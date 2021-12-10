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Французский политик прокомментировал решение об экстрадиции Ассанжа в США
Французский политик прокомментировал решение об экстрадиции Ассанжа в США - РИА Новости, 10.12.2021
Французский политик прокомментировал решение об экстрадиции Ассанжа в США
Кандидат в президенты Франции от крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон назвал решение суда Лондона об экстрадиции основателя WikiLeaks... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T14:28
2021-12-10T18:43
в мире
решение британского суда об экстрадиции джулиана ассанжа в швецию
сша
великобритания
джулиан ассанж
франция
жан-люк меланшон
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ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон назвал решение суда Лондона об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США убийством под видом правосудия.В пятницу Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа. Слушание было ограничено вопросом о том, была ли судья Центрального уголовного суда неправа в суждениях о том, что возможная экстрадиция не соответствует психическому состоянию Ассанжа.Суд удовлетворил апелляцию и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение о том, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. При этом указывается, что Ассанж останется под стражей.
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Сторонники Ассанжа у здания суда в Лондоне
Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию Вашингтона на решение о запрете экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Ее рассматривали 27 и 28 октября, но результат огласили только сегодня. Сторонники Ассанжа собрались у суда в Лондоне, где сегодня было оглашено решение по его экстрадиции в США.
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в мире, решение британского суда об экстрадиции джулиана ассанжа в швецию, сша, великобритания, джулиан ассанж, франция, жан-люк меланшон
14:28 10.12.2021 (обновлено: 18:43 10.12.2021)
 
Французский политик прокомментировал решение об экстрадиции Ассанжа в США

Французский политик Меланшон назвал решение о высылке Ассанжа убийством под видом суда

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ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон назвал решение суда Лондона об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США убийством под видом правосудия.

"Отвратительное решение англичан о высылке Ассанжа в США. Убийство под видом суда. Позор тем, кто это допускает", - написал Меланшон на своей странице в Twitter.

В пятницу Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа. Слушание было ограничено вопросом о том, была ли судья Центрального уголовного суда неправа в суждениях о том, что возможная экстрадиция не соответствует психическому состоянию Ассанжа.
Суд удовлетворил апелляцию и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение о том, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. При этом указывается, что Ассанж останется под стражей.
Сторонники Джулиана Ассанжа у здания центрального уголовного суда (Олд-Бейли) в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
4 января, 00:16
Уголовное дело Джулиана Ассанжа
 
В миреРешение британского суда об экстрадиции Джулиана Ассанжа в ШвециюСШАВеликобританияДжулиан АссанжФранцияЖан-Люк Меланшон
 
 
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