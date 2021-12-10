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МИД Армении обвинил Баку в спланированном обострении ситуации на границе
МИД Армении обвинил Баку в спланированном обострении ситуации на границе - РИА Новости, 10.12.2021
МИД Армении обвинил Баку в спланированном обострении ситуации на границе
МИД Армении распространил в пятницу заявление в связи с перестрелкой на армяно-азербайджанской границе, обвинив Баку в спланированном обострении ситуации на... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T21:34
2021-12-10T21:34
в мире
армения
азербайджан
одкб
мид армении
обсе
россия
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 10 дек – РИА Новости. МИД Армении распространил в пятницу заявление в связи с перестрелкой на армяно-азербайджанской границе, обвинив Баку в спланированном обострении ситуации на Южном Кавказе.В размещенном на сайте внешнеполитического ведомства заявлении отмечается, что "вооруженные провокации со стороны ВС Азербайджана вдоль армяно-азербайджанской границы происходят ежедневно", 10 декабря погиб армянский военнослужащий Ваге Манасерян, еще восемь военных получили ранения."МИД РА осуждает провокационные действия Азербайджана, считая их спланированными и направленными на дальнейшее обострение ситуации в регионе. Эта констатация основана на том, что Азербайджан постоянно развивает абсурдную риторику так называемого "Зангезурского коридора", что противоречит трехсторонним заявлениям от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также договоренностям, достигнутым (лидерами Армении, РФ и Азербайджана - ред.) 26 ноября 2021 года в Сочи", - заявили в МИД. Во внешнеполитическом ведомстве назвали такую риторику "открытым проявлением посягательства в отношении суверенной территории Армении"."Подразделения ВС Азербайджана с мая нынешнего года вторглись на суверенную территорию Армении и оккупировали свыше 40 квадратных километров. Сегодняшний инцидент произошел на одном из таких оккупированных участков… Азербайджан пока не ответил на предложение Армении о зеркальном отводе войск, которое 26 ноября было письменно передано азербайджанской стороне", - говорится в заявлении.МИД обратил внимание РФ, ОДКБ, Совета Безопасности ООН, сопредседателей Минской группы ОБСЕ и всего международного сообщества на вышеуказанные факты, а также на то обстоятельство, что "официальный Баку продолжает озвучивать воинственные заявление с угрозой применения силы против суверенитета и территориальной целостности Армении, нарушая основополагающие принципы международного права, в том числе Устав ООН, создавая угрозу региональной и глобальной безопасности"."Республика Армения призывает Азербайджанскую Республику воздерживаться от провокационной риторики и действий, не препятствовать усилиям по установлению мира и стабильности в регионе. В МИД Армении считают, что одним из способов избежать дальнейшего обострения ситуации может стать зеркальный отвод войск с армяно-азербайджанской границы и запуск международного механизма мониторинга по периметру границы", - говорится в заявлении.
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в мире, армения, азербайджан, одкб, мид армении, обсе, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе
21:34 10.12.2021
 
МИД Армении обвинил Баку в спланированном обострении ситуации на границе

МИД Армении обвинил Азербайджан в спланированном обострении ситуации на Южном Кавказе

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
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ЕРЕВАН, 10 дек – РИА Новости. МИД Армении распространил в пятницу заявление в связи с перестрелкой на армяно-азербайджанской границе, обвинив Баку в спланированном обострении ситуации на Южном Кавказе.
В размещенном на сайте внешнеполитического ведомства заявлении отмечается, что "вооруженные провокации со стороны ВС Азербайджана вдоль армяно-азербайджанской границы происходят ежедневно", 10 декабря погиб армянский военнослужащий Ваге Манасерян, еще восемь военных получили ранения.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
17:49
В Армении заявили о восьми раненых военных в перестрелке на границе
"МИД РА осуждает провокационные действия Азербайджана, считая их спланированными и направленными на дальнейшее обострение ситуации в регионе. Эта констатация основана на том, что Азербайджан постоянно развивает абсурдную риторику так называемого "Зангезурского коридора", что противоречит трехсторонним заявлениям от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также договоренностям, достигнутым (лидерами Армении, РФ и Азербайджана - ред.) 26 ноября 2021 года в Сочи", - заявили в МИД. Во внешнеполитическом ведомстве назвали такую риторику "открытым проявлением посягательства в отношении суверенной территории Армении".
"Подразделения ВС Азербайджана с мая нынешнего года вторглись на суверенную территорию Армении и оккупировали свыше 40 квадратных километров. Сегодняшний инцидент произошел на одном из таких оккупированных участков… Азербайджан пока не ответил на предложение Армении о зеркальном отводе войск, которое 26 ноября было письменно передано азербайджанской стороне", - говорится в заявлении.
МИД обратил внимание РФ, ОДКБ, Совета Безопасности ООН, сопредседателей Минской группы ОБСЕ и всего международного сообщества на вышеуказанные факты, а также на то обстоятельство, что "официальный Баку продолжает озвучивать воинственные заявление с угрозой применения силы против суверенитета и территориальной целостности Армении, нарушая основополагающие принципы международного права, в том числе Устав ООН, создавая угрозу региональной и глобальной безопасности".
"Республика Армения призывает Азербайджанскую Республику воздерживаться от провокационной риторики и действий, не препятствовать усилиям по установлению мира и стабильности в регионе. В МИД Армении считают, что одним из способов избежать дальнейшего обострения ситуации может стать зеркальный отвод войск с армяно-азербайджанской границы и запуск международного механизма мониторинга по периметру границы", - говорится в заявлении.
Бои на границе Армении и Азербайджана Бои на границе Армении и Азербайджана desk
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В миреАрменияАзербайджанОДКБМИД АрменииОБСЕРоссияСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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