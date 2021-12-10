https://ria.ru/20211210/assanzh-1763127048.html

Французский политик прокомментировал решение об экстрадиции Ассанжа в США

Французский политик прокомментировал решение об экстрадиции Ассанжа в США - РИА Новости, 10.12.2021

Французский политик прокомментировал решение об экстрадиции Ассанжа в США

Кандидат в президенты Франции от крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон назвал решение суда Лондона об экстрадиции основателя WikiLeaks... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T14:28

2021-12-10T14:28

2021-12-10T18:43

в мире

решение британского суда об экстрадиции джулиана ассанжа в швецию

сша

великобритания

джулиан ассанж

франция

жан-люк меланшон

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ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон назвал решение суда Лондона об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США убийством под видом правосудия.В пятницу Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа. Слушание было ограничено вопросом о том, была ли судья Центрального уголовного суда неправа в суждениях о том, что возможная экстрадиция не соответствует психическому состоянию Ассанжа.Суд удовлетворил апелляцию и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение о том, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. При этом указывается, что Ассанж останется под стражей.

https://ria.ru/20210104/assanzh-1590702779.html

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Сторонники Ассанжа у здания суда в Лондоне Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию Вашингтона на решение о запрете экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Ее рассматривали 27 и 28 октября, но результат огласили только сегодня. Сторонники Ассанжа собрались у суда в Лондоне, где сегодня было оглашено решение по его экстрадиции в США. 2021-12-10T14:28 true PT0M59S

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в мире, решение британского суда об экстрадиции джулиана ассанжа в швецию, сша, великобритания, джулиан ассанж, франция, жан-люк меланшон