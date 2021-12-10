Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211210/assanzh-1763130833.html
Международная федерация журналистов осудила решение Лондона по Ассанжу
Международная федерация журналистов осудила решение Лондона по Ассанжу - РИА Новости, 10.12.2021
Международная федерация журналистов осудила решение Лондона по Ассанжу
Международная федерация журналистов (IFJ) осуждает решение Британии по Джулиану Ассанжу, призывает президента США Джо Байдена прекратить его "политически... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T14:46
2021-12-10T18:44
в мире
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
сша
джулиан ассанж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763143945_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d85423119145a89bb9c849e09219d8b3.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Международная федерация журналистов (IFJ) осуждает решение Британии по Джулиану Ассанжу, призывает президента США Джо Байдена прекратить его "политически мотивированное" преследование и снять все обвинения, сказал представитель организации в беседе с РИА Новости.В Федерации также напомнили, что уголовное преследование журналистов-расследователей, таких как Ассанж, не должно иметь место в демократическом обществе."Экстрадиция Ассанжа в США поставит под угрозу не только его жизнь, но и фундаментальные принципы свободы прессы. Ассоциация поддержит любые усилия команды адвокатов Ассанжа по оспариванию этого решения суда", - сказал собеседник агентства.В пятницу суд Лондона удовлетворил апелляцию США, разблокировав тем самым возможность экстрадиции Ассанжа. Суд удовлетворил апелляцию и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение о том, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. При этом указывается, что Ассанж останется под стражей. В США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
https://ria.ru/20211210/assanzh-1763123205.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Сторонники Ассанжа у здания суда в Лондоне
Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию Вашингтона на решение о запрете экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Ее рассматривали 27 и 28 октября, но результат огласили только сегодня. Сторонники Ассанжа собрались у суда в Лондоне, где сегодня было оглашено решение по его экстрадиции в США.
2021-12-10T14:46
true
PT0M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763143945_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0d56faa684b5f3ca8a67e04ac217c0eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, сша, джулиан ассанж
14:46 10.12.2021 (обновлено: 18:44 10.12.2021)
 
Международная федерация журналистов осудила решение Лондона по Ассанжу

Международная федерация журналистов осудила решение Британии по Ассанжу

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Международная федерация журналистов (IFJ) осуждает решение Британии по Джулиану Ассанжу, призывает президента США Джо Байдена прекратить его "политически мотивированное" преследование и снять все обвинения, сказал представитель организации в беседе с РИА Новости.
"Международная федерация журналистов решительно осуждает и выступает против решения Верховного суда Великобритании, разблокировавшего возможность экстрадиции Ассанжа в США, вновь призывает американского президента Джо Байдена прекратить многолетнее политически мотивированное преследование Джулиана Ассанжа и снять с него все обвинения", - сообщил он.
В Федерации также напомнили, что уголовное преследование журналистов-расследователей, таких как Ассанж, не должно иметь место в демократическом обществе.
"Экстрадиция Ассанжа в США поставит под угрозу не только его жизнь, но и фундаментальные принципы свободы прессы. Ассоциация поддержит любые усилия команды адвокатов Ассанжа по оспариванию этого решения суда", - сказал собеседник агентства.
В пятницу суд Лондона удовлетворил апелляцию США, разблокировав тем самым возможность экстрадиции Ассанжа. Суд удовлетворил апелляцию и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение о том, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. При этом указывается, что Ассанж останется под стражей. В США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
Вчера, 14:13
В МИД назвали вердикт апелляционного суда Англии по Ассанжу позорным
 
В миреДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаСШАДжулиан Ассанж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:13Байден поговорил по телефону с новым канцлером Германии
02:06Премьер Польши выдвинул ультиматум России
02:06"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательство
01:57Медведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у России
01:56Пассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у стола
01:34США хотят участия Германии в новых санкциях против России
01:20Юрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартире
01:20СМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
00:58Киеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил Медведчук
00:50Медведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТО
00:48Медведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в Донбассе
00:42Медведчук рассказал, зачем Байден позвонил Зеленскому
23:54В Петербурге умер мальчик в стоматологической клинике
23:46В Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи Украине
23:24Пентагон увидел концентрацию российских войск у границ с Украиной
23:23Британцы придумали, как побороть Россию в Арктике
23:21Колумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней
23:19"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи
23:10Мощные взрывы прогремели в лагере палестинцев в Ливане, сообщил источник
23:05Белый дом отказался комментировать решение об экстрадиции Ассанжа
Лента новостейМолния
Байден поговорил по телефону с новым канцлером ГерманииПремьер Польши выдвинул ультиматум России"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательствоМедведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у РоссииПассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у столаСША хотят участия Германии в новых санкциях против РоссииЮрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартиреСМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в ПетербургеКиеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил МедведчукМедведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТОМедведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в ДонбассеМедведчук рассказал, зачем Байден позвонил ЗеленскомуВ Петербурге умер мальчик в стоматологической клиникеВ Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи УкраинеПентагон увидел концентрацию российских войск у границ с УкраинойБританцы придумали, как побороть Россию в АрктикеКолумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычиМощные взрывы прогремели в лагере палестинцев в Ливане, сообщил источникБелый дом отказался комментировать решение об экстрадиции Ассанжа