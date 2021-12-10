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Эксперт спрогнозировал рост курса биткоина в ближайшие годы
Эксперт спрогнозировал рост курса биткоина в ближайшие годы - РИА Новости, 10.12.2021
Эксперт спрогнозировал рост курса биткоина в ближайшие годы
Рынок криптоактивов продолжит расти в течение ближайших пяти-десяти лет, а с ним - и котировки биткоина, сказал в интервью РИА Новости основатель и генеральный... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T03:28
2021-12-10T03:28
2021-12-10T03:28
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Рынок криптоактивов продолжит расти в течение ближайших пяти-десяти лет, а с ним - и котировки биткоина, сказал в интервью РИА Новости основатель и генеральный директор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао.В прошлую субботу, 4 декабря, курс самых известных криптовалют обваливался примерно на 20%. Биткоин достигал минимума с конца сентября в 42 тысячи долларов. Однако уже в этот день он смог отыграть часть потерь и завершил его на уровне 49 тысяч долларов.Минимум 2021 года по биткоину составлял около 28 тысяч долларов, а максимум - 69 тысяч долларов.
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экономика, в мире, москва, биткоин
Эксперт спрогнозировал рост курса биткоина в ближайшие годы
Глава Binance Чжао спрогнозировал рост курса биткоина в следующие 5-10 лет