https://ria.ru/20211210/assanzh-1763130833.html
Международная федерация журналистов осудила решение Лондона по Ассанжу
Международная федерация журналистов осудила решение Лондона по Ассанжу - РИА Новости, 10.12.2021
Международная федерация журналистов осудила решение Лондона по Ассанжу
Международная федерация журналистов (IFJ) осуждает решение Британии по Джулиану Ассанжу, призывает президента США Джо Байдена прекратить его "политически... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T14:46
2021-12-10T14:46
2021-12-10T18:44
в мире
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
сша
джулиан ассанж
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БРЮССЕЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Международная федерация журналистов (IFJ) осуждает решение Британии по Джулиану Ассанжу, призывает президента США Джо Байдена прекратить его "политически мотивированное" преследование и снять все обвинения, сказал представитель организации в беседе с РИА Новости.В Федерации также напомнили, что уголовное преследование журналистов-расследователей, таких как Ассанж, не должно иметь место в демократическом обществе."Экстрадиция Ассанжа в США поставит под угрозу не только его жизнь, но и фундаментальные принципы свободы прессы. Ассоциация поддержит любые усилия команды адвокатов Ассанжа по оспариванию этого решения суда", - сказал собеседник агентства.В пятницу суд Лондона удовлетворил апелляцию США, разблокировав тем самым возможность экстрадиции Ассанжа. Суд удовлетворил апелляцию и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение о том, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. При этом указывается, что Ассанж останется под стражей. В США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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сша
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Сторонники Ассанжа у здания суда в Лондоне
Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию Вашингтона на решение о запрете экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Ее рассматривали 27 и 28 октября, но результат огласили только сегодня. Сторонники Ассанжа собрались у суда в Лондоне, где сегодня было оглашено решение по его экстрадиции в США.
2021-12-10T14:46
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в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, сша, джулиан ассанж
14:46 10.12.2021 (обновлено: 18:44 10.12.2021)
Международная федерация журналистов осудила решение Лондона по Ассанжу
Международная федерация журналистов осудила решение Британии по Ассанжу