Росавиация попросила минимизировать задержки рейсов на праздниках
Росавиация попросила авиакомпании минимизировать задержки рейсов на праздниках
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСамолет на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Росавиация в преддверии увеличения пассажиропотока на новогодних праздниках рекомендовала авиакомпаниям и аэропортам принять меры для минимизации задержек рейсов, своевременно информировать пассажиров об изменениях в расписании и планировать программы полетов и продажу билетов за рубеж строго в рамках решений оперштаба, сообщает ведомство.
Руководитель Росавиации Александр Нерадько провел совещание по обеспечению бесперебойного выполнения полетов в новогодние праздники, когда ожидается увеличение пассажиропотока. "В ходе совещания авиакомпаниям и аэропортам рекомендовано: усилить контроль за работой с пассажирами в аэропортах вылета и прилета, особенно в случаях задержки рейса, в том числе по техническим причинам и метеоусловиям", - говорится в сообщении.
Рекомендовано своевременно информировать пассажиров о задержках и изменениях расписания, а также усилить работу представителей авиакомпаний в аэропортах по предоставлению услуг в случаях изменения расписания вылета. Авиакомпании проинформированы, что планирование программ полетов и продажу билетов на международные рейсы следует осуществлять строго в рамках решений, принятых оперштабом по предупреждению завоза и распространения коронавируса.
"При планировании программ полетов и продаже билетов авиакомпаниям следует: принять исчерпывающие меры с целью минимизации риска, связанного с задержками рейсов, предусмотреть резерв воздушных судов и экипажей для выполнения программ полетов; обеспечить своевременные подачи заявок на выполнение нерегулярных рейсов в период новогодних праздников (в том числе рейсов в рамках чартерных туристических программ)", - говорится в сообщении.
"...предусмотреть своевременное направление заявок для получения разрешений на выполнение полетов от авиационных властей иностранных государств, а также заблаговременное подтверждение слотов в аэропортах России и иностранных государств; обеспечить заблаговременное согласование с туроператорами чартерных программ полетов на период новогодних праздников", - отмечает ведомство.
Обсужден вопрос взаимодействия авиакомпаний и туроператоров в период новогодних праздничных дней. Ростуризму рекомендовано довести до сведения туроператоров информацию о недопущении осуществления продажи туристических пакетов без наличия заключенных договоров с перевозчиками. Также туроператорам рекомендовано проработать совместно с авиакомпаниями вопрос о разграничении ответственности по предоставлению услуг в случае задержки рейса.