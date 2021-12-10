https://ria.ru/20211210/assanzh-1763113382.html

Невеста Ассанжа прокомментировала решение по его экстрадиции в США

Невеста Ассанжа прокомментировала решение по его экстрадиции в США - РИА Новости, 10.12.2021

Невеста Ассанжа прокомментировала решение по его экстрадиции в США

Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Моррис считает решение суда Лондона по его экстрадиции в США, объявленное в пятницу, "большой ошибкой... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T13:33

2021-12-10T13:33

2021-12-10T18:43

в мире

решение британского суда об экстрадиции джулиана ассанжа в швецию

сша

лондон

великобритания

джулиан ассанж

wikileaks

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ЛОНДОН, 10 дек - РИА Новости. Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Моррис считает решение суда Лондона по его экстрадиции в США, объявленное в пятницу, "большой ошибкой правосудия", сообщает Wikileaks."Моррис описала решение... суда как "опасное и ошибочное" и назвала "большой ошибкой правосудия", - говорится в сообщении организации в Twitter."Мы оспорим это решение в самые кратчайшие сроки", - приводит организация слова невесты Ассанжа Стеллы Моррис.

https://ria.ru/20210104/assanzh-1590702779.html

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Сторонники Ассанжа у здания суда в Лондоне Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию Вашингтона на решение о запрете экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Ее рассматривали 27 и 28 октября, но результат огласили только сегодня. Сторонники Ассанжа собрались у суда в Лондоне, где сегодня было оглашено решение по его экстрадиции в США. 2021-12-10T13:33 true PT0M59S

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в мире, решение британского суда об экстрадиции джулиана ассанжа в швецию, сша, лондон, великобритания, джулиан ассанж, wikileaks