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Туризм
https://ria.ru/20211210/aviatsiya-1763172299.html
Росавиация попросила минимизировать задержки рейсов на праздниках
Росавиация попросила минимизировать задержки рейсов на праздниках - РИА Новости, 10.12.2021
Росавиация попросила минимизировать задержки рейсов на праздниках
Росавиация в преддверии увеличения пассажиропотока на новогодних праздниках рекомендовала авиакомпаниям и аэропортам принять меры для минимизации задержек... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T17:06
2021-12-10T17:06
туризм
александр нерадько
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Росавиация в преддверии увеличения пассажиропотока на новогодних праздниках рекомендовала авиакомпаниям и аэропортам принять меры для минимизации задержек рейсов, своевременно информировать пассажиров об изменениях в расписании и планировать программы полетов и продажу билетов за рубеж строго в рамках решений оперштаба, сообщает ведомство.Руководитель Росавиации Александр Нерадько провел совещание по обеспечению бесперебойного выполнения полетов в новогодние праздники, когда ожидается увеличение пассажиропотока. "В ходе совещания авиакомпаниям и аэропортам рекомендовано: усилить контроль за работой с пассажирами в аэропортах вылета и прилета, особенно в случаях задержки рейса, в том числе по техническим причинам и метеоусловиям", - говорится в сообщении.Рекомендовано своевременно информировать пассажиров о задержках и изменениях расписания, а также усилить работу представителей авиакомпаний в аэропортах по предоставлению услуг в случаях изменения расписания вылета. Авиакомпании проинформированы, что планирование программ полетов и продажу билетов на международные рейсы следует осуществлять строго в рамках решений, принятых оперштабом по предупреждению завоза и распространения коронавируса."При планировании программ полетов и продаже билетов авиакомпаниям следует: принять исчерпывающие меры с целью минимизации риска, связанного с задержками рейсов, предусмотреть резерв воздушных судов и экипажей для выполнения программ полетов; обеспечить своевременные подачи заявок на выполнение нерегулярных рейсов в период новогодних праздников (в том числе рейсов в рамках чартерных туристических программ)", - говорится в сообщении."...предусмотреть своевременное направление заявок для получения разрешений на выполнение полетов от авиационных властей иностранных государств, а также заблаговременное подтверждение слотов в аэропортах России и иностранных государств; обеспечить заблаговременное согласование с туроператорами чартерных программ полетов на период новогодних праздников", - отмечает ведомство.Обсужден вопрос взаимодействия авиакомпаний и туроператоров в период новогодних праздничных дней. Ростуризму рекомендовано довести до сведения туроператоров информацию о недопущении осуществления продажи туристических пакетов без наличия заключенных договоров с перевозчиками. Также туроператорам рекомендовано проработать совместно с авиакомпаниями вопрос о разграничении ответственности по предоставлению услуг в случае задержки рейса.
https://ria.ru/20211208/obledenenie-1762821675.html
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александр нерадько, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, россия, коронавирус covid-19
17:06 10.12.2021
 
Росавиация попросила минимизировать задержки рейсов на праздниках

Росавиация попросила авиакомпании минимизировать задержки рейсов на праздниках

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСамолет на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево
Самолет на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Росавиация в преддверии увеличения пассажиропотока на новогодних праздниках рекомендовала авиакомпаниям и аэропортам принять меры для минимизации задержек рейсов, своевременно информировать пассажиров об изменениях в расписании и планировать программы полетов и продажу билетов за рубеж строго в рамках решений оперштаба, сообщает ведомство.
Руководитель Росавиации Александр Нерадько провел совещание по обеспечению бесперебойного выполнения полетов в новогодние праздники, когда ожидается увеличение пассажиропотока. "В ходе совещания авиакомпаниям и аэропортам рекомендовано: усилить контроль за работой с пассажирами в аэропортах вылета и прилета, особенно в случаях задержки рейса, в том числе по техническим причинам и метеоусловиям", - говорится в сообщении.
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Рекомендовано своевременно информировать пассажиров о задержках и изменениях расписания, а также усилить работу представителей авиакомпаний в аэропортах по предоставлению услуг в случаях изменения расписания вылета. Авиакомпании проинформированы, что планирование программ полетов и продажу билетов на международные рейсы следует осуществлять строго в рамках решений, принятых оперштабом по предупреждению завоза и распространения коронавируса.
"При планировании программ полетов и продаже билетов авиакомпаниям следует: принять исчерпывающие меры с целью минимизации риска, связанного с задержками рейсов, предусмотреть резерв воздушных судов и экипажей для выполнения программ полетов; обеспечить своевременные подачи заявок на выполнение нерегулярных рейсов в период новогодних праздников (в том числе рейсов в рамках чартерных туристических программ)", - говорится в сообщении.
"...предусмотреть своевременное направление заявок для получения разрешений на выполнение полетов от авиационных властей иностранных государств, а также заблаговременное подтверждение слотов в аэропортах России и иностранных государств; обеспечить заблаговременное согласование с туроператорами чартерных программ полетов на период новогодних праздников", - отмечает ведомство.
Обсужден вопрос взаимодействия авиакомпаний и туроператоров в период новогодних праздничных дней. Ростуризму рекомендовано довести до сведения туроператоров информацию о недопущении осуществления продажи туристических пакетов без наличия заключенных договоров с перевозчиками. Также туроператорам рекомендовано проработать совместно с авиакомпаниями вопрос о разграничении ответственности по предоставлению услуг в случае задержки рейса.
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