ему отлучением от церкви. 10 декабря 1520 года Лютер публично сжег ее в немецком Виттенберге.Переломный момент В церковном календаре лютеран, рассказал РИА Новости глава администрации Евангелическо-лютеранской церкви Европейской части России (ЕЛЦЕР) пропст Виктор Вебер, в этот день нет особого богослужения, хотя он выделен в ежедневных календарях у пасторов, отмечается, изучается и вспоминается как часть событий Реформации. “Отношение к этому, конечно, как к переломному моменту: публичный акт был совершен Мартином Лютером, но для него тогда это событие было естественным ответом на эту буллу. По-другому он поступить не мог: в его понимании отлучения от истинной церкви эта бумага не несла. Для него это было отлучение от института, и один из тех моментов, который не оставлял места для нормального диалога”, - рассказал пропст. И со стороны папской власти, и со стороны Лютера, который выражал мнение той части общества, которая не хотела далее примиряться с положением дел в католической церкви, булла была политическим актом, считает Вебер. Тем не менее, лично для Мартина Лютера этот поступок был крайне важным и мужественным: в те времена отлученному от церкви человеку грозила смерть. “Общество было другим, и его взялись многие защищать, предлагали свою защиту: пришел тот момент, когда будущее уже становилось реальностью, сегодняшним днем, и менялись правила. В любом случае, с одной стороны, это был мужественный поступок верующего человека, а с другой - выражал чаяния и мысли большой части общества Священной Римской Империи”, - заключил глава администрации ЕЛЦЕР. Взгляд католиковГенеральный викарий римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов рассказал РИА, что католическая церковь никак специально не вспоминает событий из истории Реформации. А для отношений католиков и лютеран сейчас характерна не обращенность к прошлому, о котором достаточно было сказано и написано за прошедшие столетия, а устремленность к будущему. “Папа Франциск, как и его предшественники, предлагает видеть в существующем между нами разделении не зафиксированный исторический факт, а скорее вызов: каким образом мы можем снова обрести утраченное единство? И этот подход приносит плоды - это и совместная декларация об оправдании верой, подписанная в 1999 году, и многочисленные совместные молитвенные, культурные и благотворительные инициативы. Мы, в частности, очень рады тем искренне теплым и дружеским отношениям, которые связывают католиков и лютеран в России, и благодарим наших братьев за их христианское свидетельство”, - сказал он. Богословие и диалог Многие богословские идеи Мартина Лютера, чрезвычайно одаренного богослова, стали основой для плодотворного развития, полагает Горбунов: “невозможно представить себе современное христианское богословие без вклада замечательных лютеран - Дитриха Бонхёффера, Эрнста Кеземанна, например, и других”. Значительные разногласия по многим вопросам веры и церковного устройства между лютеранами и католиками сохраняются, признает священник. “Но есть главное, что нас объединяет - это единое крещение во имя Пресвятой Троицы и вера в искупительную смерть и воскресение Христа. Это достаточное основание для того, чтобы вместе преодолевать любые разногласия”, - заключил Горбунов.

https://ria.ru/20210526/lyuter-1734335718.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210710/1740715302.html

https://ria.ru/20171031/1507872966.html

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москва, мартин лютер, франциск (хорхе марио бергольо), священная римская империя, россия