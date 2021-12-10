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"Репортеры без границ" осудили решение об экстрадиции Ассанжа в США

"Репортеры без границ" осудили решение об экстрадиции Ассанжа в США - РИА Новости, 10.12.2021

"Репортеры без границ" осудили решение об экстрадиции Ассанжа в США

Международная организация "Репортеры без границ" осуждает решение суда Лондона об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, заявил генсекретарь... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T13:50

2021-12-10T13:50

2021-12-10T18:43

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ПАРИЖ, 10 дек – РИА Новости. Международная организация "Репортеры без границ" осуждает решение суда Лондона об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, заявил генсекретарь организации Кристоф Делуар."Мы осуждаем сегодняшнее решение Высокого суда Великобритании разрешить экстрадицию Джулиана Ассанжа в США, которая окажется исторической по всем неверным причинам. Мы убеждены, что Джулиан Ассанж стал жертвой своего вклада в журналистику", - написал Делуар на своей странице в Twitter.По его словам, это дело повлечет опасные последствия для будущего свободы прессы во всем мире."Пора раз и навсегда положить конец этому преследованию, которое длится более десяти лет. Время освободить Ассанжа", - подчеркнул генеральный секретарь организации.В пятницу Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа. Слушание было ограничено вопросом о том, была ли судья Центрального уголовного суда неправа в суждениях о том, что возможная экстрадиция не соответствует психическому состоянию Ассанжа.Суд удовлетворил апелляцию и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение о том, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. При этом указывается, что Ассанж останется под стражей.

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Сторонники Ассанжа у здания суда в Лондоне Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию Вашингтона на решение о запрете экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Ее рассматривали 27 и 28 октября, но результат огласили только сегодня. Сторонники Ассанжа собрались у суда в Лондоне, где сегодня было оглашено решение по его экстрадиции в США. 2021-12-10T13:50 true PT0M59S

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