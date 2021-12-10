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Росстандарт утвердил два новых стандарта в области больших данных
Росстандарт утвердил два новых стандарта в области больших данных - РИА Новости, 10.12.2021
Росстандарт утвердил два новых стандарта в области больших данных
Росстандарт утвердил два новых ГОСТа в области больших данных, оба они вступят в силу 1 марта 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T06:08
2021-12-10T09:10
технологии
москва
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
национальная технологическая инициатива (нти)
россия
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Росстандарт утвердил два новых ГОСТа в области больших данных, оба они вступят в силу 1 марта 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).Первый стандарт — ГОСТ "Информационные технологии. Эталонная архитектура больших данных. Часть 2: Варианты использования и производные требования". Это русскоязычная адаптация международного технического отчета. Он описывает примеры применения больших данных в различных областях, например в госуправлении, здравоохранении, обороне, энергетике, астрономии, физике и социальных медиа.Кроме того, в документе содержатся выводы о том, какой должна быть архитектура системы для работы с большими данными. Они отражают американскую практику, но собирались и обрабатывались по единой методике, что позволяет использовать их при планировании и реализации отечественных проектов.Второй утвержденный стандарт — ГОСТ "Информационные технологии. Большие данные. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению". Это российская разработка, устанавливающая основные требования к содержанию и оформлению технического задания при использовании больших данных, а также особенности технических заданий для государственных и муниципальных закупок."Стандарт помогает полноценно отразить потребности заказчиков, заинтересованных в поставке массивов больших данных, разработке и использовании технологий больших данных", — добавляется в сообщении.Это, в свою очередь, позволяет снизить риски неоднозначного понимания указанных потребностей и невыполнения обязательств со стороны подрядчиков и поставщиков, заключили в пресс-службе.
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технологии, москва, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), национальная технологическая инициатива (нти), россия
06:08 10.12.2021 (обновлено: 09:10 10.12.2021)
 
Росстандарт утвердил два новых стандарта в области больших данных

Росстандарт утвердил два новых стандарта в области использования больших данных

© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Depositphotos / pressmaster
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Росстандарт утвердил два новых ГОСТа в области больших данных, оба они вступят в силу 1 марта 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Документы разработаны Центром компетенций НТИ по большим данным МГУ имени М. В. Ломоносова и Институтом развития информационного общества (ИРИО)", — говорится в релизе.

Первый стандарт — ГОСТ "Информационные технологии. Эталонная архитектура больших данных. Часть 2: Варианты использования и производные требования". Это русскоязычная адаптация международного технического отчета. Он описывает примеры применения больших данных в различных областях, например в госуправлении, здравоохранении, обороне, энергетике, астрономии, физике и социальных медиа.
Кроме того, в документе содержатся выводы о том, какой должна быть архитектура системы для работы с большими данными. Они отражают американскую практику, но собирались и обрабатывались по единой методике, что позволяет использовать их при планировании и реализации отечественных проектов.
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Второй утвержденный стандарт — ГОСТ "Информационные технологии. Большие данные. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению". Это российская разработка, устанавливающая основные требования к содержанию и оформлению технического задания при использовании больших данных, а также особенности технических заданий для государственных и муниципальных закупок.
"Стандарт помогает полноценно отразить потребности заказчиков, заинтересованных в поставке массивов больших данных, разработке и использовании технологий больших данных", — добавляется в сообщении.
Это, в свою очередь, позволяет снизить риски неоднозначного понимания указанных потребностей и невыполнения обязательств со стороны подрядчиков и поставщиков, заключили в пресс-службе.
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