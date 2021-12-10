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В Бельгии пешеходам разрешили ходить по проезжей части

В Бельгии пешеходам разрешили ходить по проезжей части - РИА Новости, 10.12.2021

В Бельгии пешеходам разрешили ходить по проезжей части

В бельгийском городе Бри создали единое пространство для пешеходов и автомобилистов, сообщает "Европульс". РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T02:32

2021-12-10T02:32

2021-12-10T02:32

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В бельгийском городе Бри создали единое пространство для пешеходов и автомобилистов, сообщает "Европульс".Это значит, что всем участникам дорожного движения разрешается использовать всю ширину проезжей части. Главное — уважать друг друга: водители должны останавливаться при необходимости и не создавать опасные ситуации, а пешеходы — не препятствовать движению транспорта.Также в центре Бри теперь можно парковаться только в специально отведенных зонах. Это сделано для того, что машины не мешали велосипедистам и пешеходам.Ожидается, что нововведения помогут сократить количество автомобилей в городе, что, в свою очередь, снизит уровень шумового загрязнения.

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