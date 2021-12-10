https://ria.ru/20211210/bayden-1763142400.html

Байдену досталось за грубость в адрес Путина

Байдену припомнили слова о Путине и обвинили в безответственности - РИА Новости, 10.12.2021

Байдену досталось за грубость в адрес Путина

Президент США Джо Байден действует непоследовательно в выстраивании отношений с российским коллегой Владимиром Путиным, заявила американский сенатор Марша... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T15:32

2021-12-10T15:32

2021-12-10T17:16

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден действует непоследовательно в выстраивании отношений с российским коллегой Владимиром Путиным, заявила американский сенатор Марша Блэкберн.По ее словам, Вашингтон слишком мягко говорит с Москвой. "Байден регулярно жестко высказывался о России, когда не был у власти. Теперь, когда ему приходится сталкиваться с Путиным лицом к лицу, он сдается", — написала политик, представляющая Республиканскую партию, в твиттере.Для примера Блэкберн разместила скриншот поста, который Байден опубликовал в 2018 году. В нем нынешний американский лидер допустил резкие заявления о президенте России.Западные политики зачастую высказываются о "российской агрессии". Обвинения затрагивают как политическую, так и экономическую сферы: так, якобы пагубное влияние Москвы, по их мнению, отражается на Украине, Евросоюзе, деятельности НАТО и непосредственно США.Россия неоднократно отвергала эти заявления и связывала их с желанием Североатлантического альянса разместить больше военной техники вблизи российских границ, а также лоббировать собственные интересы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напоминал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение: это никому не угрожает и никого не должно волновать.Переговоры Путина и Байдена в онлайн-формате состоялись 7 декабря. Американская сторона заявляла, что может предоставить Украине дополнительную военную помощь, а также говорила о расширении санкций. Путин, в свою очередь, обозначил красные линии, касающиеся дальнейшего расширения НАТО на восток и развертывания наступательных вооружений на Украине.

https://ria.ru/20211210/nato-1763056152.html

https://ria.ru/20211208/sanktsii-1762838618.html

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в мире, сша, москва, владимир путин, джо байден, евросоюз, нато, россия