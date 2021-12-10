https://ria.ru/20211210/bitkoin-1763054600.html

Эксперт спрогнозировал рост курса биткоина в ближайшие годы

Эксперт спрогнозировал рост курса биткоина в ближайшие годы - РИА Новости, 10.12.2021

Эксперт спрогнозировал рост курса биткоина в ближайшие годы

Рынок криптоактивов продолжит расти в течение ближайших пяти-десяти лет, а с ним - и котировки биткоина, сказал в интервью РИА Новости основатель и генеральный... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T03:28

2021-12-10T03:28

2021-12-10T03:28

экономика

в мире

москва

биткоин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151379/55/1513795515_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_9570d390597ad26fb28969874376aa2c.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Рынок криптоактивов продолжит расти в течение ближайших пяти-десяти лет, а с ним - и котировки биткоина, сказал в интервью РИА Новости основатель и генеральный директор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао.В прошлую субботу, 4 декабря, курс самых известных криптовалют обваливался примерно на 20%. Биткоин достигал минимума с конца сентября в 42 тысячи долларов. Однако уже в этот день он смог отыграть часть потерь и завершил его на уровне 49 тысяч долларов.Минимум 2021 года по биткоину составлял около 28 тысяч долларов, а максимум - 69 тысяч долларов.

https://ria.ru/20211126/kriptovalyuta-1760812330.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, в мире, москва, биткоин