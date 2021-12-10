https://ria.ru/20211210/assanzh-1763113382.html
Невеста Ассанжа прокомментировала решение по его экстрадиции в США
Невеста Ассанжа прокомментировала решение по его экстрадиции в США - РИА Новости, 10.12.2021
Невеста Ассанжа прокомментировала решение по его экстрадиции в США
Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Моррис считает решение суда Лондона по его экстрадиции в США, объявленное в пятницу, "большой ошибкой... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T13:33
2021-12-10T13:33
2021-12-10T18:43
в мире
решение британского суда об экстрадиции джулиана ассанжа в швецию
сша
лондон
великобритания
джулиан ассанж
wikileaks
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763143945_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d85423119145a89bb9c849e09219d8b3.jpg
ЛОНДОН, 10 дек - РИА Новости. Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Моррис считает решение суда Лондона по его экстрадиции в США, объявленное в пятницу, "большой ошибкой правосудия", сообщает Wikileaks."Моррис описала решение... суда как "опасное и ошибочное" и назвала "большой ошибкой правосудия", - говорится в сообщении организации в Twitter."Мы оспорим это решение в самые кратчайшие сроки", - приводит организация слова невесты Ассанжа Стеллы Моррис.
https://ria.ru/20210104/assanzh-1590702779.html
сша
лондон
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763143945_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0d56faa684b5f3ca8a67e04ac217c0eb.jpg
Сторонники Ассанжа у здания суда в Лондоне
Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию Вашингтона на решение о запрете экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Ее рассматривали 27 и 28 октября, но результат огласили только сегодня. Сторонники Ассанжа собрались у суда в Лондоне, где сегодня было оглашено решение по его экстрадиции в США.
2021-12-10T13:33
true
PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, решение британского суда об экстрадиции джулиана ассанжа в швецию, сша, лондон, великобритания, джулиан ассанж, wikileaks
13:33 10.12.2021 (обновлено: 18:43 10.12.2021)
Невеста Ассанжа прокомментировала решение по его экстрадиции в США
Невеста Ассанжа Морис назвала решение по его экстрадиции в США большой ошибкой правосудия