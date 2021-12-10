https://ria.ru/20211210/bigdata-1763056866.html

Росстандарт утвердил два новых стандарта в области больших данных

Росстандарт утвердил два новых стандарта в области больших данных - РИА Новости, 10.12.2021

Росстандарт утвердил два новых стандарта в области больших данных

Росстандарт утвердил два новых ГОСТа в области больших данных, оба они вступят в силу 1 марта 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T06:08

2021-12-10T06:08

2021-12-10T09:10

технологии

москва

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

национальная технологическая инициатива (нти)

россия

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Росстандарт утвердил два новых ГОСТа в области больших данных, оба они вступят в силу 1 марта 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).Первый стандарт — ГОСТ "Информационные технологии. Эталонная архитектура больших данных. Часть 2: Варианты использования и производные требования". Это русскоязычная адаптация международного технического отчета. Он описывает примеры применения больших данных в различных областях, например в госуправлении, здравоохранении, обороне, энергетике, астрономии, физике и социальных медиа.Кроме того, в документе содержатся выводы о том, какой должна быть архитектура системы для работы с большими данными. Они отражают американскую практику, но собирались и обрабатывались по единой методике, что позволяет использовать их при планировании и реализации отечественных проектов.Второй утвержденный стандарт — ГОСТ "Информационные технологии. Большие данные. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению". Это российская разработка, устанавливающая основные требования к содержанию и оформлению технического задания при использовании больших данных, а также особенности технических заданий для государственных и муниципальных закупок."Стандарт помогает полноценно отразить потребности заказчиков, заинтересованных в поставке массивов больших данных, разработке и использовании технологий больших данных", — добавляется в сообщении.Это, в свою очередь, позволяет снизить риски неоднозначного понимания указанных потребностей и невыполнения обязательств со стороны подрядчиков и поставщиков, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211202/yufu-1761491496.html

https://ria.ru/20211130/dannye-1761374703.html

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технологии, москва, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), национальная технологическая инициатива (нти), россия